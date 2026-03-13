"גלוך עדיין צעיר, אולי מגיע לו עוד קצת זמן"

אייאקס צפויה לעבור “קיץ משמעותי של שינויים ובחינה מחדש של הסגל”, כך לפי התקשורת בהולנד, כאשר המנהל המקצועי ג'ורדי קרויף מתכוון לבצע סדר במועדון במטרה להחזיר אותו למאבק על האליפות בעונה הבאה. לפי הדיווחים בהולנד, הבן של אגדת המועדון יוהאן קרויף רוצה לפעול במהירות ולקבל החלטות לגבי לא מעט שחקנים, שכן מספר גדול מהם מחזיקים בחוזים שמסתיימים בשנים הקרובות.

במועדון מאמסטרדם ישנם שחקנים רבים עם חוזים עד 2026 ו-2027, ולכן הקיץ הקרוב צפוי להיות מכריע. קרויף יצטרך להחליט מי יקבל חוזה חדש, מי יימכר ומי יישאר לפחות לעונה נוספת כדי לשמור על איזון בסגל. במקביל, ישנם גם צעירים מוכשרים ושחקנים מושאלים שעל עתידם יידרש לקבל החלטות.

סימני שאלה סביב אוסקר גלוך

אחד השמות שעולים בדיווחים בהולנד הוא זה של הקשר הישראלי אוסקר גלוך. בתקשורת ההולנדית נכתב כי: "אוסקר גלוך היה אחת ההחתמות היקרות של הקיץ, אך עד כה הוא עדיין לא הצליח לבסס מקום קבוע בהרכב של אייאקס".

אוסקר גלוך (IMAGO)

עוד צוין כי הביקורת כלפיו נוגעת בעיקר לשני היבטים במשחקו: "העבודה ההגנתית שלו וקבלת ההחלטות בחלק הקדמי של המגרש ספגו ביקורת לא מעטה". למרות זאת, בהולנד מדגישים כי עדיין מדובר בשחקן צעיר מאוד.

בדיווח הודגש כי ייתכן שבמועדון יגלו כלפיו סבלנות: "בגיל 21 בלבד, גלוך עדיין שחקן צעיר, ולכן ייתכן שהישראלי ראוי לקבל עוד זמן כדי להוכיח את עצמו באמסטרדם".

כרגע לא צפוי לעזוב. גלוך (IMAGO)

לכן, לצד ההחלטות הרבות שמחכות לקרויף לגבי שחקנים אחרים בסגל, גם סוגיית עתידו של גלוך תהיה חלק מתהליך הבחינה של אייאקס לקראת העונה הבאה, כאשר במועדון יצטרכו להחליט האם להמשיך להשקיע בפיתוחו או לבצע שינויים נוספים בסגל.