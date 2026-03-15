ההפסד הראשון ב-2026: מדבדב הדהים את אלקראס

רצף הניצחונות המדהים של קרלוס אלקראס בשנת 2026 הגיע לסיומו. דניאיל מדבדב, המדורג 11 בטורניר, רשם הלילה הופעה בלתי נשכחת כשהדהים את המדורג ראשון בעולם עם ניצחון 3:6 ו-6:7 (3) בחצי גמר טורניר המאסטרס 1000 באינדיאן וולס. הספרדי הגיע להתמודדות במאזן מושלם של 0:16 מתחילת העונה, הכולל זכיות היסטוריות באליפות אוסטרליה הפתוחה ובטורניר דוחא, אך נתקל בקיר רוסי בצד השני של הרשת. הניצחון לא רק קטע את הרצף של אלקראס, אלא גם מנע ממנו לאיים על שיא 41 הניצחונות הרצופים של נובאק ג'וקוביץ' מתחילת עונת 2011. עבור מדבדב, מדובר בנקמה מתוקה לאחר שהפסיד לאלקראס בגמרי אינדיאן וולס בשנים 2023 ו-2024.

המשחק התנהל בתנאי חום כבדים של כ-34 מעלות, שהקשו מאוד על הספרדי הצעיר. מדבדב הפתיע מהרגע הראשון עם סגנון משחק התקפי ואגרסיבי מהרגיל, אותו יישם בהצלחה בעזרת צוות האימון החדש שלו. הרוסי שבר את אלקראס כבר במשחקון הרביעי, כשהספרדי איבד יתרון 15:40, ודהר לניצחון במערכה הראשונה תוך קצת יותר מחצי שעה. במערכה השנייה אלקראס ניסה לחזור לעניינים והצליח להשיג שבירה מוקדמת בדרך ליתרון 1:3, אך מדבדב לא נבהל ושבר מיד בחזרה. הדרמה הגיעה לשיאה במצב של 4:5 לטובת אלקראס, כשהרוסי נאלץ להציל שתי נקודות מערכה על ההגשה שלו, ועשה זאת בגבורה בעזרת חבטות הגשה עוצמתיות. ההתמודדות הגיעה לשובר שוויון, שם מדבדב שלט ללא עוררין, עלה ליתרון מהיר של 1:6, וסגר עניין עם אייס בנקודת המשחק השלישית שלו לאחר שעה ו-37 דקות.

דנייל מדבדב חוגג ניצחון ומודה לקהל. (רויטרס)

בסיום המשחק, אלקראס לא חסך במחמאות ליריבו: "אני חייב לתת קרדיט לדניאיל, הוא שיחק משחק מדהים. מההתחלה ועד הסוף הוא שיחק ברמה לא מציאותית. למען האמת, מעולם לא ראיתי אותו משחק ככה. הוא שיחק בצורה אגרסיבית ולא החטיא אף כדור. החום השפיע עליי, הרגשתי שאני מבזבז אנרגיה נוספת בכל חבטה בגלל הראלים הארוכים שהוא כפה עליי". מדבדב, שרוכב כעת על רצף של תשעה ניצחונות לאחר שזכה גם בטורניר דובאי בחודש שעבר, הבטיח את חזרתו לטופ 10 בדירוג העולמי בזכות הניצחון. "זו הרגשה נהדרת", אמר הרוסי שניצח את אלקראס לראשונה מאז אליפות ארצות הברית הפתוחה ב-2023. "נגד שחקן כמו קרלוס אתה חייב להיות במיטבך, והייתי שם. הגשתי מצוין ואני סופר שמח לנצח אלוף כזה".

בגמר הגדול יפגוש מדבדב את המדורג שני בעולם, יאניק סינר. האיטלקי, שעדיין לא שמט מערכה אחת בטורניר, עשה עבודה קלה מול המדורג רביעי אלכסנדר זברב, כשהביס אותו 2:6 ו-4:6 תוך שעה ו-23 דקות בלבד. זברב אמנם פתח היטב וזכה בשמונה הנקודות הראשונות במשחקוני ההגשה שלו, אך סינר העלה הילוך, שבר את הגרמני במשחקון החמישי והשביעי של המערכה הראשונה, וסיים את המשחק עם שישה אייסים. הניצחון העלה את מאזנו של סינר מול זברב ל-4:7 בקריירות.

הגמר הקרוב מבטיח להיות קרב ענקים מרתק במיוחד. סינר מחזיק ביתרון פסיכולוגי על מדבדב, לאחר שניצח אותו בשלושת המפגשים האחרונים ביניהם, כולל קאמבק אדיר מפיגור שתי מערכות בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה ב-2024. בתוך כך, בטורנירי הזוגות של אינדיאן וולס, טיילור טאונסנד וקטרינה סיניאקובה זכו בתואר לנשים לאחר ניצחון 6:7 (4) ו-4:6 בגמר. בגזרת הגברים, גידו אנדראוצי ומנואל גינאר הניפו את הגביע עם ניצחון 6:7 (3) ו-3:6, בעוד שבזוגות המעורבים היו אלה בלינדה בנצ'יץ' ופלביו קובולי שחגגו תואר מתוק.