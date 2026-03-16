יום שני, 16.03.2026 שעה 13:09
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

רשמית: די ג'יי קנדי שוחרר מהפועל גליל עליון

הקבוצה נענתה לבקשתו של השחקן להשתחרר בשל המצב הביטחוני, שפורסמה לראשונה ב-ONE. במועדון כתבו: "רוצים להודות לו על המחויבות, הלב והתרומה"

|
די ג' קנדי עולה לזריקה (רועי כפיר)
הפועל גליל עליון הודיעה היום (שני) רשמית כי הגארד/פורוורד, די ג’יי קנדי, שוחרר מהקבוצה לאחר שביקש להשתחרר עקב המצב הבטחוני, כפי שפרסמנו לראשונה אצלנו באתר.

קנדי (36, 1.98) חתם בגליל בסוף נובמבר, לקדנציה רביעית בקבוצה. העונה הוא העמיד ממוצעים של 11.2 נקודות, 7.8 ריבאונדים, 1.4 אסיסטים ומדד של 14.9, ב-29.7 דקות בתשעת המשחקים בהם שיחק בליגה. 

בהודעת המועדון נכתב: “דיג’יי היה חלק מהמשפחה האדומה בארבע קדנציות שונות והשאיר חותם גדול במועדון – על המגרש ומחוצה לו. אנחנו רוצים להודות לו על המחויבות, הלב והתרומה המשמעותית לאורך השנים.

“לאור ההתפתחויות הביטחוניות במדינה, די ג’יי החליט לעזוב בשלב זה ואנו מכבדים את החלטתו. המועדון מאחל לדיג’יי הצלחה רבה בהמשך הדרך”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */