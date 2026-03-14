וייסמן בישל, חרמש פתח בניצחון שריף טירספול

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# בר לין פתח בהרכב של קריבבס מול פוליסיה ז’יטומיר במסגרת המחזור ה-20 בליגה האוקראינית, ושיחק 77 דקות כשקבוצתו הפסידה 2:0 ואיבדה נקודות משחק שני ברציפות.

# שון וייסמן שיחק 90 דקות במדי בלאו-וייס לינץ, שנכנעה 3:1 לאלטץ’ במסגרת המחזור ה-23 בליגה האוסטרית. הקבוצה של החלוץ הישראלי, שגם קיבל צהוב ובישל את השער המצמק במהלך ההתמודדות, עדיין במקום האחרון בטבלה.

# ליאם חרמש פתח ב-11 של שריף טירספול בליגת העל המולדובית, הוא וקבוצתו ניצחו 0:1 את פטרוקוב, ניצחון רביעי רצוף ופעם רביעית ברציפות שהם גם שומרים על רשת נקייה.