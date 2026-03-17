יום שלישי, 17.03.2026 שעה 21:30
ספורט אחר  >> טניס

הברך הבעייתית של פריץ: הפסקה אחרי מיאמי?

טיילור פריץ מתמודד עם דלקת בגיד בברך קרוב לשנה. האמריקאי שוקל ברצינות פגרה מהסבב אחרי טורניר מיאמי, ואף מוכן לוותר על עונת החימר.

|
טיילור פריץ בפעולה על המגרש. (רויטרס)
טיילור פריץ בפעולה על המגרש. (רויטרס)

טיילור פריץ, אחד מהטניסאים האמריקאים הבכירים ומדורג שביעי בעולם, עומד בפני החלטה קריטית לגבי עתידו המקצועי בסבב. האמריקאי, בן ה-28, מתמודד קרוב לשנה עם דלקת מתמשכת בגיד בברך (טנדיניטיס), פציעה המונעת ממנו להציג את יכולותיו המלאות ומובילה לתוצאות לא יציבות. כעת, לאחר טורניר מיאמי הפתוח, פריץ שוקל ברצינות לקחת הפסקה משמעותית מהטניס כדי לאפשר לברך להחלים לחלוטין.

הבעיה בברכו של פריץ החלה ככאבים קלים לאחר משחקים, אך התפתחה לאורך השנה. הוא תיאר מצב שבו התקשה לכופף את רגלו האחורית בעת הגשה, ובהמשך אף לטעון את רגלו הימנית במהלך משחקים. בסוף העונה שעברה, לאחר הפסד לקרלוס אלקראס בטורניר סוף השנה בטורינו, פריץ אף הגדיר את ברכו כ"מבושלת לחלוטין". הכאבים מתעתעים ומצב הברך משתנה מיום ליום ומטורניר לטורניר: "בדאלאס, למשל, הרגשתי מדהים והיא לא הפריעה לי כלל לאורך הטורניר. הרגשתי שאני נע נהדר", הסביר פריץ, "אבל אז, בהכנה לאינדיאן וולס, זה לא היה כך. הרגשתי כמעט שנסוגתי קצת. אותו הדבר קרה לי גם באוסטרליה".

טיילור פריץ נאבק על המגרש. (רויטרס)טיילור פריץ נאבק על המגרש. (רויטרס)

פריץ וצוותו, כולל מאמנו מייקל ראסל, הגדירו את טורניר מיאמי כ"נקודת מפנה" או "קו אדום". "אמרנו שאחרי מיאמי, אם לא נראה שיפור גדול, אולי הגיע הזמן פשוט להאט קצת את קצב המשחק ולאפשר לברך להחלים במאה אחוז", אמר פריץ. הוא הדגיש כי אם יש חלק בעונה שיהיה מוכן להחמיץ, זו תהיה עונת החימר, כפי שכבר עשה או שקל ברצינות לעשות בשנה שעברה. פריץ מודע לכך שחימר היא המשטח הפחות מועדף עליו מבחינה סגנונית, אך אולי גם הפחות מזיק לברכו הפצועה, מה שהופך את האפשרות להפסקה דווקא בעונה זו לאטרקטיבית.

תוצאותיו האחרונות של פריץ משקפות את חוסר היציבות שנגרם מהפציעה. הוא הגיע לגמר בדאלאס ולסיבוב הרביעי באליפות אוסטרליה הפתוחה, אך התקשה לנצח שני משחקים רצופים בטורנירים בדלריי ביץ' ובאינדיאן וולס. מאזן הניצחונות-ההפסדים שלו העונה עומד על 9-4 (למעט היונייטד קאפ). פריץ, שבעונה שעברה הגיע לחצי הגמר במיאמי - הישגו הטוב ביותר בטורניר זה - מקווה לצבור מומנטום בטורניר הנוכחי, אך מודה ש"השבוע הזה יהיה מכריע עבור הברך".

למרות המצב, פריץ טוען שפציעתו אינה חמורה כפי שעלולה להיראות, וכי הוא מגיש "בצורה הטובה ביותר בקריירה שלו". עם זאת, המפתח עבורו הוא בריאות הגוף במלואו: "אני רק צריך לוודא שהגוף שלי בריא. כשאני מרגיש במאה אחוז, אני גם מרגיש שאני יכול לנוע ממש טוב. אני חושב שזה משהו שאולי לא הרגשתי שעשיתי טוב באינדיאן וולס", סיכם הטניסאי. ההחלטה הסופית של פריץ וצוותו תתקבל בהתאם לתחושותיו והתקדמותו במיאמי, במטרה לחזור לכשירות מלאה ולהציג את הטניס הטוב ביותר שלו, גם אם זה ידרוש הפסקה זמנית מהסבב התובעני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */