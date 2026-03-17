יום שלישי, 17.03.2026 שעה 15:01
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

מי הם כוכבי הליגות הנמוכות מול שערי היריבות

בעוד 14 הליגות (א'-ג') המסונפות להתאחדות לכדורגל נעצרו, יצאנו לבדוק את הכובשים הבולטים, כולל שחקני מכבי נתניה, הפועל י-ם והפועל רעננה בעבר

מתן שורץ (יונתן גינזבורג)
14 מלכי שערים מליגה א' דרום ועד לליגה ג' תל אביב. 14 מחוזות ליגה (א'-ג') המסונפות להתאחדות לכדורגל נעצרו מלכת ב-27.02, כשיום למחרת החל מבצע 'שאגת הארי'. עוד טרם ברור מתי יחזרו לשחק הקבוצות וכיצד תיגמר עונת 2025/26, אבל כן אפשר לחלוק עם קוראי ONE את שמות הכובשים המצטיינים בליגות השונות.

בין היתר, אפשר למצוא את מתן שורץ, כוכבה של מ.כ ירושלים, שבעברו היה לשחקן הפועל ירושלים, במדיה שיחק בליגה הלאומית; אפשר למצוא את חסיב אבו רוקון, כוכבה של הפועל דליית אל כרמל, שבעברו היה לשחקן מכבי נתניה ואפשר למצוא את אור אילוז, כוכבה של הפועל גבעת אולגה, שבעברו היה לשחקן הפועל רעננה.

ליגה א' דרום

מתן שורץ (24), מ.כ ירושלים, 17 שערים. יום לפני שישראל וארצות הברית יצאו למתקפה מול איראן, הרי שמ.כ ירושלים אירחה בביתה את מ.ס דימונה, אותה ניצחה 1:4. שורץ התכבד באותו משחק בצמד שערים ועושה עונה נפלאה מבחינתו. בעונה החולפת סיים עם 15 שערים בכל המסגרות במדי בית"ר נורדיה ירושלים, איתה הגיע לפלייאוף העלייה/הישרדות בליגה הלאומית, שם הפסיד הוא וחבריו 5:2 להפועל נוף הגליל.

ליגה א' צפון

ספיר רזון (23), עירוני נשר, 15 שערים. עונת הפריצה שלו. אם בעונה שעברה סגר שלושה שערים במדי נשר, הרי שהעונה הכפיל מספריו פי חמש. בינואר הציעו בעבורו לא מעט מהליגה הלאומית, אך נשאר מתוך כבוד למערכת, בכדי שנשר לא תרד העונה ליגה או שלא תסתבך. בעונה הבאה צפוי לעלות לליגה של הגדולים. בעונת 2022/23 הניף צלחת אליפות עם מכבי חיפה בליגת העל לנוער.

ליגה ב' דרום א'

רום סרוסי (22), מכבי עירוני עמישב פתח תקווה, 15 שערים. יש לציין כי 30% משערי הקבוצה העונה שייכים לבחור הצעיר, שממשיך את מספריו מעונה שעברה (19 שערים במדי הפועל בקעת הירדן). בעונתו הראשונה בבוגרים (2023/24) כלל לא נספר בהפועל בקעת הירדן ורשם חמש הופעות בלבד (רובן מהספסל) והתכבד, דווקא, בצמד שערים.

ליגה ב' דרום ב'

עומיר טראבין, עירוני בית שמש, 32 שערים. השם הכי חם בשנים האחרונות בליגה ב' דרום ב', כשלא פלא שעירוני בית שמש צירפה אותו ו"עקרה" אותו מביתו, הפועל שגב שלום. מבין 23 משחקיו העונה, רק בשישה משחקים לא מצא הרשת של היריבה. בעונה החולפת רשם 21 שערי ליגה ובעונת 2023/24 התכבד ב-22 שערי ליגה. זו עונה שלישית ברציפות שדבר לא עוצר בעדו.

ליגה ב' צפון א'

מוחמד נג'מי, מכבי בני אבו סנאן, 29 שערים. נתון מטורף מבחינתו, הרי שמאז שעזב את מ.כ שפרעם ועבר לקבוצתו הנוכחית, יש לומר כי 55% מסך שערי הקבוצה שייכים אליו. בעונת 2016/17 היה בנוער של הפועל חיפה ונרשם אף בקבוצה הבוגרת, אך לא קיבל הזדמנות. כבר תשע שנים רצופות משחק הוא בליגות הנמוכות והעונה – זו העונה הפורייה והטובה ביותר שלו.

ליגה ב' צפון ב'

חסיב אבו רוקון, הפועל דליית אל כרמל, 24 שערים. הוא נגע בתהילה עם מכבי נתניה ובני סכנין בליגת העל, היה לשחקן הליגה הלאומית ובשנים האחרונות ממשיך לככב בליגות הנמוכות כשנחשב הוא ל"אס". מאז עונת 2019/20 רשם 144 שערים(!) בכל המסגרות (ממוצע של 20 שערים לעונה). לעת עתה, השווה את שיאו (כמות שערים בליגה) מעונת 2021/22 כששיחק בהפועל טירת הכרמל.

ליגה ג' גליל עליון

אחמד חוסין, מ.כ הפועל ירכא, 20 שערים. שנים שאחמד משחק בליגות הנמוכות ובעיקר בליגה ג'. במרבית מהשנים היה לשחקן נחף. העונה חולם להיות חלק מעלייתה של ירכא לליגה ב' לאחר שנתיים בהם המועדון מתקיים. שיאו, מבחינת כמות כיבושים בליגה, עומד על 24 שערים, בעונת המשחקים 2020/21, כשהיה לשחקן הפועל איחוד בני סמיע, מליגה ג' גליל עליון.

ליגה ג' דן

טל שמש, בני יהוד, 31 שערים. את טל הביאו לבני יהוד, מובילת הטבלה, זו שחולמת לחזור לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי בבוא העת, מהכח מכבי עמידר רמת גן, מליגה ב'. בעונה החולפת התכבד בשער אחד בלב והנה, העונה, מככב. הוא גדל ביהוד ומכיר היטב את המקום ובעבורו, לעלות ליגה עם הקבוצה הזו – הישג והתרגשות.

ליגה ג' דרום

מחמוד אל אעסם, הפועל בני כסייפה, 21 שערים. בעונת 2014/15 סיים גיל נערים ב' ומאז נעלמו עקבותיו. בעונת 2021/22 בער בו לחזור ונרשם כשחקן הפועל רהט, בעונה שהסתיימה עם 29 שערי ליגה(!). לאחר ארבע שנים רצופות ברהט, כולל 32 שערים בעונה החולפת במדי מועדון צעירי רהט, חבר לכסייפה, בניסיון להוביל אותה לליגה ב'.

ליגה ג' יזרעאל

אור אילוז, הפועל גבעת אולגה, 19 שערים. היה הבטחה גדולה בעברו, כך מספרים. עם 33 הופעות בנבחרות הצעירות של ישראל (18-16) ו-19 הופעות בליגת העל במדי הפועל רעננה, כשהחל עוד כשחקן נוער שרשם בעונת 2014/15 לא פחות מ-14 שערים. בהמשך, שיחק במדי מכבי יפו, סקציה נס ציונה ובשנתיים האחרונות שחקן ליגה ג' לגיטימי ורציני מול שער היריבה.

ליגה ג' מפרץ

שאדי חגוג, מכבי עוספיא, 16 שערים. הגיע בכדי לעזור לקבוצה הדרוזית ולמהראן לאלא לעלות לליגה ב'. חגוג גדל במחלקת הנוער של איחוד בני באקה, איתה החל את קריירת הבוגרים בעונת המשחקים 2012/13. מדובר בקדנציה שנייה שלו במועדון, כשבעונת 2020/21 רשם חמישה שערים במדי הקבוצה ששיחקה דאז במחוז שומרון.

ליגה ג' מרכז

אור שמעוני, מ.כ נס ציונה, 17 שערים. מאז 03.10.2025 שאור לו מוריד רגל מהגז. 11 משחקים רצופים בהם הבקיע, לכל הפחות, שער אחד. לאחר שסיים גיל נוער בבני יהודה ת"א, חבר תחילה להפועל מורשה רמת השרון ומשם עבר להפועל מחנה יהודה. בעונת 2017/18 נפרד מהכדורגל ובעונת 2023/24 חזר לליגה ג', כשחבר להפועל טירת שלום.

ליגה ג' שומרון

אלירן מילשטיין, מ.כ.ע אריאל, 31 שערים. באריאל ידעו טוב מאוד את מי הביאו. לאחר שסיים גיל נוער במכבי הרצליה, הגיע להפועל הרצליה, במדיה שיחק במשך חמש שנים רצופות ואף קטף עמה את גביע האזורים המקומי. בעונה החולפת ירד לראשונה לליגה ג' והתכבד ב-31 שערי ליגה במדי בני הרצליה. העונה, באם תמשיך, מקווה הוא לשבור שיא כיבושים בליגה.

ליגה ג' תל אביב

רוי צעירי, אליצור יפו תל אביב, 19 שערים. מזה שנתיים שמשחק רוי בליגה ג'. בעונת 2019/20 הגיע לשמשון תל אביב, לנוער ומשם עלה לבוגרים. בין השנים 2021 ל-2023 היה לשחקן הפועל מרמורק מליגה א' דרום עד חזרתו בשנית לשמשון תל אביב. בעונה החולפת התכבד ב-27 שערי ליגה במדי אליצור יפו תל אביב.

