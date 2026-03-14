יום שבת, 14.03.2026 שעה 20:05
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

החל מחנה האימונים של הפועל ת"א בקפריסין

לקראת ובתקווה לחזרת הליגה המתוכננת, זרי הקבוצה המשיכו בהכנות במקביל לתקופה המורכבת עם המלחמה כאן בישראל. וגם: מי מעביר את האימונים?

הזרים של הפועל ת"א (הפועל ת"א)

מחנה האימונים של שחקניה הזרים של הפועל תל אביב בקפריסין יצא היום (שבת) באופן רשמי לדרך באייה נאפה, כאשר כל השחקנים ואנשי הצוות הזרים של המועדון כבר נמצאים במקום מאז אתמול. הקבוצה ממשיכה בהכנות לחידוש משחקי הליגה, לאחר התקופה המורכבת שעוברת על הכדורגל הישראלי ויתר ענפי הספורט בארץ.

הזרים הגיעו אתמול לאייה נאפה ובמהלך היום ערכו סידורים אחרונים והתמקמו במלון, לפני פתיחת העבודה המקצועית. הבוקר כבר נערך האימון הראשון במסגרת המחנה, שיימשך בימים הקרובים ויכלול עבודה אינטנסיבית במטרה להחזיר את השחקנים לכושר משחק.

במהלך המחנה צפויים השחקנים לערוך שני אימונים ביום, אימון בוקר ואימון אחר הצהריים, כאשר הדגש יהיה על חזרה לכושר, עבודה טקטית ושיפור הקצב לאחר התקופה בה הליגה נעצרה.

עוזרי המאמן ומאמן הכושר מעבירים את האימונים

מי שמעבירים את האימונים בקפריסין הם עוזרי המאמן דוד סמנייגו גרסיה ודושאן מאטוביץ’, יחד עם מאמן הכושר חוליו מרטינס, שמובילים את הצוות המקצועי במחנה בשיתוף פעולה עם אליניב ברדה ומתמקדים בהכנת הסגל בצורה המיטבית לקראת החזרה למגרשים.

