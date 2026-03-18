"חידוש הליגות? חייבים לחשוב בדרך יצירתית"

כמעט שלושה שבועות עברו מפרוץ המלחמה עם איראן וחיזבאללה, ומאז, הכדורגל הישראלי בקיפאון בשל הירי הרקטי על מדינת ישראל. עו”ד אוהד כהן עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE, והתייחס גם לכך שאחמד סבע מושעה כבר יותר משנה בגלל פרשת ליגה א’.

מה לגבי עניין אחמד סבע?

”הדיון היחידי שהיה בעניינו היה באוגוסט, אנחנו עשינו פוליגרף עצמאי והוא יצא דובר אמת. מבחינתנו אין מה להסביר, אין אחידות ונראה ששכחו את כתב האישום הזה”.

מה אמרו לך בהתאחדות?

”הם מוכנים לקיים כתב אישום, אבל יש מערכת. אם הם היו רוצים הם היו מסיימים עם זה. זה עינוי דין. כשיהיה דיון אז נראה ראיות חדשות ונעמוד על לקבל את כל המסמכים”.

עו״ד אוהד כהן (יח"צ)

מהם ההשלכות של הפסקת הליגות?

”חייבים לחשוב בדרך יצירתית, מעדיפים שהחלטות יהיו על הדשא ולא בבית משפט, והכל בהתאם להנחיות. אם אני מקשר לתקנונים של פיפ”א, זה כוח עליון מה שקורה. הזמן הולך ואוזל, המונדיאל מתחיל ב-11 ביוני וזה הגג”.