אלקראס גבר על נורי ועלה לחצי באינדיאן וולס

קרלוס אלקראס ממשיך להוכיח מדוע הוא נחשב לאחד השחקנים הטובים והיציבים בסבב העולמי כיום, במיוחד על המשטחים הקשים בקליפורניה. המדורג ראשון בעולם הבטיח את מקומו בחצי גמר טורניר המאסטרס 1000 באינדיאן וולס בפעם החמישית ברציפות, לאחר שגבר הלילה על קמרון נורי הבריטי (29 בעולם) בתוצאה 3:6 ו-4:6. המשחק, שנמשך שעה ו-33 דקות, הציג לראווה את היכולות המגוונות של הספרדי, שמחפש לזכות בתואר מאסטרס תשיעי בקריירה שלו. הניצחון הזה לא רק שומר על מאזן מושלם של 16 ניצחונות רצופים מתחילת העונה הנוכחית, אלא גם מכניס את אלקראס למועדון אקסקלוסיבי במיוחד. הוא הפך לטניסאי השלישי בלבד בהיסטוריה שמגיע לחמישה חצאי גמר רצופים בטורניר היוקרתי במדבר, כשהוא מצטרף לאגדות טניס כמו רפאל נדאל (שעשה זאת בין 2006 ל-2013) ונובאק ג'וקוביץ' (בין 2011 ל-2016).

המפגש מול נורי הגיע עם מטען לא קטן עבור אלקראס, שחיפש נקמה ספורטיבית. הבריטי הפך לאחרונה לכבשה שחורה עבור הספרדי, לאחר שניצח אותו בשלושה מחמשת המפגשים האחרונים ביניהם, כולל הדחה כואבת בסיבוב השני של טורניר המאסטרס בפריז בחודש נובמבר האחרון. אלקראס עלה למגרש המרכזי ממוקד מאוד, מודע לסכנה שניצבת מולו. ברבע השעה הראשונה נורי שמר על רמה גבוהה, הציג כדורים עמוקים וכבדים, והפגין ביטחון רב בהגשות שלו. אולם במשחקון החמישי הסדק הראשון הופיע. אלקראס ניצל סדרת טעויות של יריבו, השיג שבירה ראשונה ושאג קריאת עידוד מהדהדת. נורי לא נשבר מנטלית והגיב מיד עם שבירה משלו על האפס, אך הספרדי העלה הילוך, שבר פעם נוספת, וחתם את המערכה הראשונה תוך 30 דקות עם נקודה עוצרת נשימה שבה פגע שלוש פעמים קרוב מאוד לקווים.

קרלוס אלקראס חוגג את הניצחון. (רויטרס)

המערכה השנייה סיפקה דרמה לא פחות גדולה. למרות הפיגור, נורי דבק בתוכנית המשחק שלו, הציל נקודת שבירה במשחקון הפתיחה, ולאחר ריצה מרהיבה הצליח לשבור את הגשותיו של הספרדי ולעלות ליתרון 0:2. בדיוק ברגעים האלה, אלקראס הוכיח את הבגרות שלו. הוא הגיב מיד עם חבטת יעף מושלמת כדי להחזיר את השבירה, ופתח בריצה של ארבעה משחקונים רצופים שהעבירו את המומנטום לחלוטין לצד שלו. הקהל נהנה ממשחק ברמה גבוהה שכלל חבטות העברה, חבטות חיתוך לאורך הקו, וראלים ארוכים שהזכירו לעיתים משחק ראווה. בסופו של דבר, לאחר שהחמיץ שתי נקודות משחק על ההגשות של נורי, אלקראס סגר את הסיפור בהזדמנות הרביעית שלו.

למרות הניצחון החלק בשתי מערכות, אלקראס הודה בסיום כי ההתמודדות מול הבריטי תמיד מוציאה ממנו מאמץ מיוחד: "אני מתקשה מאוד מול סגנון המשחק שלו. כל פעם שאני משחק נגדו זה קשה במיוחד עבורי. כף היד שלו מלאה בספין גבוה וכבד, בעוד שגב היד שלו שטוח ונמוך מאוד. זה מבלבל ולפעמים טריקי מאוד לשחק מולו. טניס זה משחק של בחירת החבטה הנכונה בחצי שניה. לפעמים יש לי בראש חמש או שבע אפשרויות, וקשה לי לבחור את האחת המדויקת. אני שמח שהפעם הייתי סולידי ואגרסיבי כשהייתי צריך". בשלב חצי הגמר, אלקראס יפגוש את הרוסי דנייל מדבדב, מולו הוא מחזיק במאזן חיובי של 2:6 במפגשי הראש בראש. בחצי הגמר השני יתמודדו יאניק סינר ואלכסנדר זברב, שהדיח את ארתור פילס הצרפתי.

מעבר לטניס המשובח, הערב הסתיים ברגע קליל ומשעשע. קבוצת אוהדים, שהגיעה ליציע כשהיא מחופשת לדבורים ועודדה את הספרדי בהתלהבות לאורך כל המשחק, הגישה לו בסיום תחפושת של דבורה תוך שהם צועקים לו ללבוש את זה. אלקראס לא היסס ועטה על עצמו את התחפושת לקול תשואות הקהל. מדובר במחווה הומוריסטית לתקרית נחיל הדבורים המפורסמת שקטעה את משחקו מול זברב באחת המהדורות הקודמות של הטורניר, אירוע שהצריך התערבות של מומחה לפינוי דבורים. "זה סיפור משעשע, במיוחד כי זה קרה בדיוק כאן באינדיאן וולס", נזכר אלקראס במסיבת העיתונאים. "זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי דבר כזה קורה על מגרש טניס. זה מצחיק לראות את האוהדים תומכים בי לבושים ככה. הם עודדו אותי מהנקודה הראשונה ועד האחרונה, אז אמרתי לעצמי שאני פשוט חייב ללבוש את זה בשבילם".