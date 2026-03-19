"היורוליג לא יחזור לפה וזה מפריע למכבי מאוד"

מכבי תל אביב ספגה מכה קשה במאבק על הפלייאין של היורוליג עם ההפסד האחרון במילאנו, אך עדיין לא איבדה תקווה ותתארח מחר (שישי) אצל וילרבאן למשחק שהיא חייבת לנצח. שחקן העבר, רוני בוסאני, עלה לדבר לקראת ההתמודדות בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את המשחק?

”מכבי תנצח את המשחק. היא אגרסיבית כבר לא מעט זמן, אם היא תמשיך ככה וההתקפה תהיה בסדר יהיה בסדר”.

המפתח זה לוני ווקר?

”לא רק. יש גם את בלאט וסורקין שצריכים להיות טובים”.

לוני ווקר (רועי כפיר)

מה דעתך על המצב הזה?

”אני עוד מהתקופה של מלחמת המפרץ שהיו משחקים ב-4 בצהריים וקבוצות נדדו והזרים ברחו. אין מה לעשות, זאת התקופה כרגע. מקווה שהליגה תוכרע ויכריזו על אלופה. יש 3 קבוצות פנטסטיות, מזכיר לכם ששנה שעברה לא הייתה אלופה”.

“היורוליג כבר לא יחזור לארץ”

המשחק מחר לפרוטוקול?

”לא. כל שחקן רוצה להיות טוב. כן, לפעמים יש יותר אנרגיות שהאולם מלא. מכבי צריכה לנצח”.

איך אתה רואה את המשחק של הפועל?

”היא תנצח במשחק. נגד ברצלונה היא הייתה פנטסטית. הפועל תנצח, אני מקווה”.

מה תהיה התוצאה במכבי?

”היא תנצח, לא יודע תוצאה מדויקת. תיאורתית יש סיכוי, היורוליג כבר לא יחזור לפה וזה מפריע למכבי מאוד”.