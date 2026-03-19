"יש גזענות בהתאחדות, לא בא בטוב הצבע שלי"

הכדורגל הישראלי אומנם בפגרה כבר מזה כמעט שלושה שבועות בשל המלחמה עם איראן ולבנון והירי הרקטי לישראל, אך הענישה הצפויה של עירוני טבריה עדיין מרחפת באוויר ועורך הדין שהחליט לקחת את התיק בחינם ולייצג את הקבוצה, גיא בוסי, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה צריך להגיע ראש עיריית טבריה יוסי נבעה לפגישה אצל שינו זוארץ?

”הייתה גזענות בהתאחדות בכדורגל, מישהו שלא בא לו טוב הצבע שלי, לא רוצה להגיד מי. הסיבה היחידה שאני לא היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל זה זה”.

על מי אתה מדבר?

”לא משנה מי”.

ממה שאני יודע, עשית טעות איומה, הפעלת שרה בממשלה?

”שקר וכזב”.

זה נכון שאתה מקושר פוליטית לליכוד?

”אני עורך דין של הרבה אנשים בכירים, הכל שלי לבדי. אני גאווה, עשיתי הכל לבד בעבודה קשה”.

בשביל מה ראש עיריית טבריה היה צריך להגיע איתך לשינו זוארץ?

”אני לא מקבל על התיק הזה אגורה. כשאני רואה עוולות בפריפריה אני עוזב הכל, כאן יש עוולה. דאגתי גם לעוד דברים. אני רואה כאן עוול, רצו להוריד 30 נקודות”.

שינו זוארץ (עמרי שטיין)

שינו זוארץ אמר שהוא לא מתערב, אסור לו.

”הוא אמר שהוא לא נוגע בזה אפילו במקל. הוא אדם הגון שאמר את האמת בפנים”.

טבריה מודים שהם עשו טעויות ועברו על התקנון, אני מדייק?

”אני לא מכיר את התיק משפטית, אבל חושב שאתה צודק”.

הם לקחו בהתחלה את עורך דין ניר ענבר, כדי שיגיע לעסקת טיעון. גם קלמנזון הודה שהם עשו טעויות, אבל לא בזדון. אם טבריה עשו טעויות, מה אתה רוצה שיעשו?

”בשום מקום בעולם, אחרי שמוגש כתב אישום לא מוסיפים לו ראיות. התובע הולך עם קלשונים כי טבריה בפריפריה. למכבי תל אביב לא היו עושים את זה”.

שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

מה צריך לעשות לטבריה?

”אם הבעלים עשו טעויות, צריך להרחיק אותם לצמיתות, אבל לא לפגוע ב-300 ילדים. אם אתה לא רואה פריפריה ובעייתיות, יש לך בעיה”.

אם מישהו עשה עבירה, הוא צריך לשלם את המחיר.

”בוא תסביר לי למה ירדו מדרישה של 30 ל-10 נקודות”.

תמיד בהתאחדות מתחילים פרשות בענק, הם עשו את זה כדי לא לעשות 70 שנה הליך משפטי.

”אבל להוסיף ראיות אחרי זה זה בסדר? אז שיגישו כתב אישום חדש. זה לא משפטי, לא היה להם בכלל יתרון ספורטיבי. שהתובע ירד מהעץ, שיעשו 5 עכשיו ו-5 בעונה הבאה. אין להם יתרון ספורטיבי”.

אבל מיקי ביתן לא הסכים לא להיות הבעלים.

”שקר וכזב. הוא התחייב שהוא לא יהיה בכדורגל הישראלי יותר”

מיקי ביתן ואריה קלמנזון (עירוני טבריה)

אריה קלמנזון גם לא יהיה?

”לא אמרתי את זה. מיקי הסכים לתנאים שלי. יש תובע עם קלשונים בגלל הפריפריה. אני מקווה שיהיה אפשר לקחת את ההסדר ולפרוס את זה”.

מה זה נהיה משכנתא?

”יש על תנאי ויש פריסה”.

איך זה ייגמר?

”לא יודע מה השלב הבא, אני אעשה ככל שבכוחי שהעונש לא יישאר על קנו. אני עושה את זה בהתנדבות מלאה”.