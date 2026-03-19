"המשחק הטוב העונה": אנגליה בטירוף מליברפול

אם היה משחק אחד שהיה בו צפי להפתעה ממשית וגדולה זה היה אצל ליברפול, אבל האדומים לא רק מנעו זאת, אלא מנעו זאת בענק עם 0:4 גדול אתמול (רביעי) על גלאטסראיי באנפילד. החבורה של ארנה סלוט חגגה על הדשא בדרך לרבע גמר ליגת האלופות ולמפגש ענק עם פ.ס.ז’, אחרי 1:4 בסיכום על הטורקים והפסד במפגש הראשון.

באנגליה חגגו עם הרדס: “רמיסה של ליברפול, תצוגת תכלית. אחד המשחקים הכי טובים תחת ארנה סלוט ללא ספק. אחרי עונה קשה ולא מעט ירידות ועליות, השחקנים הגיעו לרגע האמת ודאגו שהעונה האירופית תהיה רחוקה מכישלון. המשחק הכי טוב של ליברפול העונה, אין שאלה בכלל”, רשמו ב-’BBC’.

את מירב המחמאות קיבל דומיניק סובוסלאי, שנתן עוד הופעה ענקית ושם את השער הראשון כבר בשלב מוקדם, מה שפתח את הדלת לקאמבק: “השחקן הכי טוב של ליברפול. בעונה לא מרשימה בכלל של הקבוצה הוא נקודת האור”, הוסיפו ב’דיילי מייל’. אגב, ההונגרי הגיע ל-12 גולים ו-11 בשולים העונה באדום, נתון מרשום מאוד לקשר.

דומיניק סובוסלאי חוגג עם מוחמד סלאח (רויטרס)

סובוסלאי: “זה היה חשוב לנו”, ציון דרך מרשים לסלאח

סובוסלאי אמר בסיום: “אם להיות כן, אני רק רוצה לעזור לקבוצה הזו. אני רוצה שליברפול תצליח, ואני אעשה כל מה שאני יכול כדי שזה יקרה. הראנו לאיזה כיוון אנחנו רוצים ללכת, רצינו להראות את זה, היה חשוב לנו. אני יודע שהקהל לא מרוצה מאיתנו”.

עוד קצת מספרים. אז מוחמד סלאח הגיע ל-50 שערים בליגת האלופות, והוא השחקן האפריקאי הראשון שעושה זאת. סלאח גם נכנס עם המספר הזה לטבלת 10 כובשי המפעל בכל הזמנים, נתון יוצא דופן. החלוקה שלו? 47 שערים בליברפול, שער אחד ברומא ושניים עוד במדי באזל, כאשר בצ’לסי הוא לא כבש בצ’מפיונס.