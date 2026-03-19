אלקראס בדרך להיסטוריה, סינר מתאושש

טורניר המאסטרס 1000 במיאמי עשוי לספק ציון דרך היסטורי ומרתק עבור קרלוס אלקרס. הכוכב הספרדי הצעיר נמצא כעת במרחק של 400 אלף דולר בלבד מלעקוף את אנדי מארי ולהתייצב במקום הרביעי בטבלת המרוויחים מפרסים כספיים בתולדות סבב ה-ATP. כדי להשיג את היעד הזה, אלקרס אינו חייב לזכות בטורניר בארצות הברית כפי שעשה בשנת 2022, אלא מספיק לו להעפיל למשחק הגמר כדי להבטיח פרס כספי של 610 אלף דולר. כיום, מאזנו של הספרדי עומד על 64.3 מיליון דולר, כשרק שלישיית הגדולים המיתולוגית מקדימה אותו: נובאק ג'וקוביץ' בפסגה עם 193.2 מיליון דולר, רפאל נדאל עם 134.9 מיליון ורוג'ר פדרר עם 130.6 מיליון. אלקרס ביסס את מעמדו כמכונת הכנסות גם בשנת 2025, אז גרף 21.4 מיליון דולר בזכות שמונה תארים, כולל רולאן גארוס ואליפות ארצות הברית הפתוחה. גם את שנת 2026 הוא פתח בסערה, והוא מוביל את טבלת המרוויחים השנתית עם 3.6 מיליון דולר.

במקביל, יריבו הגדול של אלקרס במאבק על הפסגה העולמית, יאניק סינר, חזר לכושר שיא עם זכייה מרשימה בטורניר אינדיאן וולס. לאחר פתיחת עונה שכללה הפסד בחצי גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה לנובאק ג'וקוביץ' והדחה מפתיעה ברבע גמר טורניר דוחא מול יאקוב מנסיק, התברר כי האיטלקי סבל מהשלכות של וירוס. שחקן העבר האיטלקי פאולו ברטולוצ'י הסביר כי המחלה מנעה מסינר להציג את יכולתו הרגילה במלבורן ובדוחא. ברטולוצ'י הדגיש כי אוהדים נוטים להגיב בהגזמה להפסדים של כוכבים, והזכיר ששחקני צמרת המשתתפים בשבעה עשר טורנירים בשנה זוכים בממוצע בשישה או שבעה מהם. כעת, לאחר שהחלים לחלוטין ואף התגבר על התכווצויות שרירים שחווה באוסטרליה, סינר שב להפגין את הטניס העוצמתי שלו וזכה במאסטרס הראשון שלו על משטח קשה העונה.

שחקן נוסף שחווה התאוששות אישית ומקצועית הוא פליקס אוגר-אליאסים. הקנדי, המדורג שמיני בעולם, פתח את עונת 2026 במאזן חיובי של ארבעה עשר ניצחונות מול חמישה הפסדים, כולל זכייה בטורניר מונפלייה והגעה לגמר ברוטרדם ולחצי הגמר בדובאי. לקראת טורניר מיאמי, אוגר-אליאסים נזכר בפריצה הגדולה שלו שם בשנת 2019, אז הגיע לחצי הגמר מהמוקדמות. בראיון שנערך עמו, סיפר הקנדי כי נאלץ לקחת פסק זמן לאחר פציעה מתסכלת באוסטרליה, אך החזרה הביתה והאימונים הקשים השתלמו עם הזכייה במונפלייה. כיום הוא מרגיש בוגר יותר ובשליטה מלאה על הקריירה שלו ועל בחירת לוח הזמנים. במקביל להצלחתו על המגרש, אוגר-אליאסים גם האריך את חוזה האימוץ ארוך השנים שלו עם חברת המחבטים בבולט, שליוותה אותו מתחילת דרכו המקצוענית.

בזירת העסקים והחסויות מחוץ למגרש, המדורג 23 בעולם, טומי פול האמריקאי, חתם על הסכם חסות מסקרן עם חברת הסירות ילוופין לקראת הטורניר במיאמי. פול, חובב דיג מושבע, ישא את לוגו החברה על תיק המחבטים שלו ויבלה את זמנו הפנוי בדיג מול חופי פלורידה. פול ציין כי הסירות מעניקות לו את החופש לחקור ולדוג בכל תנאי מזג אוויר. בנוסף, הדור הבא של הטניס האמריקאי ממשיך לצבור ניסיון יקר ערך. מייקל ז'נג, סטודנט בשנה הרביעית באוניברסיטת קולומביה, שיתף ביומנו האישי על האתגר העצום שבשילוב עומס הלימודים האקדמיים עם טיסות תכופות ברחבי ארצות הברית. ז'נג, שקיבל כרטיס חופשי להגרלה הראשית באינדיאן וולס, התמודד מול ויט קופריבה הצ'כי המנוסה, וציין כי ההזדמנות לשחק ברמות הגבוהות ביותר של סבב ה-ATP היא חוויה קריטית להתפתחותו המקצועית.