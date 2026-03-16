יום שלישי, 17.03.2026 שעה 02:00
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"גלישת גלים - מהענפים הכי לא משתלמים שיש"

בצל ההישג האישי, ענת ליליאור ל"שיחת היום": "מסתובבת לבד בעולם, זה דורש הרבה צמיחה מנטלית. אהבת השם התפרסם, אך כמה שנים הוא נאבק ולא יודעים?"

|
ענת ליליאור (פרטי)
ענת ליליאור (פרטי)

בצל ההישג הגדול בקריירה שלה, גולשת הגלים האולימפית ששייכת למכבי ת”א ענת ליליאור התראיינה לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE לאחר שהעפילה לליגת הגלישה הבכירה בעולם, ה-WSL - World Surf League, בתום תחרות שנערכה בניוקאסל שבאוסטרליה.

ליליאור הבטיחה את מקומה בסבב האליפות העולמי היוקרתי, ה-Championship Tour, שבו מתחרות 24 הגולשות הטובות בעולם, במה שנחשב להישג הבינלאומי הגדול ביותר בקריירה שלה וגם בתולדות הגלישה הישראלית. התחרות הראשונה שלה במסגרת הסבב צפויה כבר בתחילת אפריל, ב-4.4 באוסטרליה.

מה קורה?
”הכול קורה. הכול טוב. החיים מסתדרים”.

המון ברכות על ההעפלה. האמנת?
”אני חושבת שבמודע לא האמנתי אבל בתת מודע כן. זה קרה אחרי שנים ארוכות, לא חשבתי שזה יקרה כל כך מהר”.

ליליאור מגיעה לערוץ ONE

את תהיי עכשיו ב-11 תחרויות שונות שישודרו כאן בערוץ ONE, מה זה אומר שישראלית נכנסת למקום כזה?
”אם הייתי תלויה במגרש טניס או כדורסל הייתי יכולה להתאמן כל יום, אבל בגלל שאנחנו בישראל והים התיכון מספק לנו אולי ארבעה חודשים של גלישה בשנה. ההישג שהגעתי בשמן שמתחרות אחרות מתאמנות כל השנה, זה הישג לא מציאותי. אני בשוק”.

ענת ליליאור (טופז חן)ענת ליליאור (טופז חן)

זה כמו להגיע ל-NBA נכון?
”זה כמו להגיע לאולסטאר. זה אחד הימים הכי מרגשים שהיו לי הרבה זמן”.

היית במתח?
”חד משמעית. זה מקום לא נעים לחכות שיפסידו. לראות את החלום שלהן מתנפץ. זה קרה גם לי כשאני הפסדתי, שהחלום שלי התנפץ”.

אז כשהן הפסידו צעקת יש?
”אני ניסיתי להיות מופנמת יותר. כולם בקהילה הישראלית רצו שהן יפסידו”.

יש לזה תגמול כספי?
”ההישג עצמו לא מכניס לי כסף. גלישת גלים זה אחד הענפים הכי לא משתלמים שיש. אני מטיילת רק בזכות החסויות והוועד האולימפי”.

"אחד הענפים הכי לא משתלמים שיש". ליליאור (רויטרס)"אחד הענפים הכי לא משתלמים שיש". ליליאור (רויטרס)

“החלום? פשוט ליהנות מההישג”

יש אנטישמיות בתקופה הזאת? את חוששת?
”לא אוהבים אותנו בעולם, אבל בעולם הגלישה היו מעט מאוד מקרים שהרגשתי עוינות. תמיד ראו אותי כענת קודם”.

מה החלום הגדול?
”קשה לחלום יעדים כשרק כבשת את החלום הנוכחי. כרגע החלום הוא פשוט ליהנות מההישג שעשיתי, מאמינה שאם אעשה את זה אגיע למקומות גבוהים”.

בקרוב תהיי בת 26, שתי אולימפיאדות מאחורייך, את מרגישה שבמשחקים האולימפיים הבאים תוכלי לעשות הישג יותר משמעותי?
”כולנו אוהבים דברים מנצנצים. אני לגמרי מסתכלת על מדליה. אני מעריכה את מה שאני עושה יותר. השתפרתי משמעותית, הציוד שלי הגיע לרמות גבוהות”.

כמה ציוד כזה עולה?
”בין 300 ל-600 דולר גלשן, ויש גם את הציוד הנלווה שעולה כמה עשרות דולרים”.

כל כמה זמן את מחליפה גלשן?
”לי יש 11 גלשנים כרגע. צריך להיות מוכנים להכל”.

ענת ליליאור (רויטרס)ענת ליליאור (רויטרס)

המצב בארץ, שאין פה נבחרת שלמה, זה חורה לך?
”מבאס אותי. יש הרבה כישרון בארץ היום, אנשים פשוט מתנהגים כמו בפוליטיקה בארץ. הספורט אנחנו עושים בשביל האהבה וצריך להיאחז בזה. לא בגלל הכסף. צריך לוותר על אגו”.

איך זה להסתובב הרבה לבד בעולם?
”זה בודד. זה מאוד בודד. אני מטיילת לבד בשבועיים האחרונים. הייתי לבד בהישג הזה עם המאמן הפורטוגלי שלי. זה דורש הרבה, צמיחה מנטלית, חברים, חום ואהבה. אהבת השם גורדון התפרסם, אבל כמה שנים הוא נאבק ולא יודעים על זה. כמה השקעה. אנשים שוכחים. זה לא קורה ברגע”.

יש רגעים של שבירה?
”חד משמעית. יש רגעים שאמרתי שאני לא מסוגלת יותר. אני מאמינה בתת מודע. המשברים האלה בונים אותנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */