יום שבת, 14.03.2026 שעה 00:44
סערה באינדיאן וולס: מדבדב בחצי הגמר

הרוסי גבר 1:6 ו-5:7 על אלוף הטורניר המכהן ג'ק דרייפר, אך הרגע הזכור היה החלטת שיפוט שנויה במחלוקת במצב קריטי. בחצי הגמר יפגוש את אלקראס.

דנייל מדבדב מכה כדור במהלך משחק. (רויטרס)
דנייל מדבדב העפיל לחצי גמר טורניר המאסטרס 1000 באינדיאן וולס, לאחר שגבר הלילה 1:6 ו-5:7 על אלוף הטורניר המכהן, הבריטי ג'ק דרייפר. למרות הניצחון החלק יחסית של הרוסי, המשחק ייזכר בעיקר בזכות החלטת שיפוט שנויה במחלוקת במערכה השנייה, שעוררה סערה גדולה על המגרש וביציעים.

דרייפר בן ה-24 הגיע להתמודדות כשהוא סובל מעייפות פיזית ורגשית, פחות מ-24 שעות לאחר שהדיח את נובאק ג'וקוביץ' בתום מרתון של שלוש מערכות. המערכה הראשונה הייתה במעמד צד אחד והסתיימה בתוך 25 דקות בלבד עם 1:6 לטובת מדבדב, שניצל את התשישות של יריבו. עם זאת, הבריטי, שחזר לאחרונה מפציעה שהשביתה אותו לשמונה חודשים, גילה אופי במערכה השנייה ושמר על משחק צמוד.

הרגע המכריע של ההתמודדות התרחש במצב של 5:5 ו-0:15 לטובת מדבדב בהגשות של דרייפר. במהלך נקודה ארוכה, דרייפר הניף את ידו בתנועה שסימנה ספק לגבי כדור של מדבדב שאולי יצא החוצה. למרות התנועה, הנקודה נמשכה שבע חבטות נוספות עד שהרוסי חבט את הכדור לרשת. במקום שדרייפר יעלה ל-15:15, מדבדב פנה לשופטת הכיסא, אורלי טורט, וביקש לבדוק בווידאו האם תנועת היד של הבריטי היוותה הפרעה.

לאחר בחינת הווידאו, השופטת קבעה כי דרייפר אכן ביצע תנועה חריגה שהפריעה ליריבו, ופסקה על הענקת הנקודה למדבדב, שעלה ל-0:30, השיג את השבירה הקריטית ומיד לאחר מכן הגיש בהצלחה כדי לנצח את המשחק. הקהל בקליפורניה לא אהב את ההחלטה והגיב בקריאות בוז צורמות לעבר מדבדב בזמן החלפת הצדדים וגם בסיום המשחק.

למרות התקרית, השניים לחצו ידיים ליד הרשת וניהלו שיחה כנה. מדבדב התנצל בפני דרייפר ואמר לו שאם הוא כועס עליו, הוא מצטער. הבריטי השיב באבירות והבהיר כי אינו כועס כלל, אך ציין כי הוא לא חושב שהתנועה הפריעה לרוסי מספיק. דרייפר החמיא למדבדב והודה כי הוא ניצח בצדק והיה השחקן הטוב יותר על המגרש.

מאוחר יותר, דרייפר הסביר את תסכולו מהחוק היבש: "אני מבין שאם הוא היה מחטיא מיד את הכדור הבא, זו הייתה הפרעה. אבל שיחקנו עוד שתי מכות אחר כך. להפסיד נקודה על דבר כזה זה די אכזרי". הבריטי גם הודה כי הניצחון על ג'וקוביץ' גבה ממנו מחיר, וציין כי לא התאושש מספיק, פיזית או רגשית, כדי לשחק ברמה שרצה מול יריב כה חזק.

עם זאת, דרייפר סיכם את הטורניר באופטימיות: "אחרי החודשים האחרונים שעברתי, אני פשוט אסיר תודה להיות כאן. להגיע לרבע הגמר ולנצח את נובאק באחד האצטדיונים הגדולים בענף זו הרגשה נהדרת". בעקבות אובדן התואר, דרייפר צפוי לצנוח בדירוג העולמי אל מחוץ ל-20 הראשונים.

מדבדב מצידו התייחס לאירוע בסיום: "האם דעתי הוסחה לחלוטין? לא. האם היא הוסחה קצת? כן. אני לא מרגיש טוב עם זה, אבל אני גם לא מרגיש שרימיתי. השארתי את ההחלטה לשופטת".

בחצי הגמר צפוי למדבדב קרב ענק מול המדורג ראשון בעולם, קרלוס אלקראס. הספרדי העפיל לשלב ארבעת האחרונים לאחר שגבר על בריטי אחר, קמרון נורי, בתוצאה 3:6 ו-4:6. נורי ניסה לתת פייט ואף השיג שבירה מוקדמת במערכה השנייה, אך בעיות בהגשות שלו אפשרו לאלקראס לחזור. הבריטי הציל שלוש נקודות משחק, לפני שאלקראס ניצל את ההזדמנות הרביעית. בטורניר הנשים, אלנה ריבאקינה ניצחה את ג'סיקה פגולה בשתי מערכות ותפגוש את אלינה סביטולינה בחצי הגמר.

