הקבוצות הודיעו שלא יופיעו, שני משחקים בוטלו

שני משחקי כדורעף בליגת העל שהיו אמורים להתקיים מחר (שלישי) בוטלו. כפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום”, גם בענפי הספורט שממשיכים לנסות ולקיים שגרה במהלך המלחמה נתקלים בקשיים כך שחלק מהמשחקים לא מתקיימים כסדרם, לאחר שחלק מהקבוצות הודיעו כי לא יופיעו אליהם.

בכדורעף הישראלי נעשו ניסיונות לקיים משחקים ברחבי הארץ בליגות הבכירות, ללא קהל ותחת הנחיות ההתגוננות המחמירות בצל המלחמה באיראן. באיגוד קיבלו אישור לכך מפיקוד העורף וכבר קיימו משחקים בימים האחרונים, אך לפחות שני משחקים לא יתקיימו במחזור הסיום של העונה הסדירה מחר בגלל ירי טילים למדינת ישראל והסכנה שכרוכה בכך.

מכבי אשדוד הודיעה כי הקבוצה לא תגיע למשחק החוץ נגד מוליכת הטבלה הפועל מטה אשר/עכו בעקבות החשש של שחקניה לנסוע שעות בדרכים מהדרום עד לאולם נעמן שבצפון. גם הפועל עירוני קרית אתא, הקבוצה מהמקום האחרון בטבלה, הודיעה כי לא תתייצב למשחק נגד מכבי תל אביב בחוץ.

צפי לניצחונות טכניים

כלומר, שתיים מבין הקבוצות המובילות בענף הודיעו כי לא יגיעו למשחקים נגד שתי המוליכות, הפועל מטה אשר/עכו ומכבי תל אביב, שצפויות לקבל ניצחונות טכניים בעקבות זאת. הודעה על כך נמסרה לקבוצות על ידי איגוד הכדורעף שהבהיר: “המשחק עבור לדיון והחלטה בוועדת ליגה וגביע”.

ליגת הכדורעף היא בין הבודדות שממשיכה לקיים משחקים, אך בשלב זה עדיין לא ברור מה יהיה בתום העונה הסדירה וכיצד יסיימו את העונה בענף. האם ליגת הכדורעף תיעצר? באיגוד הכדורעף צפוי לדון בכך מחדש במסגרת הערכת מצב שיקיים ביום ראשון הקרוב, כלומר בעוד שבוע. משחקי הליגה והגביע עדיין לא הוכרעו וספק אם יתקיימו בגלל המצב הביטחוני במדינה, עם ירי טילים מלבנון ומאיראן שמכניס מידי כמה שעות מיליוני אנשים למקלטים.