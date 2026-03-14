"סצנה פרועה באמירויות, המומים ממקס דאוומן"

ארסנל בשלה. התותחנים השיגו הערב (שבת) ניצחון פרמייר ליג רביעי ברציפות עם 0:2 על אברטון בדרך להלחיץ שוב את מנצ’סטר סיטי. זה לא היה קל נגד הטופיז והגולים הגיעו מאוחר, מאוחר מאוד ובזכות חילופים מוצלחים של מיקל ארטטה, כולל הילד מקס דאוומן בן ה-16 שכבש בתוספת הזמן את השער השני שחתם את תוצאת המשחק.

התקשורת האנגלית התלהבה קודם כל מהביצוע של יליד 2009, שניצל את העלייה של פיקפורד לקרן ועבר את כולם בריצה אדירה עד לגלגול הכדור לרשת: “דאוומן כותב את ההיסטוריה, רגע עצום לארסנל במרוץ המותח לאליפות”, נכתב ב’דיילי מייל’.

עם הגול שלו, דאוומן הפך למעשה לכובש הצעיר ביותר בתולדות הפרמייר ליג: “הילד רק בן 16 ו-73 ימים, הוא עדיין לומד בבית הספר בכיתה י”א”, אמר הפרשן הארי במפורת' שהוסיף: “אני פשוט המום מהכישרון הצעיר הזה. איזה שחקן. אני בקושי מאמין למה שראיתי עכשיו”.

החגיגות עם מקס דאוומן (רויטרס)

“סצנות פרועות באמירויות”, יוקרש: “הוא היה מדהים”

גם ב-’BBC’ כמעט ולא דיברו על הניצחון עצמו של ארסנל, אלא על הילד שהדהים את הממלכה: “זה רגע יפהפייה של כדורגל, איזה הימור של ארטטה. צריך להגיש עתירה על כך שהוא יפתח בגמר גביע הליגה בשבוע הבא”. ב’סקיי ספורט’ המשיכו באותו הקו: “סצנות פרועות באמירויות, ניצחון מאוחר מדהים”.

החברים לחדר ההלבשה שיבחו את דאומן, יוקרש דיבר בתום המשחק: “זה היה מדהים. הוא משחק כל כך רגוע בכל פעם שהוא מקבל את הכדור”. על שלוש הנקודות עצמו אמר: “אנחנו יודעים כמה הניצחון הזה חשוב, ראיתם את האווירה אחרי השערים וזה מה שאנחנו אוהבים”.