יום שלישי, 17.03.2026 שעה 23:48
כדורסל עולמי  >> יורוליג

"הפועל דיזל תל אביב", "בלייקני הגיבור הגדול"

בתקשורת ברחבי היבשת הישנה הגיבו ל-82:93 של האדומים מול פאריס ("שיחקה באש"), כשבמוקד הגארד שהצטיין עם 24 נקודות ("בזכותו היא נושמת לרווחה")

|
אנטוניו בלייקני שומר (הפועל "IBI" תל אביב)

הפועל ת”א ממשיכה לרוץ ביורוליג לאחר שגברה הערב (שני) 82:93 על פאריס. אחרי חצי ראשון פחות טוב, האדומים התניעו ב-20 הדקות האחרונות, ניצלו ערב קליעה אדיר של אנטוניו בלייקני מחוץ לקשת ויצאו מהאולם בסופיה עם הניצחון החשוב במאבק על השישייה הראשונה.

בצרפת, התקשורת סיכמה באכזבה את ההפסד של פאריס, שנקטעה לה סדרה של ארבעה ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים. באתר BeBasket הצרפתי תיארו את הפועל תל אביב כקבוצה שלקח לה זמן להתניע, תחת הכותרת: "פאריס נופלת נגד הפועל תל אביב 'דיזל' במגרש ניטרלי".

בכתבה צוין כי למרות יתרון צרפתי במחצית, הישראלים העלו הילוך: "הפועל, כמו מנוע דיזל, המשיכה בהתקפות ושלטה במשחק באמצעות אנטוניו בלייקני ואלייז'ה בראיינט". עוד נכתב כי "המאמצים של פאריס צוננו במהירות על ידי בלייקני הלוהט מרחוק".

אנטוניו בלייקני ואלייז'ה בראיינט (הפועל "IBI" תל אביב)

“פאריס כמעט הרסה לה את התוכניות”

באתר מוצרט ספורט הסרבי נכתב כי "הפועל כמעט נכוותה ופאריס כמעט הרסה לה את התוכניות, אבל בזכות בלייקני היא נושמת לרווחה". הדיווח הדגיש כי הקבוצה הישראלית "שיחקה באש" אך הצליחה להשיג ניצחון קריטי שחיזק את מעמדה בטופ 6.

הגורם המשותף לכלל הדיווחים היה היכולת האישית הגבוהה של אנטוניו בלייקני, שזכה לשבחים מקצה לקצה. ב-SDNA היווני הגדירו אותו כ"גיבור הגדול", וב-BeBasket כינו אותו "המוציא לפועל של הפועל מטווח השלוש". מנגד, על פאריס נכתב בצרפת כי היא "פספסה את ההזדמנות" וסבלה מחוסר דיוק מכריע כדי לקוות לתוצאה אחרת מול "הרוקיז הישראלים של המפעל".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */