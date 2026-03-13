יום שישי, 13.03.2026 שעה 14:15
ספורט אחר  >> כדוריד

הפתרון להגדלת כמות הנשים באיגוד הכדוריד

אחרי שגילו כי אחוז הנשים עומד על קצת מתחת ל-30%, הגיעו כל נציגי הסיעות להסכמה על צירוף אישה נוספת להנהלה, כששמה של איילת אליאב הוצע כאפשרות

|
עדלי מרכוס (ראובן שוורץ)
עדלי מרכוס (ראובן שוורץ)

האם איגוד הכדוריד בדרך לפתור את משבר כמות הנשים בהנהלה? איילת אליאב צפויה להצטרף כחברת הנהלה נוספת, כך שכמות הנשים תעלה על 30% מסך כל חברי ההנהלה - והאיגוד יוכל לקבל תקציבים מהמדינה.

כזכור, לאחרונה באיגוד הכדוריד גילו כי ישנן חמש נשים מתוך 17 חברי ההנהלה, כך שהן מהוות 29.41% מסך כלל חבריה - וכל עוד זה לא ישתנה ל-30% ומעלה, האיגוד לא יוכל לקבל תקציבים ממשרד התרבות והספורט באופן מלא משום שמדובר בתנאי סף בחלק ממבחני התמיכה.

בישיבת ההנהלה האחרונה שוב עלה הנושא של אחוז הנשים, כאשר המנכ”ל עדלי מרכוס חזר ודרש להחליף את אחד מנציגי סיעת מכבי באישה. חברי סיעת מכבי סירבו, אך הציעו להגדיל את כמות חברי ההנהלה ל-18 ולהוסיף עוד אישה שתהיה מוסכמת על כל הצדדים.

זה גם מה שצפוי לקרות. בימים האחרונים הוצע לחברי ההנהלה לצרף את איילת אליאב, כחברת הנהלה נוספת - ונדמה כי היא מקובלת על כל הצדדים. לשם כך, יידרש האיגוד לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין כי רק היא רשאית על פי התקנון להוסיף חברי הנהלה חדשים. בשלב זה, טרם נקבעה אסיפה כללית.

אליאב, בת 56 מראשון לציון, היא מנכ”לית חברה לייבוא מותגי הנעלה בינלאומיים ומשמשת כדירקטורית בכמה חברות וביניהן בחברת המים של ראשון לציון. בעברה, הייתה יו”ר איגוד השופטים בכדוריד כך שהיא מכירה את הענף.

