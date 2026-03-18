ארבלואה: ליגת האלופות מיוחדת עבור ריאל מדריד

ריאל מדריד רשמה ניצחון 1:2 גדול על מנצ'סטר סיטי והבטיחה את מקומה בשלב הבא בליגת האלופות, כאשר לאחר המשחק דיברו המאמן אלברו ארבלואה והמגן טרנט אלכסנדר ארנולד על ההישג המרשים ועל ההופעה הקבוצתית.

ארבלואה החמיא לשחקניו והדגיש עד כמה ההתמודדות הייתה קשה מול אחת הקבוצות החזקות באירופה: "ליגת האלופות מיוחדת לריאל מדריד. התמודדנו מול אחת הקבוצות הטובות ביותר (סיטי), והגיע לנו לנצח בשני המשחקים".

המאמן התייחס גם להחלטות הטקטיות שלו במהלך המשחק, במיוחד בכל הנוגע לשחקנים שהחזיקו בכדור מול הלחץ של סיטי. "ארדה גולר? ידענו שסיטי הולכת ללחוץ, ולכן היינו צריכים לשמור על הכדור עם האוסן, ארדה וטיאגו. ההשפעה שלהם הייתה חיובית".

ארבלואה (IMAGO)

בהמשך שיבח את השחקנים על המאמץ והמחויבות: "לשחקנים יש כישרון, הקרבה ואיכות. אני רק עובד כדי להוציא מהם את המקסימום". עוד הוסיף: "השחקנים ראויים לזה. מעט אנשים חשבו שנוכל לנצח את שני המשחקים. השחקנים ניצחו את ההתמודדות עם מאמץ גדול וכישרון".

“הטוב בהיסטוריה”

ארבלואה גם התייחס לשוער טיבו קורטואה ואמר: "קורטואה הטוב בעולם? אני חושב בהיסטוריה". בנוסף החמיא גם לטרנט: "טרנט? הוא מבריק וממשיך להשתפר. מגיע לו להיות בסגל נבחרת אנגליה".

טיבו קורטואה (IMAGO)

לדבריו, המפתח לניצחון הגיע כבר בתחילת המשחק: "אני מאוד שמח, כולם יודעים כמה קשה לנצח את סיטי. ידענו שסיטי צריכה להבקיע ב-15 או 20 הדקות הראשונות, ואחרי הפנדל הכול השתנה וזה נהיה קצת קל יותר עבורנו".

גם טרנט התייחס לניצחון באיתיחאד והודה כי מדובר ברגע מיוחד עבורו: "היה נחמד לנצח כאן, הם לקחו ממני ומליברפול הרבה מדליות של הפרמייר ליג".

המגן החמיא גם לחבריו לקבוצה על ההופעה המרשימה: "טיאגו, שחקנים כאלה באמת עלו רמה עבורנו. רודיגר והאוסן היו יוצאים מן הכלל. ואלוורדה נתן הופעה שהיא אחת הטובות שראינו. ויניסיוס הערב, וגם אורליאן. כולם עובדים".