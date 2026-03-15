סינר וסבלנקה זכו לראשונה באינדיאן וולס

טורניר המאסטרס 1000 הראשון של עונת 2026 באינדיאן וולס הגיע לסיומו עם הכתרתם של שני אלופים חדשים במדבר של קליפורניה. יאניק סינר וארינה סבלנקה, שניים מהשחקנים הבולטים בסבב העולמי כיום, הניפו את הגביע היוקרתי בפעם הראשונה בקריירה שלהם. שניהם הוכיחו חוסן מנטלי מרשים לאחר האכזבות שחוו באליפות אוסטרליה הפתוחה מוקדם יותר השנה, והראו שהם בכושר שיא לקראת המשך העונה.

בטורניר הגברים, יאניק סינר המשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים הטובים והיציבים בעולם. המדורג שני בעולם גבר בגמר על הרוסי דנייל מדבדב בשתי מערכות צמודות שהוכרעו בשוברי שוויון, 6-7 (6), 6-7 (4). האיטלקי סיים את הטורניר כולו מבלי ששמט אפילו מערכה אחת, כשהוא חולף בדרך על פני שחקנים כמו אלכסנדר זברב וז'ואאו פונסקה. הזכייה הזו, שהיא התואר ה-25 בקריירה של השחקן בן ה-24, הכניסה אותו לספרי ההיסטוריה. סינר הפך לשחקן הצעיר ביותר אי פעם שזוכה בכל ששת טורנירי המאסטרס 1000 על משטח קשה, הישג שרק אגדות טניס כמו נובאק ג'וקוביץ' ורוג'ר פדרר הגיעו אליו לפניו, אך בגיל מאוחר יותר. סינר ייחס את ההצלחה להכנה המוקדמת ולהסתגלות לחום הכבד של קליפורניה, שהגיע ל-36 מעלות ביום הגמר.

ארינה סבלנקה מניפה את הגביע כשהסרטים עפים באוויר. (אימאגו)

הדרך של סינר לתואר נסללה גם בזכות הופעה יוצאת דופן של יריבו בגמר. מדבדב, שחזר לטופ 10 העולמי לאחר תקופה מאתגרת, סיפק טורניר אדיר למרות מסע תלאות בדרך לקליפורניה שכלל עיכובים בדובאי וטיסות דרך עומאן ואיסטנבול. בחצי הגמר, הרוסי הדהים את עולם הטניס כאשר עצר את רצף 16 הניצחונות של המדורג ראשון בעולם, קרלוס אלקרס. הספרדי, שניצח באליפות אוסטרליה הפתוחה והחזיק במאזן מושלם בשנת 2026, נכנע למדבדב שהציג טניס נהדר והנחיל לו הפסד בכורה העונה. גם נובאק ג'וקוביץ' חווה טורניר מאכזב כשהודח בסיבוב הרביעי בתום קרב של שלוש מערכות מול הבריטי ג'ק דרייפר.

בגזרת הנשים, המדורגת ראשונה בעולם ארינה סבלנקה חוותה את השבוע הטוב בחייה, כפי שהעידה בעצמה ברשתות החברתיות. מעבר לבשורות משמחות מחוץ למגרש, שכללו אירוסין ואימוץ גור כלבים חדש בשם אש, הבלארוסית הפגינה אופי של אלופה אמיתית. בגמר מותח ומרתק במיוחד, סבלנקה גברה על המדורגת שנייה, אלנה ריבקינה, בתוצאה 6-3, 3-6, 6-7 (6). המערכה השלישית סיפקה דרמה אדירה, כאשר סבלנקה נאלצה להציל נקודת אליפות בשובר השוויון לפני שהבטיחה את הניצחון עם חבטת גב יד עוצמתית באלכסון.

הניצחון של סבלנקה היה מתוק במיוחד, שכן הוא היווה נקמה ספורטיבית על ההפסד לריבקינה בגמר אליפות אוסטרליה מוקדם יותר השנה, וכן פיצוי על הפסדיה בגמרי אינדיאן וולס הקודמים. זהו התואר ה-23 בקריירה של הבלארוסית והעשירי שלה בקטגוריית הטורנירים הבכירה. בדרך לגמר היא ניצחה שחקניות כמו נאומי אוסקה ולינדה נוסקובה מבלי לאבד מערכה.

טורניר הנשים סיפק גם לא מעט הפתעות נוספות. איגה סוויאטק, מהפייבוריטיות הבולטות, סיימה את דרכה בחצי הגמר לאחר הפסד לאלינה סביטולינה, ורשמה ציון דרך שלילי של חמישה הפסדים רצופים לשחקניות טופ 10 לראשונה בקריירה שלה. גם אמה רדוקאנו הבריטית נחלה אכזבה עם תבוסה מהירה בסיבוב השלישי לאמנדה אניסימובה בתוך 52 דקות בלבד.

דנייל מדבדב ויאניק סינר לוחצים ידיים אחרי הגמר (רויטרס)

כעת, כשטורניר אינדיאן וולס מאחוריהם, צמרת הטניס העולמית נושאת את עיניה אל עבר התחנה הבאה בסבב האמריקאי, טורניר המאסטרס במיאמי שייערך באצטדיון הארד רוק, שם ינסו סינר וסבלנקה להמשיך את המומנטום ולהשלים זכייה רצופה בשני הטורנירים הגדולים של חודש מרץ.