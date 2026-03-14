האם איראן תנקום בישראל וארה"ב - במונדיאל?

שוטר לשעבר שמעורב בתכנון האבטחה לטורניר, מזהיר מ"התעוררות של תאים רדומים" בגביע העולם בקיץ: "זה יעד מושלם, איום שלא היה בארה"ב כבר 25 שנה"

שוטרים (רויטרס)
בצל המלחמה באיראן ולקראת מונדיאל 2026 שייערך בין היתר בארצות הברית בקיץ, עולה גם החשש מפני איומים ביטחוניים אפשריים. מומחה ללוחמה בטרור מזהיר כי “התעוררות” של תאי טרור רדומים הקשורים לאיראן עלולה להוות איום משמעותי במהלך הטורניר, כזה שלדבריו לא נראה בארצות הברית כבר כ-25 שנה.

פול גולדנברג, שוטר לשעבר בניו ג’רזי וסוכן סמוי בפלורידה, הפך עם השנים למומחה ללוחמה בטרור וכיום משתתף בהיבטים שונים של תכנון האבטחה למונדיאל. “אני הרבה שנים בתחום”, אמר ל’דיילי מייל’ הבריטי. “אני ותיק בלוחמה בטרור וראיתי כמעט הכול”. לדבריו, המתיחות הגאופוליטית בין איראן לבין ישראל וארצות הברית מעלה את החשש להפעלת תאים רדומים כפעולת תגמול.

“יש אנשים שיושבים ברשתות החברתיות ומנסים להבין איך לשבש, להרוס, לפגוע ולהרוג, ואנחנו עובדים קשה יותר מתמיד כדי לוודא שזה לא יקרה”, הזהיר גולדנברג. “אני קורא לזה התעוררות. זה קורה כשיש אירועים גאופוליטיים כמו שאנחנו רואים עכשיו. אני מאמין שיש תאים כאלה כאן”. לדבריו, האיום משמעותי במיוחד כאשר מדובר באירוע ענק כמו המונדיאל, שמרכז עשרות אלפי אוהדים באצטדיונים ומיליונים ברחבי הערים המארחות.

גולדנברג הסביר כי תאי טרור רדומים נחשבים לאחד האיומים הקשים ביותר לזיהוי. “אלה אנשים שחיים בצללים - יחידים או קבוצות קטנות שנראות לא פעילות במשך שנים ומחכות לפקודה מגורם זר או מארגון קיצוני”, אמר. “זה לא רק איום אינטרנטי אקראי. מדובר באיום אמיתי שמדאיג סוכנויות מודיעין בכל העולם. שירותי המודיעין כמו ה-CIA, ה-FBI ושירותי הביטחון בבריטניה עוקבים אחר הפעילות הזו ככל האפשר”.

יש גם מסר חיובי

למרות האזהרות, גולדנברג הדגיש כי נעשים מאמצים חסרי תקדים כדי להבטיח את ביטחון האוהדים במהלך המונדיאל. לדבריו, הטורניר הוגדר על ידי הרשויות בארצות הברית כאירוע אבטחה לאומי מיוחד בדרגה הגבוהה ביותר, והושקעו בו משאבים אדירים. “מצד אחד, המונדיאל הוא יעד מושלם עבור מי שרוצה לגרום לנזק גדול”, אמר. “מצד שני, אני יכול להבטיח שזה כנראה האירוע שבו הושקעו הכי הרבה משאבים, טכנולוגיות ושיטות אבטחה שנראו אי פעם”.

בימים האחרונים אף דווח כי המשרד לביטחון המולדת בארצות הברית אישר תוספת תקציב של כ-625 מיליון דולר למערך האבטחה של הטורניר. במסגרת ההיערכות פועל גם כח משימה פדרלית מיוחד בשיתוף גורמי מודיעין, משטרה ורשויות מקומיות ובינלאומיות. “יש שיתוף פעולה יוצא דופן בין כל הגופים - פדרליים, בינלאומיים ומקומיים”, אמר גולדנברג. “אנשים עובדים סביב השעון כדי להבטיח שהטורניר הזה יהיה בטוח”.

למרות האיומים האפשריים, המסר שלו לאוהדים ברור: לא לפחד להגיע. “כל מי שחושב להגיע למשחקים, צריך להגיע”, הדגיש. “אם טרוריסטים ימנעו מאיתנו לעשות דברים שמאחדים אותנו כעמים, כמו ספורט, אז הם ניצחו. אסור לתת לזה לקרות”.

