לא נתפס: סט האולסטאר של דני נמכר ב-76,800

רק הלילה (בין שני לשלישי) התקיים אירוע היסטורי עבור ישראל ב-NBA, כאשר לא פחות משלושה שחקנים חלקו את הפרקט בניצחון של פורטלנד על ברוקלין. הטירוף אצל הקהל הישראלי בעקבות הנציגות המכובדת בליגה הטובה בעולם עושה את שלו, ואת זה ניתן לראות באירוע המטורף הבא שקרה.

ב-NBA הוציאו למכירה את הסט שלבש דני אבדיה במשחק האולסטאר, עוד רגע היסטורי עבור ישראל, והמחיר הוא לא נתפס. גולש ברשת X הבחין שסט האולסטאר של כוכב פורטלנד נמכר בלא פחות מאשר 76,800 דולר. מדובר בסט של הישראלי, ג’קט ומכנס, ולא בגופיה.

אחרי דני: לברון ויוקיץ’, בהרבה פחות

לצורך ההשוואה, מיד אחריו בהשוואה הפומבית אפשר למצוא את חולצות האולסטאר של לברון ג’יימס וניקולה יוקיץ’, כנמכרו בסכום של 25,600 דולר, כמעט שליש מהמחיר בו נמכרו הפריטים של אבדיה.

חולצת האולסטאר של דני אבדיה טרם נמכרה, אבל זה עשוי לקרות בסבב השני של המכירה הפומבית. עוד לצורך ההשוואה, הסט של סטף קרי נמכר בכ-20,000 דולר ושל לוקה דונצ’יץ’ בכ-15,000 דולר.