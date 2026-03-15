"ההחלטה הטובה ביותר הייתה לתת למסי מנוחה"

אינטר מיאמי סיימה ב-0:0 מול שארלוט במסגרת ה-MLS, אך הסיפור הגדול סביב המשחק כלל לא היה התוצאה אלא היעדרותו של ליאו מסי מהסגל. הכוכב הארגנטינאי לא נכלל בסגל למשחק שנערך בבנק אוף אמריקה סטדיום, החלטה שהתקבלה בצוות המקצועי והפתיעה רבים מהאוהדים שהגיעו במיוחד לראות אותו.

מסי שיחק רק שלושה ימים קודם לכן במשחק הראשון מול נאשוויל בשמינית גמר גביע האלופות של קונקאק”ף, משחק שהסתיים ב-0:0. הקפטן הארגנטינאי שיחק 90 דקות מלאות באותו משחק, ולכן במיאמי החליטו להעניק לו מנוחה לקראת הגומלין שייערך ביום רביעי הקרוב.

ההחלטה להעניק מנוחה והאכזבה של האוהדים

עוזר המאמן חאבייר מוראלס הסביר לאחר המשחק כי ההחלטה להשאיר את מסי מחוץ לסגל הייתה מקצועית. "אלה החלטות שאנחנו צריכים לקבל כצוות אימון", אמר מוראלס. "שיחקנו הרבה משחקים לאחרונה, רביעי ושבת, ויש לנו משחק בית מאוד חשוב בקרוב, ולכן חאבייר והצוות חשבו שזו ההחלטה הטובה ביותר. זו הייתה החלטה קולקטיבית".

מסצ'ראנו ומסי (IMAGO)

מי שפתח במקומו של מסי היה החלוץ הוותיק לואיס סוארס, שערך את ההופעה הראשונה שלו בהרכב הפותח העונה. למרות ההסבר המקצועי, ההחלטה עוררה אכזבה גדולה בקרב הקהל. על פי הדיווחים, כ-80% מהכרטיסים למשחק נמכרו בין היתר משום שהאוהדים קיוו לראות את מסי משחק.

אלא שרבים מהם גילו רק כשהגיעו לאצטדיון כי הכוכב הארגנטינאי כלל לא ישחק, לאחר שאינטר מיאמי הודיעה על כך רק כשעתיים לפני שריקת הפתיחה. גם חברו של מסי לנבחרת ארגנטינה ולמיאמי, רודריגו דה פול, נעדר מהמשחק ולא נכלל לא בהרכב ולא על הספסל.

בסיום המשחק נותרה אינטר מיאמי, זוכת ה-MLS מהעונה שעברה, עם 7 נקודות לאחר ארבעה מחזורים בפתיחת עונת 2026, כשהמועדון כבר מפנה את מלוא תשומת הלב לגומלין מול נאשוויל בניסיון להעפיל לרבע גמר גביע האלופות של קונקאק”ף.