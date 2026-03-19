יום חמישי, 19.03.2026 שעה 15:30
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%2470-255831פנרבחצ'ה1
66%2721-291932אולימפיאקוס2
65%2564-272231ריאל מדריד3
65%2674-281031ולנסיה4
63%2492-259630הפועל ת"א5
58%2637-269331הכוכב האדום6
55%2628-278331ז'לגיריס7
55%2670-278431מונאקו8
55%2618-265631פנאתינייקוס9
55%2628-265431ברצלונה10
52%2723-272631דובאי11
52%2674-265831אולימפיה מילאנו12
47%2756-268430מכבי ת"א13
42%2597-249931באיירן מינכן14
42%2624-252831וירטוס בולוניה15
38%2932-286232פאריס16
35%2703-249631פרטיזן בלגרד17
32%2629-251331אנדולו אפס18
29%2873-269931באסקוניה19
26%2697-247031ליון וילרבאן20

"היורוליג לא יחזור לפה וזה מפריע למכבי מאוד"

שחקן העבר רוני בוסאני ל"שיחת היום": "מכבי תנצח את וילרבאן,  מקווה שהליגה תוכרע ויכריזו על אלופה. יש 3 קבוצות פנטסטיות". וגם: הפועל תל אביב

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
מכבי תל אביב ספגה מכה קשה במאבק על הפלייאין של היורוליג עם ההפסד האחרון במילאנו, אך עדיין לא איבדה תקווה ותתארח מחר (שישי) אצל וילרבאן למשחק שהיא חייבת לנצח. שחקן העבר, רוני בוסאני, עלה לדבר לקראת ההתמודדות בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את המשחק?
”מכבי תנצח את המשחק. היא אגרסיבית כבר לא מעט זמן, אם היא תמשיך ככה וההתקפה תהיה בסדר יהיה בסדר”.

המפתח זה לוני ווקר?
”לא רק. יש גם את בלאט וסורקין שצריכים להיות טובים”.

לוני ווקר (רועי כפיר)לוני ווקר (רועי כפיר)

מה דעתך על המצב הזה?
”אני עוד מהתקופה של מלחמת המפרץ שהיו משחקים ב-4 בצהריים וקבוצות נדדו והזרים ברחו. אין מה לעשות, זאת התקופה כרגע. מקווה שהליגה תוכרע ויכריזו על אלופה. יש 3 קבוצות פנטסטיות, מזכיר לכם ששנה שעברה לא הייתה אלופה”.

“היורוליג כבר לא יחזור לארץ”

המשחק מחר לפרוטוקול?
”לא. כל שחקן רוצה להיות טוב. כן, לפעמים יש יותר אנרגיות שהאולם מלא. מכבי צריכה לנצח”.

איך אתה רואה את המשחק של הפועל?
”היא תנצח במשחק. נגד ברצלונה היא הייתה פנטסטית. הפועל תנצח, אני מקווה”.

מה תהיה התוצאה במכבי?
”היא תנצח, לא יודע תוצאה מדויקת. תיאורתית יש סיכוי, היורוליג כבר לא יחזור לפה וזה מפריע למכבי מאוד”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
