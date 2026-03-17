 מזרח 
72%7358-785067דטרויט פיסטונס
68%7248-780768בוסטון סלטיקס
64%7529-792969ניו יורק ניקס
59%7820-806068קליבלנד קאבלירס
57%7437-753265אורלנדו מג'יק
56%7651-773968טורונטו ראפטורס
54%7939-801168אטלנטה הוקס
54%7967-792369פילדלפיה 76'
51%8075-823869מיאמי היט
51%7722-799269שארלוט הורנטס
43%7752-742367מילווקי באקס
43%8244-802069שיקגו בולס
26%7856-729768ברוקלין נטס
24%8215-759468אינדיאנה פייסרס
24%8103-743966וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7342-795868אוקלהומה ת'אנדר
74%7369-785866סן אנטוניו ספרס
64%7388-768767יוסטון רוקטס
61%8011-826869דנבר נאגטס
58%7911-791169לוס אנג'לס לייקרס
58%8000-816169מינסוטה טימברוולבס
58%7421-755767פיניקס סאנס
51%7880-797869גולדן סטייט ווריורס
51%7460-754067לוס אנג'לס קליפרס
46%8107-797269פורטלנד בלייזרס
36%8066-779769דאלאס מאבריקס
34%8027-776167ניו אורלינס פליקנס
31%8133-785768ממפיס גריזליס
29%8492-803168יוטה ג'אז
28%8302-767069סקרמנטו קינגס

לא נתפס: סט האולסטאר של דני נמכר ב-76,800

מטורף: הג'קט ומכנס של אבדיה נמכר בסכום דמיוני במכירה פומבית של ה-NBA, כאשר לצורך ההשוואה אחריו של לברון ב"רק" 25,600 דולר. וגם: סטף ולוקה

דני אבדיה (רויטרס)
רק הלילה (בין שני לשלישי) התקיים אירוע היסטורי עבור ישראל ב-NBA, כאשר לא פחות משלושה שחקנים חלקו את הפרקט בניצחון של פורטלנד על ברוקלין. הטירוף אצל הקהל הישראלי בעקבות הנציגות המכובדת בליגה הטובה בעולם עושה את שלו, ואת זה ניתן לראות באירוע המטורף הבא שקרה.

ב-NBA הוציאו למכירה את הסט שלבש דני אבדיה במשחק האולסטאר, עוד רגע היסטורי עבור ישראל, והמחיר הוא לא נתפס. גולש ברשת X הבחין שסט האולסטאר של כוכב פורטלנד נמכר בלא פחות מאשר 76,800 דולר. מדובר בסט של הישראלי, ג’קט ומכנס, ולא בגופיה.

אחרי דני: לברון ויוקיץ’, בהרבה פחות

לצורך ההשוואה, מיד אחריו בהשוואה הפומבית אפשר למצוא את חולצות האולסטאר של לברון ג’יימס וניקולה יוקיץ’, כנמכרו בסכום של 25,600 דולר, כמעט שליש מהמחיר בו נמכרו הפריטים של אבדיה.

חולצת האולסטאר של דני אבדיה טרם נמכרה, אבל זה עשוי לקרות בסבב השני של המכירה הפומבית. עוד לצורך ההשוואה, הסט של סטף קרי נמכר בכ-20,000 דולר ושל לוקה דונצ’יץ’ בכ-15,000 דולר.

