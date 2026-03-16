סלאח במקום מסי: ספרד מול מצרים ב-31 במרץ

מצרים כבר הודיעה להתאחדות הספרדית לכדורגל כי היא מקבלת את ההזמנה להיות היריבה של נבחרת ספרד של לואיס דה לה פואנטה במשחק השני של חלון המשחקים של חודש מרץ, במקומה של נבחרת ארגנטינה, וזאת בצל ביטול משחק הפינאליסימה.

לאחר שההתאחדות הספרדית לכדורגל שלחה אתמול מכתב לנבחרת מצרים ובו הצעה לשחק בספרד ולתזמן מחדש את משחק הידידות שהיה אמור להתקיים בדוחא ב-30 במרץ, הכל היה תלוי באישורו של מאמן מצרים חוסאם חסן, והוא אכן נתן את אישורו.

"חוסאם חסן, המנהל המקצועי של נבחרת מצרים, אישר את ההצעה שקיבלה אתמול התאחדות הכדורגל המצרית מההתאחדות הספרדית לכדורגל לארגן משחק ידידות בין שתי הנבחרות ב-31 במרץ בספרד. ההתאחדות והנבחרת עובדים כעת על סידורי הנסיעה לספרד כדי להתמודד מול הנבחרת הספרדית, לאחר שקטאר סירבה לארח את טורניר הידידות שתוכנן לחודש מרץ", נכתב בהודעה שיצאה מקהיר.

שחקני מצרים חוגגים (IMAGO)

מול סרביה, בוויאריאל

כך הצליחה ההתאחדות הספרדית לכדורגל לפתור במהירות את הבעיה הגדולה שנוצרה עבורה, לאחר שנותרה ללא יריבות שבועיים בלבד לפני חלון המשחקים הבינלאומי האחרון. ההסכם הראשון היה עם סרביה, מולה תשחק ספרד ב-27 במרץ באצטדיון של ויאריאל. הנבחרת הבלקנית הייתה עוד אחת מהנבחרות שנותרו ללא משחק לאחר ביטול המשחקים בקטאר. כעת היא תשחק מול ספרד וסעודיה.

כעת נותר רק לסגור סופית את המקום שבו ייערך המשחק מול נבחרת הפרעונים.