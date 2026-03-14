יום שבת, 14.03.2026 שעה 20:07
6725-9326באיירן מינכן1
5826-5526בורוסיה דורטמונד2
5034-5426הופנהיים3
4734-5025שטוטגרט4
4734-4825לייפציג5
4533-4926באייר לברקוזן6
3849-4926איינטרכט פרנקפורט7
3442-3725פרייבורג8
3145-3126אוגסבורג9
2936-2825המבורג10
2842-3025אוניון ברלין11
2843-3026בורוסיה מנשנגלדבאך12
2545-2925ורדר ברמן13
2443-3425פ.צ. קלן14
2441-2925מיינץ15
2442-2326סט. פאולי16
2156-3526וולפסבורג17
1458-2426היידנהיים18

סיימה ב-9 שחקנים: 1:1 סוער לבאיירן עם לברקוזן

גרסיה כבש ראשון, דיאס השווה לבווארים ששיחקו בחיסרון מספרי מחצית שלמה לאור אדום לג'קסון. גם הקולומביאני הורחק. 0:2 לדורטמונד, 1:1 להופנהיים

לואיס דיאס מורחק (רויטרס)
המחזור ה-26 בליגה הגרמנית נמשך היום (שבת) עם משחקים נהדרים, כולל אחד ממפגשי העונה בבונדסליגה כשבאיירן לברקוזן אירחה את באיירן מינכן, כאשר השתיים נפרדו ב-1:1 סוער ודרמטי. בנוסף, דורטמונד השיגה 0:2 על אוגסבורג, הופנהיים סיימה ב-1:1 עם וולפסבורג ופרנקפורט גברה 0:1 על היידנהיים.

באייר לברקוזן – באיירן מינכן 1:1

רצף של חמישה ניצחונות ליגה רצופים הגיע לסיומו מבחינת הבווארים, שנאבקו במארחת בחיסרון מספרי ובסוף חילצו נקודה, ונמנעו מהפסד. אלייש גרסיה הבקיע עבור הביתיים כבר בדקה השביעית, ובדקה ה-42 החבורה של וינסנט קומפני נותרה ב-10 שחקנים לאור הרחקתו של ניקולס ג’קסון אחרי עבירה גסה.

הארי קיין נכנס למגרש מהספסל ובאיירן לחצה כדי להשוות, עד שלואיס דיאס איזן בדקה ה-70. הקולומביאני קיבל מאוחר יותר צהוב, שהפך לצהוב שני והרחקה בשלבי הסיום בגלל התחזות ברחבה (85’). בתוספת הזמן, יונאס הופמן מצא את הרשת ולברקוזן כבר חגגה, אך הגול נפסל בגלל נבדל. בתום ההתמודדות, חלוקת נקודות בלבד, למרות שהקבוצה הביתית הייתה קרובה מאוד לשער ניצחון.

דורטמונד – אוגסבורג 0:2

ניצחון נוסף לצהובים-שחורים, שהצליחו לנצל את המעידה של באיירן ולצמצם ממנה מעט כשהם עדיין רחוקים ממנה במקום השני. הגול הראשון הגיע בדקה ה-14, כשקארים אדיימי מצא את הרשת. בהמשך, לוקה רג'אני הכפיל את היתרון של המארחת (60’) והתוצאה נותרה בעינה עד לשריקה האחרונה. המארחת הצליחה גם לשמור על שער נקי, לראשונה מזה חודש.

הופנהיים – וולפסבורג 1:1

בזמן שדורטמונד ניצחה, המארחת מהמקום השלישי לא הצליחה לצבור עוד שלוש נקודות כדי לשמור על המרחק הקיים ממנה. אל ההפסקה הצדדים ירדו בתיקו מאופס, כאשר אחריה בדקה ה-66, קונסטנטינוס קוליאראקיס נתן יתרון לירוקים. השוויון הגיע מאוחר מגול של גרישה פרומל (84’). תיקו מאכזב להופנהיים, שעכשיו גם למעשה מאפשרת לשטוטגרט להגיע ל-50 נקודות ולהיצמד אליה בטבלה.

פרנקפורט – היידנהיים 0:1

המארחת לא בתקופה הכי יציבה שלה לאחרונה, אך היא כן הצליחה להשיג ניצחון שלישי בחמשת המשחקים האחרונים מול היריבה מתחתית הטבלה. ארנו קלימוונדו מוינגה היה זה שכבש את הגול היחיד בהתמודדות וזאת מבישול של רובין קוך, שהורחק לאחר מכן בדקה ה-73. האורחת עם הפסד מספר 18 העונה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
