סבלנקה וריבקינה ייפגשו בגמר אינדיאן וולס

טורניר אינדיאן וולס היוקרתי יגיע לשיאו ביום ראשון עם גמר חלומי שמבטיח רבות, בו ייפגשו שתי הטניסאיות הבולטות של התקופה האחרונה: המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה, והמדורגת שלישית, ילנה ריבקינה מקזחסטן. המפגש המסקרן יהווה שחזור ישיר של גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה מתחילת שנת 2026, וכן שחזור מדוייק של גמר אינדיאן וולס משנת 2023 - כאשר בשני המקרים ידה של הקזחית הייתה על העליונה והיא זו שהניפה את הגביע.

סבלנקה, שנמצאת בכושר שיא, הבטיחה את מקומה בגמר לאחר ניצחון חלק ומרשים על לינדה נוסקובה הצ'כית (המדורגת 14 בטורניר) בתוצאה 6-3, 6-4, במשחק שנמשך שעה ו-28 דקות בלבד באצטדיון המרכזי. הבלארוסית, שטרם איבדה אפילו מערכה אחת לאורך כל הטורניר הנוכחי בקליפורניה, הציגה משחק הגשה דומיננטי במיוחד. היא הכניסה 38 מתוך 58 ההגשות הראשונות שלה, ירתה 11 אסים וזכתה בנקודות רבות בזכות העוצמה חסרת הפשרות שלה מהקו האחורי.

ארינה סבלנקה מנופפת לקהל לאחר ניצחון בחצי הגמר. (רויטרס)

"אפשר לומר שההגשה שלי הייתה הדבר המרכזי ביותר במשחק הזה," אמרה סבלנקה בסיום חצי הגמר. "ניסיתי להישאר ממוקדת בהגשות שלי ולהפעיל כמה שיותר לחץ על משחקי ההגשה שלה. לשמחתי, השגתי את הניצחון". עבור סבלנקה, שמשכה תשומת לב במהלך הטורניר גם מחוץ למגרש כשהגיעה למסיבות העיתונאים עם כלבה והציגה טבעת אירוסין, מדובר בהעפלה שלישית לגמר באינדיאן וולס. היא תקווה לשבור את הסטטיסטיקה השלילית העומדת על מאזן של שני הפסדים ואפס ניצחונות בגמרים בטורניר זה, לאחר שהפסידה ב-2023 לריבקינה וב-2025 למירה אנדרייבה. הדרך שלה לגמר הייתה כמעט מושלמת, כאשר רק ויקטוריה אמבוקו ברבע הגמר הצליחה לגרור אותה לשובר שוויון, בו ניצחה סבלנקה 0-7.

בחלקה השני של ההגרלה, ילנה ריבקינה נאלצה לעבוד קשה הרבה יותר מול אלינה סביטולינה האוקראינית (9 בעולם). סביטולינה הגיעה למשחק במומנטום אדיר, עם 19 ניצחונות מתחילת השנה ולאחר שהדיחה את איגה שוויונטק ברבע הגמר. למרות זאת, הקזחית עמדה בלחץ וניצחה לבסוף 7-5, 6-4 בתום שעה ו-46 דקות של טניס איכותי. המערכה הראשונה הייתה מלאת תהפוכות, כאשר סביטולינה הצליחה לשבור מוקדם, אך ריבקינה שמרה על קור רוח, חזרה למשחק ושברה במשחקון המכריע במצב של 5-5, בו האוקראינית נשברה לאחר שהצילה שתי נקודות שבירה.

במערכה השנייה ריבקינה, שזכתה ב-78 אחוזים מהנקודות בהגשה הראשונה שלה, כבר ברחה ליתרון מבטיח של 1-5. על אף ניסיון קאמבק של האוקראינית, שביצעה לא פחות משמונה שגיאות כפולות במשחק אך הצליחה להציל שתי נקודות משחק, ריבקינה הצליחה לסגור את הסיפור במשחקון ההגשה הבא שלה ולהבטיח את הכרטיס לגמר.

אלנה ריבקינה חובטת בדרך לגמר. (רויטרס)

היריבות בין סבלנקה לריבקינה הפכה לאחת המרתקות והשקולות ביותר בסבב הנשים העולמי. זהו יהיה המפגש ה-16 בין השתיים, כאשר המאזן ההיסטורי נוטה מעט לטובתה של סבלנקה עם 8 ניצחונות לעומת 7 של ריבקינה. עם זאת, המומנטום במפגשים הישירים נמצא באופן מובהק בצד של הקזחית, שניצחה בשני המשחקים האחרונים ביניהן - בטורניר סוף השנה בריאד וכאמור, בגמר הגראנד סלאם במלבורן שהעניק לה את התואר. למעשה, ההפסד היחיד של סבלנקה בשנת 2026 עד כה היה מול אותה ריבקינה.

"אני אוודא שאהיה יותר ממוכנה ביום ראשון. אביא את הטניס הטוב ביותר שלי למגרש כדי להבטיח שהשנה הזו תהיה סוף סוף השנה שלי באינדיאן וולס," הצהירה סבלנקה הנחושה לקראת ההתמודדות. מנגד, ריבקינה תשאף להניף את תואר ה-WTA 1000 השלישי בקריירה שלה והשני בטורניר היוקרתי בקליפורניה, ולהוכיח שוב שיש לה את הכלים המנטליים והטקטיים לנטרל את העוצמות האדירות של המדורגת ראשונה בעולם.