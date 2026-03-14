יום שבת, 14.03.2026 שעה 22:00
כדורגל עולמי

"סצנה פרועה באמירויות, המומים ממקס דאוומן"

הממלכה בטירוף מהכובש הצעיר בהיסטוריית הפרמייר ליג, שכבש ב-0:2 של ארסנל על אברטון: "כותב את ההיסטוריה, צריך להגיש עתירה כדי שיפתח בשבוע הבא"

מקס דאוומן (IMAGO)
ארסנל בשלה. התותחנים השיגו הערב (שבת) ניצחון פרמייר ליג רביעי ברציפות עם 0:2 על אברטון בדרך להלחיץ שוב את מנצ’סטר סיטי. זה לא היה קל נגד הטופיז והגולים הגיעו מאוחר, מאוחר מאוד ובזכות חילופים מוצלחים של מיקל ארטטה, כולל הילד מקס דאוומן בן ה-16 שכבש בתוספת הזמן את השער השני שחתם את תוצאת המשחק.

התקשורת האנגלית התלהבה קודם כל מהביצוע של יליד 2009, שניצל את העלייה של פיקפורד לקרן ועבר את כולם בריצה אדירה עד לגלגול הכדור לרשת: “דאוומן כותב את ההיסטוריה, רגע עצום לארסנל במרוץ המותח לאליפות”, נכתב ב’דיילי מייל’.

עם הגול שלו, דאוומן הפך למעשה לכובש הצעיר ביותר בתולדות הפרמייר ליג: “הילד רק בן 16 ו-73 ימים, הוא עדיין לומד בבית הספר בכיתה י”א”, אמר הפרשן הארי במפורת' שהוסיף: “אני פשוט המום מהכישרון הצעיר הזה. איזה שחקן.  אני בקושי מאמין למה שראיתי עכשיו”.

“סצנות פרועות באמירויות”, יוקרש: “הוא היה מדהים”

גם ב-’BBC’ כמעט ולא דיברו על הניצחון עצמו של ארסנל, אלא על הילד שהדהים את הממלכה: “זה רגע יפהפייה של כדורגל, איזה הימור של ארטטה. צריך להגיש עתירה על כך שהוא יפתח בגמר גביע הליגה בשבוע הבא”. ב’סקיי ספורט’ המשיכו באותו הקו: “סצנות פרועות באמירויות, ניצחון מאוחר מדהים”.

החברים לחדר ההלבשה שיבחו את דאומן, יוקרש דיבר בתום המשחק: “זה היה מדהים. הוא משחק כל כך רגוע בכל פעם שהוא מקבל את הכדור”. על שלוש הנקודות עצמו אמר: “אנחנו יודעים כמה הניצחון הזה חשוב, ראיתם את האווירה אחרי השערים וזה מה שאנחנו אוהבים”.

נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
