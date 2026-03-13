יום שישי, 13.03.2026 שעה 19:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ק"ש ניצחה 1:2 את חדרה, יאיר מרדכי כבש צמד

הצפוניים, שמחכים לזרים, ערכו הכנה מוצלחת. מוסה ינחת בין ראשון לשני, אוגריסה הבהיר לחבריו שישוב, מה שצפוי להשפיע גם על פאצ'קו. הדאגה: ממרטינס

|
יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)
כשהיא ללא ארבעה משחקניה הזרים, עירוני קריית שמונה הצליחה לגבור הבוקר (שישי) 1:2 על הפועל חדרה במשחק אימון, כאשר את צמד השערים לקבוצה של שי ברדה כבש יאיר מרדכי, שבהיעדרו של אדריאן אוגריסה תופקד כמעין חלוץ מדומה.

בילאל שאהין, שצם את צום הרמדאן, פתח על הספסל, כאשר הראל גולדנברג הוצב כמגן השמאלי. גם אביב אברהם פתח ב-11 בחלק הקדמי, לצידם של מרדכי ומור סימן טוב. במועדון טרם קבעו משחק אימון נוסף ומחכים לראות האם הליגה תחזור בשבוע הבא. בינתיים, הנושא שהכי מעסיק את אנשי המועדון הוא חזרת השחקנים הזרים.

תמונת מצב לגבי הזרים

עלי מוסה יחל הערב מסע ארוך מניגריה לישראל דרך מצרים, מסע אשר יכלול למעלה משתי טיסות, והוא עתיד לשוב לישראל בלילה שבין יום ראשון לשני. אלא שאי הוודאות מגיע מכיוונם של שלושת השחקנים הדרום אמריקאים. לאחר שהיו אמורים לעלות על טיסה בין שלישי לרביעי, השלושה ביקשו שלא להגיע בשלב זה, גם אחרי ייעוץ מהשגרירות בספרד.

שי ברדה (חגי מיכאלי)שי ברדה (חגי מיכאלי)

בשיחות שערך אוגריסה עם חבריו לקבוצה, הוא הבהיר חד משמעית כי ישוב, כאשר במועדון מגלים אופטימיות, אך לא ברור עדיין מתי. החברות של פרננדו פאצ'קו עם אוגריסה תגרום לכך שברגע שאוגריסה יעשה את הצעד ויגיע, גם חברו יעשה זאת.

כריסטיאן מרטינס לעומת זאת הוא זה שמביע ספקות כרגע לגבי חזרה והבהיר לאנשי המועדון שהוא חושש כרגע לחזור. במועדון יודעים שבשנת מונדיאל הקשר כן ירצה לחזור ולשחק כמה שיותר מהר כדי להגיע בכושר לטורניר, כשגם העובדה שלשחקנים הזרים אין אפשרות לעבור לקבוצה אחרת (במלחמת אוקראינה-רוסיה רק לאחר קרוב לחצי שנה נתנו לשחקנים לעבור), גורמת לכך שבמועדון מאמינים שהזרים יחזרו בסופו של דבר תוך כמה ימים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */