לוזון: מצב לא אידיאלי, אבל נבוא מוכנים

הנבחרת הצעירה של ישראל החלה הערב (רביעי) בהתכנסותה בשפיים לקראת שני משחקיה בשבועיים הקרובים מול הונגריה בבודפשט ביום חמישי הבא (משחק ידידות) ונבחרת בוסניה (מוקדמות אליפות אירופה) ביום שלישי בעוד שבועיים. קודם לכן, תפגוש הנבחרת מחר את הפועל פתח תקווה למשחק אימון.

הנבחרת תמריא ביום שני הקרוב להונגריה, כאשר הליגיונרים יצטרפו ישירות ומההתכנסות הקרובה ייחתכו מספר שחקנים. 25 שחקנים זומנו לסגל המורחב שיתכנס ביומיים הקרובים, כאשר הליגיונרים, ביניהם ניקיטה סטויאנוב, רן בנימין, בר לין, כארם זועב ותאי עבד, צפויים להגיע ישירות לבודפשט, לאחר שיסיימו את משחקיהם במסגרת הקבוצות בסוף השבוע הקרוב. כמובן שהסגל עדיין עשוי לעבור שינויים כאלה ואחרים. כמו כן, גם אניס פורת עיאש קיבל זימון.

הבשורה מהסגל המורחב, כאשר ממנו אמורים להיחתך קרוב לשבעה שחקנים, היא זימוני הבכורה של יינון פיינגזיכט ונבות רטנר ממכבי חיפה, כשגם לירן חזן, שנופה מהזימונים האחרונים, יתחיל את האימונים עם הנבחרת. גם יואב קורן מהפועל כפ"ס זכה לזימון בכורה, כאשר זיו לי ממכבי הרצליה יתאמן לראשונה גם הוא. איאד חלאילי יגיע בסוף השבוע הקרוב לטיפולים, כאשר בנבחרת מעריכים שאם יוחלט לזמנו לבסוף במסגרת הסגל הסופי, הוא יוכל להיות כשיר.

לוזון: ״לייצג את הנבחרת בתקופה כזאת מרגש פי עשר״

מאמן הנבחרת גיא לוזון, דיבר במסע״ת לקראת המשחקים.

אתם מתחילים מחנה אימונים, איך אתם מגיעים להתמודדות שמצפה לכם?

״מחנה זה מילה גדולה, סך הכל שני אימונים. אימון קצר היום ומחר משחק אימון לראות את הסגל הרחב. לאחר המשחק מחר נקבע את הסגל הסופי שיצא למפגשים״.

מצב לא אופטימלי, חלק גדול מהשחקנים לא בכושר משחק. כמה זה ישפיע?

״זה מה יש לצערנו. המשחק האחרון של הנבחרת האולימפית היה בבלומפילד זה היה לפני השבעה באוקטובר ומאז לא שיחקנו בבית. לא צריך לרחם עלינו, יש חיילים כבר שנים בקרבות בעזה, לבנון, איראן. הם עושים עבודת קודש, אנחנו זה רק כדורגל, לא חיים ומוות. כל אחד עושה את המקסימום להביא כבוד למדינה״.

כאחד שידוע בנאומים מלאי המוטיבציה שלו, נראה שהפעם לא תצטרך לתת אחד.

״מוטיבציה זה רק התבלין. בסופו של דבר צריך לעבוד על כדורגל, מה עושים בהגנה ומה עושים בהתקפה. תבלין תמיד יהיה״.

קצת על התלבטויות שיש לך, זה סגל מורחב בכל זאת.

״הזדמנות לראות חבר׳ה שלא יצא לנו לראות עדיין, שחקנים מהלאומית, מליגת העל. הטובים ביותר יצאו למשחקים בסופו של דבר״.

יש לך כמה זימוני בכורה כמו פיינגזיכט ורטנר, לירן חזן חוזר לסגל.

״שחקנים שהציגו יכולת טובה בתקופה האחרונה, נראה אותם באימונים האלה ונסיק מסקנות״.

אתם נוסעים לייצג את הנבחרת בזמן מלחמה לא פשוטה, זה יוסיף משהו?

״לייצג את נבחרת ישראל זאת גאווה בכל תקופה, ובתקופה כזאת זה פי עשר. אנחנו תמיד שואפים לעשות את הטוב ביותר, ואם נעלה חיוך לחייל אחד עשינו את שלנו״.

המשחק נגד בוסניה הוא סוג של צומת דרכים, ניצחון ואתם חלק מתמונת העלייה.

״נכון, משחק של מאני טיים לכל דבר. משחק שקובע גם את העתיד של בוסניה וגם את העתיד שלנו. שתי הקבוצות חייבות לנצח. עברנו בכינוס האחרון מאני טיים מול הולנד וניצחנו, ואם אנחנו רוצים להגיע לאליפות נהיה חייבים לנצח, אין ברירה אחרת״.

עדי יונה: ״באים במוטיבציה גבוהה״

גם קשר הנבחרת ובית״ר ירושלים, עדי יונה, דיבר במסע״ת.

נבחרת זה תמיד דבר חשוב, בתקופות כאלה פי כמה.

״הרבה יותר מרגש, יותר עוצמתי. רוצים לשלוח מכאן כוחות לכל החיילים, הטייסים, כוחות הביטחון. מאחלים שכולם יחזרו בשלום הביתה. זה הכי חשוב״.

מצליחים להתרכז בכלל בכדורגל?

״מאז השבעה באוקטובר ידענו להתמודד עם זה. זה מורכב, אבל עושים את המקסימום. כל קבוצה עושה את המקסימום לשמור על השחקנים בכושר ומוכנים״.

כמה קשה לא לשחק בתקופה הזאת? אתם עוד באמצע מאבק אליפות.

״כל קבוצה עושה את הטוב ביותר לשמור על הכושר. כולם באים במוטיבציה גבוהה וזה הכי חשוב״.

כמה רוצים שהליגה תחזור?

״כמה שיותר מהר, אנחנו באמצע עונה חלומית ומחכים לזה, אבל בינתיים הראש שלנו כאן״.

בפעם האחרונה ניצחתם את הולנד ניצחון שהשאיר אתכם בתמונה.

״זה היה רגע מיוחד עבור כל הקבוצה. יש לנו משחק אימון בארץ, משחק אימון בחו״ל. נתכונן ונגיע הכי מוכנים שיש״.

הסגל המורחב

שוערים: אופק מליקה (מכבי ת"א), שון בן נשר (מכבי הרצליה), עמית רייף (הפועל ר"ג).

הגנה: ינון פיינגזיכט (מכבי חיפה), נועם בן הרוש (מכבי ת”א), זיו לי (מכבי הרצליה), יונתן לייש (הפועל ירושלים), ינאי דיסטלפלד (הפועל ירושלים), ג'ונתן אגיפונג (בני יהודה), מאור ישילירמק (מ.ס אשדוד), גיא דזנט (מכבי פ"ת) ונועם שוורץ (הפועל כפר שלם).

קישור: דניאל וורקו (הפועל ר"ג), רועי אלקוקין (הפועל ת"א), ניב יהושע (מכבי פ"ת), נבות רטנר (מכבי חיפה), עידו כהן (מכבי פ"ת), עמית למקין (הפועל ת"א), לירן חזן (מכבי פ"ת), יואב קורן (הפועל כפ"ס), עדי יונה (בית"ר ירושלים) ואניס פורת עיאש (הפועל חיפה).

התקפה: דניאל דאפה (הפועל ת"א), סייד אבו פרחי (מכבי ת”א), נהוראי דבוש (מ.ס אשדוד) ואחמד סלמן (בני סכנין).