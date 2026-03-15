פפ: אנחנו לא מאוזנים עם הולאנד, דוקו ושרקי

מנצ'סטר סיטי סיימה ב-1:1 מול ווסטהאם בלונדון סטדיום, תוצאה שמרחיקה אותה עוד יותר מארסנל בפסגת הפרמייר ליג ומגבירה את תחושת הפספוס במועדון. למרות שליטה בכדור וריבוי מצבים, הקבוצה של פפ גווארדיולה לא הצליחה למצוא שער ניצחון, ובסיום המשחק המאמן עצמו התייחס בעיקר לבעיות האיזון והחדות של קבוצתו.

גווארדיולה הודה לאחר המשחק כי הוא עדיין מנסה למצוא את הנוסחה הנכונה מבחינה טקטית, במיוחד אחרי השינויים שביצע בחלק הקדמי של הקבוצה במהלך העונה.

גווארדיולה הסביר כי אחת הבעיות של הקבוצה היא האיזון בין שחקני ההתקפה: "למדנו בתחילת העונה שכאשר שיחקנו עם ארלינג האלנד יחד עם ג'רמי דוקו וראיין שרקי, היינו מאוד לא מאוזנים. לא הייתה לנו היציבות שקבוצות בפרמייר ליג צריכות להיות בה".

המאמן הדגיש כי למרות התיקו המאבק על האליפות עדיין לא הסתיים: "מי אמר שזה נגמר? זה לא נגמר. לא הפסדנו. נמשיך להילחם". עוד הוסיף: "יש לנו קבוצה מדהימה עם רוח נהדרת. השקענו מאמץ אדיר במדריד ואיך ששיחקנו במחצית הראשונה. במחצית השנייה הוספנו אנרגיה עם שחקנים מאוד יצירתיים. במשחקים האחרונים אנחנו משחקים הרבה יותר טוב".

עם זאת, גווארדיולה הודה כי הבעיה המרכזית הייתה חוסר ניצול המצבים: "אנחנו קבוצה מצוינת ומשחקים טוב מאוד. השחקנים ממשיכים להילחם עד שלא נשאר להם כוח, אבל לא כבשנו מספיק שערים כשהייתה לנו האיכות לעשות זאת. הם הענישו אותנו".

על כך שצפה במשחק מהיציע בעקבות עונש הרחקה אמר בחיוך: "זה היה מושלם. אני אוהב להיות שם. אולי אמשיך להתלונן יותר על השופטים כדי לקבל עוד כרטיסים צהובים ולחזור לשם שוב".

לבסוף התייחס גם למאבק האליפות ולפער מארסנל: "עכשיו ננוח ונתכונן למשחק מול ריאל מדריד וניתן הכל. 9 נקודות זה פער גדול מול ארסנל, אבל זה כבר קרה בעבר. יש לנו משחק ביתי מולם ואנחנו חייבים להמשיך לנסות עד הסוף. אם בסוף זה לא יהיה אפשרי, נברך את האלופה, אבל אנחנו חייבים לנסות".