יום שני, 16.03.2026 שעה 06:05
ברביעי: הערכת מצב לגבי קיום מרתון ירושלים

משטרת ישראל, פקע"ר ועיריית ירושלים ידונו לגבי קיום המרתון שנכון לכרגע מתוכנן ל-27.3, ולאחר מכן תתקבלנה החלטות לגבי התאריך ותימסר הודעה רשמית

מרתון WINNER ירושלים. קרדיט: (sportphotography)
מרתון WINNER ירושלים. קרדיט: (sportphotography)

ישיבת הערכת מצב בנוגע לקיום מרתון ירושלים תיערך ביום רביעי הקרוב (18.3), בהובלת ראש העיר ירושלים משה ליאון ומנכ"ל הטוטו מאיר ברדוגו.

בישיבה צפויים להשתתף גם נציגי הפקת המרתון, משטרת ישראל, פיקוד העורף וכן גורמי המקצוע הרלוונטיים.

המועד המתוכנן נותר 27.3

במסגרת הדיון תיבחן תמונת המצב המלאה ולאחריה יתקבלו ההחלטות הנדרשות לגבי קיום המרתון. בשלב זה המועד המתוכנן של האירוע נותר יום שישי, 27.3, אך נבחנות גם אפשרויות נוספות בהתאם להתפתחויות ולהנחיות ההתגוננות שייקבעו על ידי פיקוד העורף.

הודעה רשמית בנושא צפויה להימסר לאחר סיום ישיבת הערכת המצב.

