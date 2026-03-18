יום שישי, 20.03.2026 שעה 01:53
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

ארבלואה: ליגת האלופות מיוחדת עבור ריאל מדריד

מאמן ריאל מדריד אחרי ה-1:2 על סיטי: "עובד על להוציא את המקסימום מהשחקנים, מגיע לטרנט להיות בסגל נבחרת אנגליה. קורטואה השוער הטוב בהיסטוריה"

אלברו ארבלואה חוגג (IMAGO)
אלברו ארבלואה חוגג (IMAGO)

ריאל מדריד רשמה ניצחון 1:2 גדול על מנצ'סטר סיטי והבטיחה את מקומה בשלב הבא בליגת האלופות, כאשר לאחר המשחק דיברו המאמן אלברו ארבלואה והמגן טרנט אלכסנדר ארנולד על ההישג המרשים ועל ההופעה הקבוצתית.

ארבלואה החמיא לשחקניו והדגיש עד כמה ההתמודדות הייתה קשה מול אחת הקבוצות החזקות באירופה: "ליגת האלופות מיוחדת לריאל מדריד. התמודדנו מול אחת הקבוצות הטובות ביותר (סיטי), והגיע לנו לנצח בשני המשחקים".

המאמן התייחס גם להחלטות הטקטיות שלו במהלך המשחק, במיוחד בכל הנוגע לשחקנים שהחזיקו בכדור מול הלחץ של סיטי. "ארדה גולר? ידענו שסיטי הולכת ללחוץ, ולכן היינו צריכים לשמור על הכדור עם האוסן, ארדה וטיאגו. ההשפעה שלהם הייתה חיובית".

ארבלואה (IMAGO)

בהמשך שיבח את השחקנים על המאמץ והמחויבות: "לשחקנים יש כישרון, הקרבה ואיכות. אני רק עובד כדי להוציא מהם את המקסימום". עוד הוסיף: "השחקנים ראויים לזה. מעט אנשים חשבו שנוכל לנצח את שני המשחקים. השחקנים ניצחו את ההתמודדות עם מאמץ גדול וכישרון".

“הטוב בהיסטוריה”

ארבלואה גם התייחס לשוער טיבו קורטואה ואמר: "קורטואה הטוב בעולם? אני חושב בהיסטוריה". בנוסף החמיא גם לטרנט: "טרנט? הוא מבריק וממשיך להשתפר. מגיע לו להיות בסגל נבחרת אנגליה".

טיבו קורטואה (IMAGO)

לדבריו, המפתח לניצחון הגיע כבר בתחילת המשחק: "אני מאוד שמח, כולם יודעים כמה קשה לנצח את סיטי. ידענו שסיטי צריכה להבקיע ב-15 או 20 הדקות הראשונות, ואחרי הפנדל הכול השתנה וזה נהיה קצת קל יותר עבורנו".

גם טרנט התייחס לניצחון באיתיחאד והודה כי מדובר ברגע מיוחד עבורו: "היה נחמד לנצח כאן, הם לקחו ממני ומליברפול הרבה מדליות של הפרמייר ליג".

המגן החמיא גם לחבריו לקבוצה על ההופעה המרשימה: "טיאגו, שחקנים כאלה באמת עלו רמה עבורנו. רודיגר והאוסן היו יוצאים מן הכלל. ואלוורדה נתן הופעה שהיא אחת הטובות שראינו. ויניסיוס הערב, וגם אורליאן. כולם עובדים".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
