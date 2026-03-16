יום רביעי, 18.03.2026 שעה 15:56
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1754-2431וולבס20

סלאח במקום מסי: ספרד מול מצרים ב-31 במרץ

לאחר ביטול הפינאליסימה, ההתאחדות הספרדית הצליחה למלא במהירות את החלל שנוצר. אלופת אירופה תארח את המשחק מול סרביה באצטדיון של ויאריאל ב-27.3

מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

מצרים כבר הודיעה להתאחדות הספרדית לכדורגל כי היא מקבלת את ההזמנה להיות היריבה של נבחרת ספרד של לואיס דה לה פואנטה במשחק השני של חלון המשחקים של חודש מרץ, במקומה של נבחרת ארגנטינה, וזאת בצל ביטול משחק הפינאליסימה.

לאחר שההתאחדות הספרדית לכדורגל שלחה אתמול מכתב לנבחרת מצרים ובו הצעה לשחק בספרד ולתזמן מחדש את משחק הידידות שהיה אמור להתקיים בדוחא ב-30 במרץ, הכל היה תלוי באישורו של מאמן מצרים חוסאם חסן, והוא אכן נתן את אישורו.

"חוסאם חסן, המנהל המקצועי של נבחרת מצרים, אישר את ההצעה שקיבלה אתמול התאחדות הכדורגל המצרית מההתאחדות הספרדית לכדורגל לארגן משחק ידידות בין שתי הנבחרות ב-31 במרץ בספרד. ההתאחדות והנבחרת עובדים כעת על סידורי הנסיעה לספרד כדי להתמודד מול הנבחרת הספרדית, לאחר שקטאר סירבה לארח את טורניר הידידות שתוכנן לחודש מרץ", נכתב בהודעה שיצאה מקהיר.

שחקני מצרים חוגגים (IMAGO)

מול סרביה, בוויאריאל

כך הצליחה ההתאחדות הספרדית לכדורגל לפתור במהירות את הבעיה הגדולה שנוצרה עבורה, לאחר שנותרה ללא יריבות שבועיים בלבד לפני חלון המשחקים הבינלאומי האחרון. ההסכם הראשון היה עם סרביה, מולה תשחק ספרד ב-27 במרץ באצטדיון של ויאריאל. הנבחרת הבלקנית הייתה עוד אחת מהנבחרות שנותרו ללא משחק לאחר ביטול המשחקים בקטאר. כעת היא תשחק מול ספרד וסעודיה.

כעת נותר רק לסגור סופית את המקום שבו ייערך המשחק מול נבחרת הפרעונים.

