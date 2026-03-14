יום שבת, 14.03.2026 שעה 08:31
כדורגל עולמי

ההצעה החדשה של ארגנטינה לגבי הפינאליסימה

ההתפתחות האחרונה לגבי המפגש עם ספרד: ההתאחדות הארגנטינאית מציעה את ליסבון ולונדון כחלופות אפשריות לאצטדיון סנטיאגו ברנבאו, ואולי גם הפתעה?

ליאו מסי (רויטרס)
המפגש המצופה בין אלופות היורו והקופה אמריקה תלוי על חוט השערה. העומס בלוח המשחקים של הכדורגל והמחלוקות בין אופ"א, ההתאחדות הספרדית, ההתאחדות הארגנטינאית וקונמבול מקשות מאוד על ארגון האירוע. מארגנטינה מגיעות בינתיים ידיעות שלא ממש מעודדות.

לפי מה שחשף ערוץ ‘TNT Sports Argentina’, התאחדות הכדורגל הארגנטינאית מנסה לעשות ניסיון אחרון כדי שהמשחק אכן יתקיים, לאחר שסירבה לשחק באצטדיון סנטיאגו ברנבאו. לשם כך העלתה ההתאחדות על השולחן שתי ערים אפשריות חדשות באירופה, כפי שאופ"א מעוניינת, ליסבון ולונדון. הדבר מצטרף לדיווחים קודמים שהצביעו על רומא כפתרון אפשרי לבעיה.

המטרה היא להקל מבחינה לוגיסטית ולהימנע מנסיעות ארוכות, בכך שהאירוע יתקרב לשחקנים המשחקים באירופה. עם זאת, ולמרות החלופות החדשות, הדיווח מארגנטינה חד משמעי. התחושה הכללית נכון לעכשיו היא שהמשחק בסופו של דבר יבוטל.

"הטירוף הקטן": ברנבאו ומונומנטאל?

במהלך השידור ב-’TNT Sports’, העיתונאי כריסטיאן קמיניו, שהביא את המידע, רמז גם להצעה של אחד מאנשי ההתאחדות הארגנטינאית שתשנה לחלוטין את פורמט המפעל, ואף הגדיר אותה כ"טירוף". הרעיון הוא לוותר על משחק יחיד מסורתי ולהכריע את התואר בשני משחקים.

על פי התוכנית, המשחק הראשון ייערך בספרד, באצטדיון סנטיאגו ברנבאו, והגומלין בארגנטינה, באצטדיון המונומנטאל של ריבר פלייט. כך אופ"א תקבל את רצונה, לאחר שכבר הציעה את האצטדיון של ריאל מדריד כמארח, וגם ההתאחדות הארגנטינאית תצא מרוצה, שכן הנשיא קלאודיו "צ'יקי" טאפיה העלה בעבר בחצי בדיחה את האפשרות לשחק באצטדיון של "המיליונרים", לאחר שנפגע מההצעה של הגוף האירופי.

עם זאת, אם כבר כעת נראה כמעט בלתי אפשרי למצוא חלון פנוי אחד בלוח המשחקים הבינלאומי, חסימת שני חלונות פיפ"א כדי לקיים צמד משחקים כזה נראית כמו משימה כמעט בלתי אפשרית. החלום לראות את לאמין ימאל וליאו מסי אחד מול השני, לפחות לעת עתה, הולך ונעלם.

