יום ראשון, 15.03.2026 שעה 17:42
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3742-3528אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3142-3527סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

ממשיכה לקרוס: אספניול הפסידה 2:1 למיורקה

הקבוצה מברצלונה שוב לא הצליחה לנצח, בפעם ה-11 ברציפות, ואף ספגה מהפך בדקה ה-88. פיקל כבש ראשון, אך הורחק ואיפשר לטורה וקוסטה להשלים מהפך

שחקני אספניול ומיורקה נאבקים (La Liga)
המחזור ה-28 בליגה הספרדית המשיך היום (ראשון) כשאת יום המשחקים פתחו מיורקה ואספניול. שתי הקבוצות היו ברצפי משחקים ללא ניצחונות, כשמיורקה הייתה זו שהצליחה לשבור את הסחף עם 1:2 דרמטי. במשחקים נוספים בהמשך בטיס תפגוש את סלטה ויגו וריאל סוסיאדד את אוססונה.

מיורקה – אספניול 1:2

הקריסה של הקבוצה מברצלונה המשיכה עם משחק 11 ברצף ללא ניצחון, כשהיא התרחקה מהמקום המוביל לקמפיין אירופי בעונה הבאה. צ’ארלס פיקל הבקיע ראשון בדקה ה-36 עם הפאלש, אך ספג אדום בדקה ה-54 וסיבך את קבוצתו. מנגד, בעיטה של פאבלו טורה הוסטה וקבעה שוויון בדקה ה-65, ובדקה ה-88 סאמו קוסטה עם נגיעה ראשונה נהדרת הצליח לכבוש את השני ולקבוע 1:2 בסיום. מיורקה חזרה לנצח לאחר חמישה משחקים כשמרטין דמיצ’ליס השיג ניצחון בכורה.

