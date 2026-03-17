אשדוד התחרטה: רוצים לשחק נגד מטה אשר

לאחר שהודיעה שלא תגיע למשחק החוץ נגד הפועל מטה אשר/עכו בצפון, קבוצת הכדורעף של מכבי אשדוד פנתה לאיגוד וביקשה בכל זאת לקיים את המשחק הערב (שלישי). מוליכת הטבלה מסרבת לקיים אותו במועד שנקבע לאחר שקיבלה הודעה אמש כי המשחק בוטל, אך באשדוד לא ויתרו וביקשו להשלים אותו עד לסוף השבוע - ובאיגוד קבעו כי הוא יתקיים ביום רביעי ב-19:00.

כפי שפורסם ב-ONE ונחשף בתוכנית שיחת היום, שני משחקי כדורעף בליגת העל שהיו אמורים להתקיים הערב בוטלו לאחר ששתי קבוצות הודיעו כי הן לא מוכנות לקחת את הסיכון שבנסיעה תחת טילים ברחבי הארץ. בכדורעף הישראלי נעשו ניסיונות לקיים משחקים ברחבי הארץ בליגות הבכירות, ללא קהל ותחת הנחיות ההתגוננות המחמירות של פיקוד העורף בצל המלחמה באיראן, אך חלק מהמשחקים לא מתקיימים כסדרם בשל המצב הביטחוני.

מכבי אשדוד הודיעה כי הקבוצה לא תגיע למשחק החוץ נגד מוליכת הטבלה הפועל מטה אשר/עכו בעקבות החשש של שחקניה לנסוע שעות בדרכים מהדרום עד לאולם נעמן שבצפון. גם הפועל עירוני קרית אתא, הקבוצה מהמקום האחרון בטבלה, הודיעה כי לא תתייצב למשחק נגד מכבי תל אביב בחוץ. באיגוד מסרו לקבוצות כי המשחקים בוטלו וייתכן כי ייפסק ניצחון טכני לשתי מוליכות הטבלה לאחר דיון שיתקיים בוועדת ליגה וגביע.

אלא שבשעות האחרונות חלה תפנית בנוגע לאחד מהמשחקים. רונן הראל, יו״ר מכבי אשדוד, פנה הבוקר במכתב ליו”ר ועדת ליגה וגביע באיגוד הכדורעף, גדי איזיקוביץ, וביקש לקיים את המשחק מול מטה אשר באולם נעמן במועד חלופי - למרות הודעת הקבוצה כי לא תתייצב למשחק בצפון.

“חשיבות עליונה לקיום המשחקים כסדרם”

רונן הראל הודיע: “אתמול בשעה 12:00 קיימנו שיחה מסודרת עם שחקני הקבוצה בנוגע ליציאה למשחק במטה אשר. כלל השחקנים הישראלים הביעו נכונות מלאה להגיע ולשחק, בעוד שלושת השחקנים הזרים הודיעו כי אינם מתכוונים לקחת חלק במשחק. בהתאם למצב שנוצר, ובסיום האימון בשעה 14:00, הודענו כי לא נוכל להתייצב למשחק. יחד עם זאת, בשעה 19:00 התכנסה הנהלת המועדון לדיון דחוף, שבסיומו התקבלה החלטה עקרונית כי ישנה חשיבות עליונה להמשך קיום המשחקים כסדרם, גם בהרכב חסר, מתוך מחויבות לספורטיביות הליגה ולסיום העונה על המגרש”.

הראל המשיך והוסיף: “בהתאם להחלטה זו, עדכנו באופן מיידי את נציגי מטה אשר כי אנו מבקשים להגיע ולקיים את המשחק עוד היום (יום שלישי, א.מ). לצערנו, נתקלנו בסירוב מצדם, תוך ציון כי אינם ערוכים לקיום המשחק, ומאז נותק הקשר עמם לחלוטין. מאז אמש אנו מנסים ליצור קשר ישיר עם נציגי הקבוצה, אך לצערנו, על אף ניסיונות חוזרים ונשנים, לא נענינו ולא התקבל כל מענה ענייני לפניותינו. לאור האמור, ומתוך רצון כן לקיים את המשחק ולשמור על רוח הספורט וההוגנות, אנו פונים אליך בבקשה לאשר מועד חלופי לקיום המשחק - יום חמישי הקרוב. נשמח להתערבותך בהקדם האפשרי על מנת לאפשר פתרון ענייני והוגן לכלל הצדדים”.

בעקבות מכתבו, ועדת ליגה וגביע של איגוד הכדורעף התכנסה במהלך היום והחליטה לקיים את המשחק ביום חמישי הקרוב. “הוועדה מעוניינת שהמשחקים יוכרעו על המגרש ולא יהיו הפסדים טכניים. הוועדה מעריכה את החלטת מכבי אשדוד ורואה לנכון לקיים את המשחק”, כך נכתב בהחלטתה. בשלב זה כבר שהמשחק יתקיים ברביעי כאמור.

בתוך כך, במכבי תל אביב התייחסו להחלטה להמשיך עם הליגה, לאחר שהמשחק שלהם נגד קרית אתא בוטל. ממכבי תל אביב נמסר: "אין כל ערך להצהרות על החזרת הליגה לפעילות אם המשחקים לא מתקיימים כסדרם ובצורה ספורטיבית. משחקים שמבוטלים או נדחים בהחלטה חד צדדית של הקבוצות, או קבוצות אשר בוחרות להגיע ללא חלק מהשחקנים אלה הן תופעות שעלולות להשפיע על המיקומים בטבלת הליגה בדרך שאינה ספורטיבית ופוגעות בערך העליון של ספורט תחרותי.מכבי יעדים תל-אביב קוראת לאיגוד הכדורעף לחשב מסלול מחדש ולחשוב מה לעשות במצב שנוצר לפיו לא ניתן לקיים משחקים באופן ספורטיבי".