יום רביעי, 18.03.2026 שעה 21:35
כדורגל עולמי

"סיטי עדיין רדפה, כל תקווה לקאמבק התפוגגה"

באנגליה לא ריחמו על התכולים אחרי ההדחה מול ריאל מדריד: "החלום האירופי הפך לסיוט, ויניסיוס אמר את המילה האחרונה". וגם: המספרים הרעים של פפ

|
אכזבה במנצ׳סטר סיטי (רויטרס)
אכזבה במנצ׳סטר סיטי (רויטרס)

מנצ’סטר סיטי אומנם הודחה מליגת האלופות על ידי מלכת המפעל, ריאל מדריד, אך הדרך בה זה קרה והשלב המוקדם (כבר בשמינית הגמר) הותירו את התכולים מאוכזבים מאוד. הבלאנקוס גברו אמש (שלישי) 1:2 על הסיטיזנס באיתיחאד, וסיימו עם 1:5 בסיכום כדי לשלוח את הקבוצה מאנגליה הביתה.

פפ גווארדיולה, כהרגלו, נתן מונולוג צבעוני מול התקשורת, שלא פספסה הזדמנות “להחזיר” עם ביקורות משלה עליו ועל חבורת השחקנים שלו. “סיטי נותרה שאפתנית, אך עדיין רדפה אחרי ריאל. ויניסיוס אמר את המילה האחרונה כשרגע לפני כן הקהל המקומי לעג לו, אבל הערב היה שייך לו ולמדריד”, נכתב ב’סקיי ספורט’.

ב’מירור’ התייחסו לאירוע מתחילת ההתמודדות, שם ברנרדו סילבה הורחק אחרי שהציל גול מקו השער עם היד וגרם גרם לפנדל נגד קבוצתו, שנתן ליריבה מבירת ספרד יתרון: “החלום האירופי של סיטי הפך לסיוט. כל תקווה לקאמבק אפשרי התפוגגה אחרי האדום של הפורטוגלי”.

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

המספרים נגד פפ

עבור גווארדיולה, זוהי לא הדחה רגילה למרות ששוב מדובר בריאל מדריד שגרמה לו להיפרד מהצ’מפיונס, כאשר מדובר בעונה השנייה ברציפות שבה קבוצתו לא מצליחה להגיע לרבע גמר ליגת האלופות. המאמן הספרדי נפרד מהתחרות לפני שמינית הגמר רק פעם אחת ב-15 העונות הקודמות שלו.

בנוסף, נתון אחר מדגיש עד כמה היריבות מול הבלאנקוס היא קשוחה בשביל פפ: האיש על הקווים של מנצ’סטר סיטי הפסיד בשני משחקי שלב הנוקאאוט בליגת האלופות בפעם הרביעית בקריירה אתמול, שלושה מהם נגד ריאל מדריד (2013/14, 2024/25 ו-2025/26).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
