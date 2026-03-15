"הגרסה הטובה ביותר של ראפיניה חזרה בזמן"

ברצלונה ראתה אתמול (שבת) כיצד ריאל מדריד יוצאת מהמשבר ומתקרבת אליה בטבלה, אך ניכר שהלחץ לא השפיע עליה יותר מדי כשהיא ניצחה 2:5 את סביליה. גיבור המשחק היה ללא ספק ראפיניה, שהבקיע שלושער ושם קץ לבצורת השערים שלו במסגרת הליגה.

ב’מונדו דפורטיבו’ כתבו כי ראפיניה סיפק "קאמבק ברוטאלי במטרה לכפר על המשחק מול ניוקאסל שהיה רצוף באי דיוקים”. הברזילאי פתח בסערה כשמסר בעקב לז'ואאו קאנסלו, שסחט פנדל אותו תירגם ראפיניה ל-0:1 כבר אחרי 10 דקות.

נקמה מתוקה: בארסה עם 2:5 מרשים על סביליה

ראפיניה בחר לבצע את הפנדל הראשון בבעיטת פאננקה למרכז השער, כשבהמשך הוא הכפיל את המאזן בפנדל מדויק נוסף לפינה של השוער ולחודימוס, והשלים את ה-3 בדקה ה-51 בבעיטה שפגעה במגן ונכנסה פנימה. זהו השלושער השלישי שלו תחת פליק והראשון לעונת 2025/26.

ראפיניה שני בכיבושים רק ללאמין ימאל

ב’ספורט’ נכתב כי "הגרסה הטובה ביותר של ראפיניה חזרה בדיוק בזמן" וכי בברצלונה "משפשפים ידיים בהנאה". לאחר תקופה של תסכול בה כבש רק שער אחד בשבעה משחקים, הקיצוני נראה רענן פיזית ומנטלית וניצח ב"קרב הפסיכולוגי" מול שוער היריבה.

המספרים של ראפיניה העונה הופכים למרשימים במיוחד עם 17 שערים בכל המסגרות (11 בליגה). הקיצוני הברזילאי מדורג כעת שני בטבלת הכובשים של הקבוצה אחרי לאמין ימאל (20 שערים), ומחזיק במאזן פנדלים קריירה מדהים של 17 כיבושים מתוך 18 ניסיונות.