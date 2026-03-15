ממשיכה לקרוס: אספניול הפסידה 2:1 למיורקה

המחזור ה-28 בליגה הספרדית המשיך היום (ראשון) כשאת יום המשחקים פתחו מיורקה ואספניול. שתי הקבוצות היו ברצפי משחקים ללא ניצחונות, כשמיורקה הייתה זו שהצליחה לשבור את הסחף עם 1:2 דרמטי. במשחקים נוספים בהמשך בטיס תפגוש את סלטה ויגו וריאל סוסיאדד את אוססונה.

מיורקה – אספניול 1:2

הקריסה של הקבוצה מברצלונה המשיכה עם משחק 11 ברצף ללא ניצחון, כשהיא התרחקה מהמקום המוביל לקמפיין אירופי בעונה הבאה. צ’ארלס פיקל הבקיע ראשון בדקה ה-36 עם הפאלש, אך ספג אדום בדקה ה-54 וסיבך את קבוצתו. מנגד, בעיטה של פאבלו טורה הוסטה וקבעה שוויון בדקה ה-65, ובדקה ה-88 סאמו קוסטה עם נגיעה ראשונה נהדרת הצליח לכבוש את השני ולקבוע 1:2 בסיום. מיורקה חזרה לנצח לאחר חמישה משחקים כשמרטין דמיצ’ליס השיג ניצחון בכורה.