הולאנד חייב לצאת מהמשבר העמוק בקריירה שלו

האם הייתה זו ההופעה הגרועה ביותר שניתן לדמיין? במשחק הראשון בשמינית גמר ליגת האלופות, נגע ארלינג הולאנד בכדור 10 פעמים בלבד. רק אחת מהנגיעות האלה הייתה ברחבת ריאל מדריד, והיא הייתה כושלת. כוכב העל הנורבגי של מנצ'סטר סיטי ניסה לבצע 7 מסירות, ודייק ב-3 מהן. מיותר לציין שהוא כלל לא איים על השער. 82 דקות היו לו על הדשא, והוא פשוט לא הורגש. הכדור לא הגיע אליו, והוא לא עשה מאמץ לקבל אותו. בפתיחת ההתמודדות, שלח ג'רמי דוקו מספר כדורי רוחב מעניינים, והייתה תחושה כי להולאנד לא אכפת מהם. הוא לא עשה כלום. כל שחקן מהליגה השישית באינדונזיה היה תורם יותר ממנו.

זה הפרדוקס של הולאנד. הוא החלוץ המרכזי הטוב בעולם, וזה כמעט קונצנזוס. כאשר הוא בכושר, וזה מה שקורה רוב הזמן, הוא קטלני. הוא הכי חזק והכי מהיר. החושים שלו ברחבה הכי מפותחים, והוא יעיל מאוד גם בפריצות מחוץ לרחבה. אחוז ניצול ההזדמנויות שלו גבוה, ושחקני ההגנה שונאים לשחק מולו. הוא לא זקוק להזדמנויות רבות כדי לקבור את הכדור ברשת. קצב הכיבוש שלו פנומנלי, וגם את העונה הנוכחית הוא החל עם 24 שערים ב-14 הופעות במדי מנצ'סטר סיטי ונבחרת נורבגיה. ולצד כל זאת, כאשר הוא לא טוב – הוא ממש לא טוב. הוא מחפיר. כשהוא לא בכושר, הוא מהווה מעמסה, ואנשים מתקשים להבין מה הוא עושה על המגרש.

בתקופה האחרונה, הולאנד לא טוב. ממש לא טוב. 4 שערים יש לו ב-18 המשחקים האחרונים של מנצ'סטר סיטי בכל המסגרות, ושניים מתוכם נכבשו בפנדלים. כלומר, מדובר בשני שערים ממשחק פתוח מאז סוף דצמבר, וזה המאזן הגרוע ביותר של הסקורר האימתני מאז שיחק כנער בן 16 במדי ברינה אהובתו בליגה הנורבגית השנייה. לעתים קרובות מדי הוא נראה תשוש. הוא מתוסכל במקרה הטוב ולא מביע עניין במתרחש במקרה הרע. ההופעה הגרוטסקית בסנטיאגו ברנבאו הייתה השפל, אך היא משתלבת באופן הגיוני בפאזל הכללי.

ֿהיו גם דברים חיוביים

לא הכל שחור לגמרי, כמובן, ובתקופה זו היה שותף הולאנד לניצחון החוץ הראשון שלו על ליברפול. לפני קצת יותר מחודש, הוא שבר את הבצורת של באנפילד עם פנדל בזמן פציעות, וגם בישל את שער השוויון של ברנרדו סילבה בדרך ל-1:2 מכונן, שהשאיר את התכולים במרוץ האליפות. מיד לאחר מכן, הוא כבש לרשת פולהאם, אך הוחלף במחצית בגלל פציעה קלה, וגם זה חלק מהעניין. הולאנד החמיץ את המשחק בלידס, היה חלש מאוד ב-2:2 מול נוטינגהאם פורסט, קיבל מנוחה במשחק הגביע מול ניוקאסל כדי להיות רענן יותר בקרב הגדול נגד ריאל, ובכל זאת נעלם במדריד. ואז הגיעה גם ההופעה הגרועה מול ווסטהאם בשבת.

ב-1:1 מול הפטישים, בעקבותיו צמח הפיגור של מנצ'סטר סיטי מארסנל בפסגה ל-9 נקודות עם משחק חסר ביד, הולאנד נגע בכדור קצת יותר – ליתר דיוק, 21 פעמים. הוא אפילו רשם 4 איומים, אבל רק אחד מהם הלך למסגרת של השוער הדני מאדס הרמאנסן, וגם הוא לא הטריד אותו במיוחד. פפ גווארדיולה השאיר אותו על הדשא במשך כל 90 הדקות, בהמתנה נואשת לשער שיביא את הניצחון וישדרג את הביטחון העצמי לקראת הגומלין מול ריאל מדריד ביום שלישי. הוא התאכזב, ואחרי שריקת הסיום ניסה למצוא הסבר לפיאסקו.

"לא ראיתי עייפות, זה היה עניין של קצב. אתם יודעים כמה בלמים היו סביב ארלינג היום? 200 מיליון. זה התפקיד הכי קשה בעולם", אמר המאמן הקטלוני. וכאשר מדובר בהולאנד, זה תירוץ מגוחך לחלוטין. כן, לא קל להתמודד עם שמירה הדוקה, אבל בדרך כלל הנורבגי מנער את כל שחקני ההגנה כאילו הם לא קיימים. זו בדיוק נקודת החוזק שלו – הוא עוצמתי מכל בלם שהוא פוגש, והיכולת שלו להתמקם ברחבה מאפשר לו להגיע לכדור לפני כולם. אם הוא לא מסוגל להתמודד עם קונסטנטינוס מפברופאנוס ואקסל דיסאסי, בשביל מה משלמים לו חצי מיליון ליש"ט בשבוע? ואגב, מברופאנוס אפילו מצא זמן להבקיע בשבת. החלוץ הטוב בתבל סופר כבר יותר מחודש בלי לשים את הכדור ברשת.

כבר כבש מול ריאל העונה

התהיות לגבי הנסיגה של הולאנד הופיעו עוד לפני הביקור באנפילד. בתחילת פברואר נדרש גווארדיולה להסביר את הירידה בכושרו והבהיר: "מבחינתי, ארלינג תמיד הכי טוב. יש לנו מזל שהוא איתנו, ובלעדיו לא היינו במצבנו בפרמייר ליג ובליגת האלופות". זה נכון, כמובן, כי בחודשים הראשונים של העונה היה הולאנד בלתי ניתן לעצירה. בזירה האירופית, הבקיע הנורבגי בכל 5 המשחקים הראשונים בהם פתח בשלב הליגה, וזה כלל את הניצחון 1:2 על ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו. הולאנד הוכשל אז לקראת השריקה להפסקה, דייק בעצמו בפנדל, ורשם את שערו השלישי בקריירה מול היריבה הלבנה.

הענייו הוא כי המאזן הזה לא מספק. שני השערים הנוספים הגיעו לפני שנה, במשחק הראשון בשלב הפלייאוף – ואחד מהם היה בפנדל. מנצ'סטר סיטי הפסידה אז 3:2 בבית, ולאחר מכן נכנעה 3:1 במדריד, כאשר קיליאן אמבפה חגג שלושער, בעוד הולאנד לא היה כשיר וישב על הספסל. בשבוע שעבר, היה זה פדריקו ואלוורדה שהבקיע שלישייה היסטורית ומרהיבה בהיעדרו של הצרפתי הפצוע, ואילו הולאנד התאייד. בסך הכל, יש לו שער אחד ממשחק פתוח ב-7 מפגשים נגד ריאל, וזו ממש לא היריבה המועדפת מבחינתו. זה ממש לא מפריע לנשיאה פלורנטינו פרס לפנטז על רכישתו של הולאנד, והדיווחים על עסקה אפשרית התגברו לאחרונה לרגל המשחקים הישירים בין שתי הקבוצות.

האם זה אפשרי? לפני שנה האריך הולאנד את חוזהו במנצ'סטר סיטי עד 2034, והדבר מעניק לשייחים מהאמירויות שליטה בעתידו. עם זאת, בתקשורת הספרדית המקורבת לריאל נהנים להדגיש כי לפרס יש יחסים טובים עם הסוכנת רפאלה פימנטה, ודווקא הירידה בכושרו של הנורבגי בתקופה האחרונה מעלה לכאורה את הסיכוי למהלך סנסציוני. יש הגורסים כי הולאנד ישקול בחיוב לעזוב את מנצ'סטר אם גווארדיולה לא ימשיך, ובמקרה כזה יעמוד מחירו על יותר מ-150 מיליון אירו. אם ויניסיוס ג’וניור יימכר לליגה הסעודית, תוכל ריאל מדריד לעמוד בסכומים מסוג זה, והאיחוד של הולאנד עם אמבפה יתרחש. השילוב בין השניים טבעי יותר, לפחות על הנייר, מאשר הציוות של הצרפתי עם הברזילאי, ואי אפשר לפסול אותו על הסף.

בינתיים, אלה רעשי הרקע לקראת הגומלין, אליו מגיע הולאנד במצב רוח בעייתי. משחק גרוע יותר מאשר בסנטיאגו ברנבאו לא יהיה לו, אבל האם הוא מסוגל לצאת מהמשבר ולשים קץ לבצורת כאשר ההדחה מליגת האלופות כה קרובה? מנצ'סטר סיטי זקוקה להופעה כבירה שלו כדי למחוק פיגור 3:0 מהמשחק הראשון, לבצע קאמבק ולהמשיך לרבע הגמר. המשחק בלונדון בשבת לא תרם לאופטימיות בלשון המעטה, אבל הוא עדיין החלוץ המרכזי הטוב בעולם.