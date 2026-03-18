יום רביעי, 18.03.2026 שעה 14:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"חידוש הליגות? חייבים לחשוב בדרך יצירתית"

עו"ד אוהד כהן ב"שיחת היום" על המצב ("זה כח עליון, הזמן הולך ואוזל") ועל השעיית אחמד סבע: "זה עינוי דין, שכחו מזה. הוא יצא דובר אמת בפוליגרף"

ירדן שועה נגד כריסטיאן בליץ' (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה נגד כריסטיאן בליץ' (רדאד ג'בארה)

כמעט שלושה שבועות עברו מפרוץ המלחמה עם איראן וחיזבאללה, ומאז, הכדורגל הישראלי בקיפאון בשל הירי הרקטי על מדינת ישראל. עו”ד אוהד כהן עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE, והתייחס גם לכך שאחמד סבע מושעה כבר יותר משנה בגלל פרשת ליגה א’.

מה לגבי עניין אחמד סבע?
”הדיון היחידי שהיה בעניינו היה באוגוסט, אנחנו עשינו פוליגרף עצמאי והוא יצא דובר אמת. מבחינתנו אין מה להסביר, אין אחידות ונראה ששכחו את כתב האישום הזה”.

מה אמרו לך בהתאחדות?
”הם מוכנים לקיים כתב אישום, אבל יש מערכת. אם הם היו רוצים הם היו מסיימים עם זה. זה עינוי דין. כשיהיה דיון אז נראה ראיות חדשות ונעמוד על לקבל את כל המסמכים”.

עו״ד אוהד כהן (יח"צ)

מהם ההשלכות של הפסקת הליגות?
”חייבים לחשוב בדרך יצירתית, מעדיפים שהחלטות יהיו על הדשא ולא בבית משפט, והכל בהתאם להנחיות. אם אני מקשר לתקנונים של פיפ”א, זה כוח עליון מה שקורה. הזמן הולך ואוזל, המונדיאל מתחיל ב-11 ביוני וזה הגג”.

