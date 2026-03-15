7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4835-5330צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4036-3930ברייטון11
4043-4029פולהאם12
4035-3030סנדרלנד13
3835-3329קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2955-3630ווסטהאם17
2843-2829נוטינגהאם פורסט18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20

פפ: אנחנו לא מאוזנים עם הולאנד, דוקו ושרקי

מאשים? מאמן סיטי אחרי ווסטהאם: "אין לנו את היציבות שהפרמייר ליג דורשת. ההרחקה שלי? אוהב לשבת ביציע, אולי אמשיך לקבל עוד צהובים כדי לחזור"

ארילנג הולאנד (רויטרס)
מנצ'סטר סיטי סיימה ב-1:1 מול ווסטהאם בלונדון סטדיום, תוצאה שמרחיקה אותה עוד יותר מארסנל בפסגת הפרמייר ליג ומגבירה את תחושת הפספוס במועדון. למרות שליטה בכדור וריבוי מצבים, הקבוצה של פפ גווארדיולה לא הצליחה למצוא שער ניצחון, ובסיום המשחק המאמן עצמו התייחס בעיקר לבעיות האיזון והחדות של קבוצתו.

גווארדיולה הודה לאחר המשחק כי הוא עדיין מנסה למצוא את הנוסחה הנכונה מבחינה טקטית, במיוחד אחרי השינויים שביצע בחלק הקדמי של הקבוצה במהלך העונה.

פפ: "עדיין מחפשים את האיזון"

גווארדיולה הסביר כי אחת הבעיות של הקבוצה היא האיזון בין שחקני ההתקפה: "למדנו בתחילת העונה שכאשר שיחקנו עם ארלינג האלנד יחד עם ג'רמי דוקו וראיין שרקי, היינו מאוד לא מאוזנים. לא הייתה לנו היציבות שקבוצות בפרמייר ליג צריכות להיות בה".

המאמן הדגיש כי למרות התיקו המאבק על האליפות עדיין לא הסתיים: "מי אמר שזה נגמר? זה לא נגמר. לא הפסדנו. נמשיך להילחם". עוד הוסיף: "יש לנו קבוצה מדהימה עם רוח נהדרת. השקענו מאמץ אדיר במדריד ואיך ששיחקנו במחצית הראשונה. במחצית השנייה הוספנו אנרגיה עם שחקנים מאוד יצירתיים. במשחקים האחרונים אנחנו משחקים הרבה יותר טוב".

עם זאת, גווארדיולה הודה כי הבעיה המרכזית הייתה חוסר ניצול המצבים: "אנחנו קבוצה מצוינת ומשחקים טוב מאוד. השחקנים ממשיכים להילחם עד שלא נשאר להם כוח, אבל לא כבשנו מספיק שערים כשהייתה לנו האיכות לעשות זאת. הם הענישו אותנו".

על כך שצפה במשחק מהיציע בעקבות עונש הרחקה אמר בחיוך: "זה היה מושלם. אני אוהב להיות שם. אולי אמשיך להתלונן יותר על השופטים כדי לקבל עוד כרטיסים צהובים ולחזור לשם שוב".

לבסוף התייחס גם למאבק האליפות ולפער מארסנל: "עכשיו ננוח ונתכונן למשחק מול ריאל מדריד וניתן הכל. 9 נקודות זה פער גדול מול ארסנל, אבל זה כבר קרה בעבר. יש לנו משחק ביתי מולם ואנחנו חייבים להמשיך לנסות עד הסוף. אם בסוף זה לא יהיה אפשרי, נברך את האלופה, אבל אנחנו חייבים לנסות".

נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
