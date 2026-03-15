יאניק סינר זכה באינדיאן וולס ועשה היסטוריה

יאניק סינר ממשיך לבסס את מעמדו כאחד משחקני המשטחים הקשים הטובים בהיסטוריה של ענף הטניס. הטניסאי האיטלקי בן ה-24, המדורג שני בעולם, זכה הלילה לראשונה בקריירה בטורניר המאסטרס 1000 היוקרתי באינדיאן וולס, קליפורניה. סינר גבר בגמר על דניאיל מדבדב הרוסי בשתי מערכות צמודות ומרתקות, 6:7 (6), 6:7 (4), במשחק אינטנסיבי שארך קרוב לשעתיים. הניצחון הזה, התשיעי של סינר על מדבדב בעשרת המפגשים האחרונים ביניהם, העניק לו את התואר הראשון שלו לשנת 2026 ופרס כספי מרשים של למעלה מ-1.15 מיליון דולר, שמעלה את סך ההכנסות שלו מפרסים בקריירה אל מעבר לרף ה-45 מיליון ליש"ט.

הגמר במדבר הקליפורני התאפיין ברמה גבוהה במיוחד, בתנאי חום לא פשוטים, ובשמירות הגשה מוחלטות מצד שני השחקנים, ללא אף שבירה לאורך כל ההתמודדות. המערכה הראשונה הוכרעה בשובר שוויון מתוח, בו טעות של מדבדב, שוויתר על כדור שעבר את הרשת ונחת בפנים, העניקה לאיטלקי את היתרון הקריטי. הדרמה האמיתית הגיעה בשובר השוויון של המערכה השנייה, כאשר מדבדב כבר עלה ליתרון מבטיח של 0:4 בעקבות שגיאה לא מחויבת ושגיאה כפולה של סינר. אולם, האיטלקי הפגין חוסן מנטלי יוצא דופן, זכה בשבע נקודות רצופות והבטיח את התואר היוקרתי מבלי לשמוט ולו מערכה אחת לאורך כל הטורניר.

יאניק סינר חוגג את הזכייה בתואר. (רויטרס)

הזכייה הנוכחית מציבה את סינר בשורה אחת עם גדולי אגדות הטניס ורושמת עבורו ציון דרך היסטורי. הוא הפך לשחקן הצעיר ביותר אי פעם שמשלים זכייה בכל ששת טורנירי המאסטרס 1000 המשוחקים על משטח קשה (מיאמי, קנדה, סינסינטי, שנגחאי, פאריס ואינדיאן וולס). בכך הוא מצטרף למועדון אקסקלוסיבי הכולל רק את נובאק ג'וקוביץ' ורוג'ר פדרר, שעשו זאת בשנות השלושים לחייהם. בנוסף, סינר הוא הראשון אי פעם שזוכה בשני טורנירי מאסטרס רצופים מבלי לאבד מערכה, והוא מחזיק כעת ברצף מדהים של 22 מערכות רצופות בטורנירי מאסטרס. הניצחון בגמר היה גם הניצחון ה-100 שלו בטורנירים ברמה זו, הישג חסר תקדים ליליד שנות ה-2000.

בסיום המשחק, סינר היה נרגש והתייחס לא רק להישג האישי שלו, אלא גם להצלחה איטלקית נוספת שהתרחשה באותו היום - ניצחונו של נהג הפורמולה 1 הצעיר, קימי אנטונלי, בגרנד פרי הסיני. "זה אמנם לא קשור לטניס, אבל זה יום מיוחד לאיטליה", אמר סינר בטקס הענקת הגביעים, בו נכח גם אגדת הטניס אנדרה אגאסי שהעניק לו את הגביע. "אני מעריץ גדול של פורמולה 1, ולראות איטלקי כל כך צעיר מחזיר את איטליה לפסגה זה מדהים. רציתי לצפות במירוץ אבל זה היה בחצות, ואני חייב לשמור על משמעת. לגבי המשחק, הגענו לפה מוקדם כדי להתכונן בצורה המקצועית ביותר. לראות את דניאיל חוזר לשחק ברמה הזו זה חשוב מאוד לטניס העולמי".

מנגד, מדבדב, שרשם טורניר מצוין וגבר בחצי הגמר על קרלוס אלקראס (לו הפסיד בשני הגמרים הקודמים באינדיאן וולס), יכול להתנחם בחזרה למקום העשירי בדירוג העולמי. הרוסי אף התבדח בטקס הסיום עם מנהל הטורניר טומי האס והודה לו על כך שהמשטח השנה היה מהיר יותר. "אני רוצה לברך את יאניק, קשה מאוד לשחק מולך", אמר מדבדב. "היו רגעים שיכולתי לשחק טוב יותר, אבל ההגשות שלו היו פנומנליות. אני שמח שלפחות מנעתי גמר נוסף בינך לבין קרלוס". בתוך כך, בטורניר הנשים המקביל, ארינה סבלנקה זכתה בתואר היוקרתי לאחר ניצחון דרמטי בגמר על אלנה ריבאקינה 3:6, 6:3, 6:7 (6), תוך שהיא מצילה נקודת אליפות בשובר השוויון המכריע.