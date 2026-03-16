תנצל את דחיית הליגה: פ"ת תקיים שני משחקי אימון

לאחר הודעת מנהלת הליגות על כך שליגת העל לא תחזור בסוף השבוע הקרוב, כפי שפרסמנו בסוף השבוע, הפועל פתח תקווה תפגוש מחר את מכבי תל אביב, למשחק אימון שייערך בבוקר באצטדיון בנס ציונה.

בנוסף, כדי לשמור על כושר משחק, במועדון אף קבעו משחק אימון נוסף, שייערך ביום חמישי מול הנבחרת הצעירה של גיא לוזון, שתתכנס בימים הקרובים לקראת צמד המשחקים מול הונגריה (ידידות) ובוסניה (מוקדמות אליפות אירופה).

הפועל פ”ת בסגל מלא, מוסונדה זומן לגאבון

המלאבסים, שנמצאים בסגל מלא, הן מבחינת הכשירות והן מבחינת מצבת הזרים, שוקלים לתת לשחקניהם תקופת התאווררות קלה בחו"ל, אך הבהירו כי למרות אי חזרת הליגה, אין קשר להתייצבות הזרים. "הם מקצוענים ותחת חוזה. החזרנו אותם לא כי יש ליגה, אלא כי ניתן היה להתאמן תחת ההנחיות", הבהירו במועדון.

הבלם אלכס מוסונדה, יצטרף בסוף השבוע לנבחרת גאבון, לאחר שקיבל זימון בימים האחרונים. נבחרתו תפגוש את נבחרת אוזבקיסטן ואת נבחרת טרינידד וטובגו, בימים שישי הבא ושני בעוד כשבועיים.