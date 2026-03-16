אנצ'לוטי: הדור החדש היה צריך להביא אופי משלו

אחד הדברים הכי מדוברים בריאל מדריד זה סוגיית המאמן. אחרי הפיטורים של צ’אבי אלונסו, נראה שאלברו ארבלואה נכנס עכשיו לתקופה מעט טובה יותר, אך די ברור לקהל האוהדים שהוא לא האיש שהם רוצים לראות בטווח הארוך. מי שהיה שנים רבות מי שהוביל את הלאנקוס, הוא קרלו אנצ’לוטי, שהיום עושה זאת בנבחרת ברזיל.

האיטלקי עזב את הלבנים כמאמן המעוטר ביותר בתולדות המועדון והוא בלי ספק אחד הגדולים בהיסטוריה שעשו זאת בכדורגל. במהלך ראיון מרתק ל’רדיו מארקה’, אנצ’לוטי נתן מספר ציטוטים מרתקים על זמנו במועדון מבירת ספרד, החודשים הראשונים בברזיל וגם דעה על כמה שחקנים.

על ההרגשה שלו במעבר מקריירת מועדונים לנבחרת כמו ברזיל: “אני שמח, כי זה פחות לחץ. אין הרבה משחקים, זאת בעיקר עבודה של צפייה על שחקנים. יש הרבה יותר זמן פנוי, אבל זאת עבודה מעניינת, כי יש לפחות 70 שחקנים שיכולים להיות בנבחרת”.

קרלו אנצ'לוטי מוצג כמאמן ברזיל (רויטרס)

“רואה את הזכייה במונדיאל כמוטיבציה”

הלחץ בזכייה במונדיאל אצל הסלסאו: “כן, הם רוצים פה את הגביע השישי כבר הרבה זמן, אבל אני רואה את זה כמוטיבציה. אנשים מקבלים אותי בברכה כאן, האנשים פה מאוד מחוברים לכדורגל, זאת מדינה שמחה ועליזה מלאה באנשים טובים”.

הרכב הברזילאים הכי טוב שהוא אימן לדעתו: “וואו. בשער הייתי יכול לשים את דידה, קאפו מימין, מיליטאו וטיאגו סילבה כבלמים ומרסלו בשמאל. בקישור קאסמירו, קאקה, בטוח אני שוכח מישהו… באגפים ויניסיוס ורודריגו ובחלוץ יש לי הרבה ספקות. רונאלדו, ריבאלדו, רונאלדיניו… יש הרבה”.

האם הוא בקשר עם אנשים מריאל מדריד: “כן, לפעמים. אחרי המשחק עכשיו נגד מנצ’סטר סיטי בירכתי את המועדון ואת הנשיא. דיברתי גם עם השחקנים. עם רודריגו דיברתי לפני כמה ימים כדי לבדוק לשלומו, אני בקשר איתם, כן”.

רודריגו וקרלו אנצ'לוטי (ריאל מדריד)

“הדור הישן נעלם”

דעתו על איך ריאל מדריד ה”מושלמת” השתנתה כל כך: “זה לא רק החלפת טוני קרוס בקיליאן אמבפה. באותה שנה נאצ’ו עזב, קרבחאל נפצע ומודריץ’ שיחק פחות. הדור הישן נעלם ודור חדש היה צריך להביא אופי ודוגמה אישית. זה לא קורה בין לילה, זה לוקח זמן”.

הסיטואציה של ויניסיוס: “הוא מעולם לא אכזב אותי במשחקים חשובים. אני לא זוכר רבע או חצי גמר אחד שוויני עשה טעות. אולי התסכול שהיה לו אז בוולנסיה גרם לו לאבד את הריכוז, אבל מעולם לא במשחקים קריטיים. אני משוכנע שיהיה לו מונדיאל נהדר אם הוא ייבחר לסגל”.