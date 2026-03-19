רשמי: ריאל מדריד תארח את הפועל ת"א בלי קהל

אחרי שבסקוניה הודיעה שתשחק נגד מכבי והפועל ת"א בדלתיים סגורות, גם הבלאנקוס בישרו באופן רשמי שהמשחק נגד דימיטריס איטודיס וחניכיו יהיה דומה

פאקונדו קאמפזו מול כריס ג'ונס (IMAGO)
פאקונדו קאמפזו מול כריס ג'ונס (IMAGO)

זה לא חדש לקבוצות הישראליות שהן לפעמים מתארחות אצל קבוצות בחו”ל ללא קהל בגלל החלטה של המקומיים, ורק לאחרונה נודע להפועל תל אביב ומכבי תל אביב בכדורסל שבסקוניה החליטה לארח אותן בדלתיים סגורות. אז היום קבוצה נוספת הודיעה על כך.

מדובר בקבוצה ספרדית גם כן, כאשר ריאל מדריד פרסמה הודעה רשמית בה היא מבשרת שהיא תארח את הפועל תל אביב ללא קהל (24.3, 22:00). הבלאנקוס כבר שיחקו בבית נגד מכבי תל אביב וגם זה היה ללא קהל, והם הודיעו כאמור שגם נגד האדומים של דימיטריס איטודיס המצב יהיה כך.

המשחק הראשון בין שתי הקבוצות היה אי שם בסוף נובמבר, כאשר הפועל תל אביב אירחה בסופיה את הבלאנקוס. ריאל מדריד הצליחה לרשום ניצחון עם 74:75 מותח מאוד, כשכריס ג’ונס ואנטוניו בלייקני קלעו 14 נקודות כל אחד באדום, ומריו הזוניה קשם 19 נקודות אצל המנצחת.

