טסצ'יאב הבטיחה את השתתפותה במשחקי אירופה

האיגוד האירופאי לקליעה הודיע לאיגוד הישראלי כי הקלעית קיבלה את הכרטיס לתחרות היבשתית הגדולה שתתקיים באיסטנבול, דרכה אפשר להגיע לאולימפיאדה

אולגה טסצ'יאב (טל כהן התאחדות הקליעה)
אולגה טסצ'יאב (טל כהן התאחדות הקליעה)

אולגה טסצ'יאב הבטיחה את השתתפותה במשחקי אירופה 2027. האיגוד האירופאי לקליעה הודיע לאיגוד הישראלי כי הקלעית הצעירה קיבלה את הכרטיס לתחרות היבשתית הגדולה שתתקיים באיסטנבול, דרכה אפשר להגיע לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028.

כזכור, טסצ'יאב סיימה במקום עשירי בירי רובה אוויר ל-10 מטר באליפות אירופה האחרונה, כאשר הייתה במרחק של עשירית הנקודה מכניסה לגמר אליו העפילו שמונה הראשונות. למרות האכזבה מכך שלא עלתה לגמר, מתברר כי המקום העשירי נתן לה את הכרטיס למשחקי אירופה שיתקיימו באיסטנבול.

אמש (רביעי) האיגוד האירופאי הודיע לאיגוד הקליעה הישראלי במכתב רשמי כי הוא מברך את אולגה טסצ'יאב על כך שהעפילה למשחקי אירופה 2027, בעקבות העובדה שהקלעית בת ה-21 סיימה בין עשר המובילות באליפות אירופה האחרונה שנערכה בארמניה.

ההופעה במשחקי אירופה 2027 תהיה חשובה לקלעים הישראלים, משום ששם יחולק כרטיס אחד למנצח או למנצחת בכל מקצוע ירי במסגרת הקריטריון למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028. אלא שבשלב זה, לאור המצב הביטחוני המתוח באזור, לא בטוח שאכן תהיה משלחת ישראלית באירוע שיתקיים באיסטנבול שבטורקיה.

