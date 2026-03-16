רשמית: די ג'יי קנדי שוחרר מהפועל גליל עליון

הפועל גליל עליון הודיעה היום (שני) רשמית כי הגארד/פורוורד, די ג’יי קנדי, שוחרר מהקבוצה לאחר שביקש להשתחרר עקב המצב הבטחוני, כפי שפרסמנו לראשונה אצלנו באתר.

קנדי (36, 1.98) חתם בגליל בסוף נובמבר, לקדנציה רביעית בקבוצה. העונה הוא העמיד ממוצעים של 11.2 נקודות, 7.8 ריבאונדים, 1.4 אסיסטים ומדד של 14.9, ב-29.7 דקות בתשעת המשחקים בהם שיחק בליגה.

בהודעת המועדון נכתב: “דיג’יי היה חלק מהמשפחה האדומה בארבע קדנציות שונות והשאיר חותם גדול במועדון – על המגרש ומחוצה לו. אנחנו רוצים להודות לו על המחויבות, הלב והתרומה המשמעותית לאורך השנים.

“לאור ההתפתחויות הביטחוניות במדינה, די ג’יי החליט לעזוב בשלב זה ואנו מכבדים את החלטתו. המועדון מאחל לדיג’יי הצלחה רבה בהמשך הדרך”.