40 נק' לדונצ'יץ' והיסטוריה ללברון מול יוסטון

יוסטון (27:41) - לוס אנג'לס לייקרס (25:44) 124:116

הלייקרס המשיכו בכושר הנהדר שלהם והאריכו את רצף הניצחונות ל-7 משחקים, ו-10 ניצחונות מתוך 11 האחרונים. לוקה דונצ'יץ' הוביל עם 40 נקודות, 10 אסיסטים ו-9 ריבאונדים, בעוד לברון ג'יימס סיפק ערב כמעט מושלם עם 30 נקודות ב-13 מ-14 מהשדה, לצד הישג היסטורי כשהגיע ל-12,000 ריבאונדים בקריירה.

לברון סיים עם 92.9% דיוק, עם החטאה אחת בלבד לאורך כל המשחק. מעבר ליעילות יוצאת הדופן, מדובר בהישג נדיר במיוחד, כאשר בגיל 41 הוא הפך לשחקן המבוגר ביותר בתולדות ה-NBA שקולע לפחות 30 נקודות עם מעל 90% מהשדה, בפער של כמעט 5 שנים מהשיא הקודם.

המשחק היה צמוד ברבע האחרון, אך מהלכים גדולים של דונצ'יץ' וג'יימס בדקות הסיום הכריעו את ההתמודדות, כולל אלי-הופ מרשים ושלשה קריטית. מנגד, יוסטון קיבלה תרומה מאלפרן שנגון עם 27 נקודות ו-10 אסיסטים ואמן תומפסון עם 26 נקודות ו-11 ריבאונדים, אך זה לא הספיק מול היכולת ההתקפית המרשימה של הלייקרס.

ממפיס (44:24) - דנבר (42:28) 118:125

ממפיס עצרה רצף של 8 הפסדים, במשחק שבו טיי ג'רום היה קרוב לטריפל דאבל עם 21 נקודות, 9 ריבאונדים ו-9 אסיסטים. לצד ג'רום בלטו אוליבייה-מקסנס פרוספר עם 19 נקודות ו-GG ג'קסון עם 16, בעוד טיילור הנדריקס תרם מהספסל עם 13 נקודות והוביל את ההגנה עם 6 חטיפות מתוך 12 של הקבוצה.

דנבר, מצדה, קיבלה עוד הופעה גדולה מניקולה יוקיץ' עם 29 נקודות, 14 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, אך גם 10 איבודים שפגעו בקבוצה. כריסטיאן בראון הוסיף 26 נקודות, ג'מאל מארי רשם 19 נקודות, 12 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, אך זה לא הספיק עבור הנאגטס, ששיחקו ללא ארון גורדון ונכנעו במשחק השלמה אחרי ערב עמוס.

בוסטון (23:46) - גולדן סטייט (36:33) 99:120

הסלטיקס המשיכו בכושר הטוב שלהם, בזכות מחצית ראשונה נהדרת של ג'יילן בראון שקלע 23 מתוך 32 הנקודות שלו. ג'ייסון טייטום הוסיף 24 נקודות ו-10 ריבאונדים, והסלטיקס רשמו ניצחון שלישי ברציפות, כשהם שולטים במשחק כבר מהפתיחה ומובילים 50:63 בהפסקה.

גולדן סטייט ניסתה לחזור וצימקה את הפער ל-11 בלבד ברבע האחרון, אך ריצה של 6:17 מצד בוסטון סגרה סיפור. גארי פייטון השני ופאט ספנסר הובילו את הווריירס עם 14 נקודות כל אחד, בעוד הקבוצה ממשיכה להיאבק ללא סטף קרי. קריסטאפס פורזינגיס, שחזר לשחק בבוסטון וקיבל תשואות מהקהל, סיים עם 11 נקודות, אך לא הצליח למנוע הפסד נוסף עבור קבוצתו.

דאלאס (47:23) - אטלנטה (31:38) 135:120

אטלנטה המשיכה ברצף המטורף שלה והאריכה אותו ל-11 ניצחונות ברציפות, הארוך ביותר שלה מאז עונת 2014/15. סי ג'יי מקולום הוביל עם 24 נקודות, ניקייל אלכסנדר ווקר הוסיף 22, בעוד דייסון דניאלס קלע 19 וג'יילן ג'ונסון תרם 17 נקודות ו-11 ריבאונדים. ההוקס שלטו מהרגע הראשון, כשאונייקה אוקונגוו קלע את 10 הנקודות הראשונות במשחק והקבוצה לא פיגרה לאורך כל ההתמודדות.

מנגד, דאלאס המשיכה בתקופה הקשה שלה עם הפסד נוסף, ה-11 מתוך 13 המשחקים האחרונים. דניאל גאפורד הוביל מהספסל עם 24 נקודות, פי.ג'יי וושינגטון הוסיף 23 וקופר פלאג 17, אך 18 איבודים פגעו בסיכויי הקבוצה להישאר במשחק. רגע יוצא דופן נרשם כאשר ג'ונתן קומינגה קלע סל ממרחק של 75 פיט, אחד הארוכים שנרשמו בליגה בעידן המודרני.

ניו אורלינס (46:24) - לוס אנג'לס קליפרס (35:34) 109:124

למרות פתיחה רעה ופיגור של 18 נקודות ברבע הראשון, הפליקס השכילו לנצח. סאדיק ביי הוביל עם 25 נקודות וטריי מרפי הוסיף 23, כולל שלשה שהשלימה קאמבק גדול עוד לפני המחצית, בדרך למהפך מלא. דז'ונטה מארי תרם 17 נקודות ו-11 אסיסטים, בעוד זאיון וויליאמסון והרוקי דריק קווין קלעו 14 כל אחד. הפליקנס היו חדים מחוץ לקשת עם 16 שלשות ובקו העונשין כמעט מושלמים עם 20 מ-21.

הקליפרס פתחו חזק עם יתרון משמעותי בהובלת קוואי לנארד, שסיים עם 25 נקודות, אך לא הצליחו לשמור על הקצב. ניו אורלינס השתלטה על המשחק במחצית השנייה, כאשר מרפי המשיך לבלוט ואף הגיע ל-200 שלשות העונה, כולל מהלכים מכריעים כמו דאנק גדול במתפרצת שסגר סיפור. הקליפרס ירדו למאזן שלילי והפסידו בקרב חשוב על מיקום בפליי-אין, בעוד הפליקנס רשמו ניצחון ביתי שישי ברציפות ותשיעי ב-13 המשחקים האחרונים.

מינסוטה (27:43) - יוטה (49:20) 111:147

הטימברוולבס הביסו במשחק שבו השתלטה על העניינים כבר ברבע השני, למרות פתיחה צמודה עם חילופי הובלה רבים. איו דוסונמו, שפתח במקום אנתוני אדוארדס הפצוע, הוביל עם 23 נקודות ו-9 ריבאונדים, בעוד רודי גובר וג'וליוס רנדל הוסיפו 21 נקודות כל אחד, כאשר רנדל גם תרם 8 אסיסטים. הוולבס, ששיחקו ללא הכוכב שלהם שצפוי להיעדר בין שבוע לשבועיים, רשמו ניצחון שני ברציפות.

מנגד, יוטה המשיכה בתקופה הקשה עם הפסד רביעי רצוף, למרות הופעה גדולה של ברייס סנסבו עם 41 נקודות. מינסוטה פתחה פער דו ספרתי עד המחצית והמשיכה לברוח עד יתרון של 38 נקודות ברבע האחרון, בדרך לניצחון משכנע נוסף בעונה בה היא כבר גברה על הג'אז ב-3 מתוך 4 המפגשים ביניהן.

שיקגו (41:28) - טורונטו (29:39) 139:109

ניצחון מוחץ לראפטורס על הבולס, שהשלים סוויפ עונתי במפגשים בין הקבוצות והאריך את רצף הניצחונות ל-3. אר.ג'יי בארט הוביל עם 23 נקודות, בעוד ברנדון אינגרם, סקוטי בארנס וג'ייקובי וולטר הוסיפו 18 כל אחד. הראפטורס הציגו משחק התקפי מרשים עם 57% מהשדה ו-7 שחקנים בספרות כפולות, כשהם בורחים כבר במחצית הראשונה ליתרון 45:72 ומשם לא מביטים לאחור.

מנגד, שיקגו התקשתה מאוד, במיוחד במחצית הראשונה בה קלעה באחוזים נמוכים ואיבדה 11 כדורים שהובילו ל-20 נקודות קלות בצד השני. מאטאס בוזליס הוביל עם 19 נקודות, וקולין סקסטון הוסיף 14 בחזרה מפציעה, אך זה לא הספיק. גם ג'וש גידי נעצר על 9 נקודות בלבד אחרי תקופה מצוינת, והבולס רשמו הפסד שלישי בארבעת המשחקים האחרונים.