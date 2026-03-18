מיאמי 2026: המרדף אחר הדאבל והדרמה של מדבדב

טורניר המאסטרס במיאמי לשנת 2026 יצא לדרך, ואחרי ימים ראשונים של עיכובים וביטולי משחקים בעקבות גשמים עזים שפקדו את פלורידה ושיבשו את לוח הזמנים, הצמרת העולמית מוכנה למאבקים על המגרשים הקשים. הטורניר, שמהווה את החצי השני של ה"סאנשיין דאבל" (הצמד אינדיאן וולס ומיאמי), מרכז אליו את מיטב שחקני הסבב, כשבמוקד עומדים אלופי השבוע שעבר.

בגזרת הגברים, יאניק סינר מגיע למיאמי מלא בביטחון לאחר הזכייה באינדיאן וולס, במטרה להשלים את הדאבל היוקרתי ולהגן על תוארו מ-2024. במסיבת העיתונאים לקראת הטורניר התייחס האיטלקי להבדלים בין המגרשים: "התנאים כאן שונים מאוד. הכדור קופץ הרבה פחות והמשטח מהיר יותר ממה שציפיתי". סינר, שחווה עונה נפלאה, הודה כי הוא שואף להצטרף לרשימה המצומצמת של 11 שחקנים בלבד שהשלימו את הדאבל ההיסטורי.

מי שעבר מסע מטלטל במיוחד בדרך למיאמי הוא דנייל מדבדב. הרוסי, שחזר לעשירייה הראשונה בעולם ורושם מאזן מרשים של 18 ניצחונות מול 4 הפסדים העונה, נאלץ להתמודד עם לא מעט תקלות. הכל התחיל בחודש שעבר בדובאי, שם נתקע מדבדב יחד עם שחקנים נוספים בשל המתיחות והעימותים בין ישראל, ארצות הברית ואיראן. לאחר שהצליח להגיע ברגע האחרון לאינדיאן וולס ואף הגיע עד לגמר מול סינר, הגיעה צרה נוספת: חברת התעופה איבדה את מזוודותיו ואת ציודו של הצוות שלו בטיסה לפלורידה. לאחר מספר ימים של חרדה, הציוד נמצא והרוסי מוכן להסתער על התואר.

שחקן נוסף שמקווה לעשות פריצת דרך הוא המדורג שישי בעולם, אלכס דה מינור. האוסטרלי, שמעולם לא עבר את שלב שמינית הגמר במיאמי, הודה כי התנאים בפלורידה - הלחות הגבוהה, החום ביום והרוחות בלילה - מקשים עליו, אך הוא נחוש לשבור את הסטטיסטיקה השלילית. במקביל, הקהל המקומי זוכה לראות את כוכבי העתיד, כאשר ז'ואאו פונסקה הברזילאי ואלכס אאלה הפיליפינית זכו לשחק במגרש המרכזי ומשכו קהל רב. עבור השחקנים המקומיים, הטורניר מספק גם הזדמנויות מחוץ למגרש, כששטומי פול האמריקאי ניצל את השהות בפלורידה כדי לחתום על הסכם חסות עם יצרנית סירות דיג, תחביב בו הוא מתכנן לעסוק בזמנו הפנוי.

בסבב הנשים, הסיפור המרכזי סובב סביב המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה, ואלנה ריבקינה. סבלנקה, שזכתה באינדיאן וולס, מגיעה כאלופה המכהנת במיאמי במטרה להשלים דאבל משלה. מחוץ למגרש, היא חגגה לאחרונה אירוסין ואימצה גור כלבים, אך גם זכתה לתמיכה פומבית מקוקו גוף לאחר חילופי דברים קשים עם מארגני הטורניר בדובאי, שאיימו להוריד לה נקודות דירוג.

מנגד, ריבקינה הקזחית (2 בעולם) מגיעה רעבה מתמיד. לאחר שהפסידה בשני גמרים רצופים במיאמי, היא מרגישה שהמשטח המהיר יותר בפלורידה ישרת את סגנון המשחק האגרסיבי שלה. "הייתי קרובה פעמיים, וזה רק נותן לי יותר מוטיבציה ורעב לזכות בתואר סוף סוף", הצהירה. למרות הביטחון, שחקן העבר יבגני קפלניקוב העריך כי ריבקינה תתקשה במיאמי לעומת סבלנקה ואיגה שביונטק, בטענה שהכדורים הכבדים בתנאי הלחות יקשו עליה לייצר את החבטות השטוחות שמאפיינות אותה. שביונטק עצמה, אלופת 2022, תנסה לחזור למסלול הניצחונות, בעוד אגדת הטניס ונוס וויליאמס תזכה גם היא לכבוד במגרשים המרכזיים.

עם לוח משחקים צפוף בעקבות הגשמים, הקהל במיאמי מצפה לשבועיים של טניס קצבי, דרמות ומאבקים מרתקים על אחד התארים החשובים של העונה, רגע לפני המעבר לעונת החימר.