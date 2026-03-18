"שער מדהים של אזה, ארסנל ממשיכה בשלה"

ארסנל ממשיכה בעונה החלומית שלה. התותחנים גברו אתמול (שלישי) 0:2 על באייר לברקוזן ועלו לשלב רבע גמר ליגת האלופות, שם יפגשו את ספורטינג ליסבון. בתקשרות האנגלית פרגנו לחניכיו של ארטטה, שבזכות הניצחון ממשיכים לחלום על זכייה בכל ארבעת התארים העונה.

ב’מירור’ כתבו: “לאחר שדובר על שליטה של האנגליות, ארסנל שמרה על הכבוד של הממלכה ובינתיים היא הקבוצה היחידה שעלתה שלב. התותחנים הוכיחו שהם לא חייבים מצבים נייחים כדי לכבוש שערים”.

הגיבור המרכזי של המשחק היה אברצ’י אזה, שהגיע העונה מקריסטל פאלאס, והשתלב באופן נהדר בקבוצה המשומנת של ארטטה. האנגלי רשם אתמול את שער הבכורה שלו בליגת האלופות ואת שערו התשיעי העונה בכל המסגרות.

“שער ששבר את הקרח, עוד רגע פנטסטי של אזה”

באנגליה פרגנו לאזה וכתבו: “שער ששבר את הקרח, האנגלי ממשיך להתקדם ולספק הופעות מחשמלות. יכול להוסיף עוד רגע פנטסטי מהרגע בו עבר לתותחנים, יקווה לתת הופעה טובה גם נגד מנצ’סטר סיטי בגמר גביע הליגה”.