כבר אי אפשר להתעלם: הדור החדש בריאל מדריד

ריאל מדריד ממשיכה לבנות את העתיד שלה, ורגע לפני הגומלין מול מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות, המשחק האחרון מול אלצ'ה הפך לערב מיוחד עבור שחקני מחלקת הנוער של המועדון. אלברו ארבלואה העניק דקות רבות לשחקני המילואים, ובשלב מסוים אף שיתף ארבעה מהם יחד על המגרש. בסך הכל שיחקו חמישה שחקני קאסטייה במשחק, ועוד חמישה שחקנים נוספים שגדלו במחלקת הנוער של המועדון, במה שהפך לערב חגיגי במיוחד עבור ‘לה פבריקה’.

במקביל, בזמן שהקבוצה הראשונה שיחקה בברנבאו, קבוצת המילואים עצמה ניצחה 0:4 בלוגו ועלתה מחדש למקומות שמובילים לפלייאוף. חלק משחקני הסגל שלא נסעו למשחק החוץ נשארו במדריד והצטרפו לסגל של הקבוצה הבוגרת, מה שיצר חיבור ישיר בין שני הדורות של המועדון.

בסיום המשחק מול אלצ'ה, ההרכב של ריאל מדריד היה אחד הצעירים ביותר שנראו במועדון בשנים האחרונות. ממוצע הגיל של ההרכב שסיים את המשחק עמד על 23 שנים, 11 חודשים ו-7 ימים בלבד, נתון שהמחיש את האמון הגדול שמעניק ארבלואה לשחקנים הצעירים.

הדור החדש של ריאל מדריד

במהלך המשחק מול אלצ'ה שיתף ארבלואה את ססאר פאלסיוס, דייגו אגואדו, טיאגו פיטארץ', דניאל יאנייס ומנואל אנחל. לצדם שיחקו גם שחקנים נוספים שגדלו במחלקת הנוער של המועדון, כמו דני קרבחאל, פראן גארסיה, גונסאלו גארסיה, פדריקו ואלוורדה ו-ויניסיוס (השניים האחרונים נרכשו מחו”ל, אך שיחקו במילואי ריאל בטרם עברו לבוגרים).

ארבלואה לא הסתיר את האמון שלו בצעירים. כבר בתחילת החודש אמר: "לשחקני האקדמיה קל יותר להבין מה אני רוצה מהם ומה אני רוצה שיעשו על המגרש, כי אנחנו מכירים אחד את השני היטב ועבדנו יחד זמן רב".

עוד הוסיף: "זה לא קל למאמן של ריאל מדריד לסמוך על שחקני הנוער, אבל אם אני עושה את זה, זה כי אני משוכנע שהם יכולים לעשות עבודה מצוינת. יש לי הרבה אמון בהם ויש להם הרבה כישרון".

אחד הבולטים מבין הצעירים הוא טיאגו פיטארץ', שהפך לשחקן קבוע בהרכב. מול אלצ'ה הוא פתח בפעם הרביעית ברציפות ואף קיבל דקות גם מול מנצ'סטר סיטי. ארבלואה אמר עליו: "האיכות הגדולה ביותר שלו היא האישיות שלו. הוא מסוג השחקנים שכאשר יש לחץ, הוא לא מרגיש את הלחץ".

עבור חלק מהשחקנים הצעירים היה מדובר גם ברגע אישי מיוחד. דייגו אגואדו ויאנייס שיחקו לראשונה בברנבאו. אגואדו סיפר: "זו תחושה שאי אפשר לתאר, משהו שחלמתי עליו מאז שהגעתי כשחקן צעיר". יאנייס הוסיף: "נדהמתי כשנכנסתי לאצטדיון. זה היה דבר מדהים שלעולם לא אשכח".

ארבלואה נותן הזדמנות

מאז שהחל לאמן את הקבוצה הבוגרת, ארבלואה כבר השתמש בשמונה שחקני קאסטייה. פיטארץ' מוביל במספר הדקות עם 291 דקות משחק בזכות ארבעה משחקים בהרכב. אחריו נמצא דויד חימנס עם 153 דקות, כולל מקום ב-11 במשחקים מול אלבסטה ו-ולנסיה במסטאייה.

גם חורחה ססטרו עבר את רף 100 הדקות עם 109 דקות, בעוד שדניאל מסונרו רשם הופעה קצרה בליגת האלופות כאשר שיחק שבע דקות מול מונאקו. האמון בצעירים בא לידי ביטוי גם במבנה ההרכב. ההרכב שפתח מול אלצ'ה היה בעל ממוצע גיל של 26 שנים ו-350 ימים, אך לאחר סדרת חילופים ירד הממוצע ל-23 שנים ו-341 ימים בלבד, כאשר שמונה שחקנים שנולדו במאה ה-21 היו על הדשא.

באותו משחק שיחקו גם שני שחקנים שעדיין בגיל נוער, יאנייס ודייגו אגואדו, לצד פיטארץ' שפתח בהרכב. היחידים שהיו מעל גיל 30 בהרכב מול אלצ'ה היו טיבו קורטואה, דני קרבחאל ואנטוניו רודיגר, שהוחלף בדקה ה-61. הרכב צעיר כל כך אינו דבר שכיח בריאל מדריד, אך היו לכך תקדימים. זינדין זידאן הציב בעבר הרכבים עם ממוצע גיל של 22.4 ו-23 שנים במשחקי גביע המלך בעונת 2017/18 מול פונלברדה.

עוד קודם לכן, בשנת 1999, ויסנטה דל בוסקה פתח מול ריאל סוסיאדד עם הרכב שממוצע גילו עמד על 23.9 שנים, כאשר כל השחקנים היו בשנות העשרים לחייהם. בהיסטוריה הרחוקה יותר של המועדון ניתן למצוא הרכבים צעירים אפילו יותר. בשנת 1984 וב-1982, בעקבות שביתת שחקנים, ריאל מדריד שיחקה עם הרכבי נוער בעלי ממוצע גיל של 18.9 ו-21.1 שנים.

כך או כך, הערב מול אלצ'ה סימן עבור ריאל מדריד משהו מעבר לניצחון נוסף. זה היה ערב שבו הדור החדש של לה פבריקה קיבל את הבמה בברנבאו והראה כי העתיד של המועדון כבר מתחיל להיראות על כר הדשא.