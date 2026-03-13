צמד לדאפה, הפועל ת"א גברה 1:3 על מכבי פ"ת

הפועל תל אביב קיימה הבוקר (שישי) משחק אימון נוסף במסגרת החזרה לשגרה, וגברה 1:3 על מכבי פתח תקווה, מוליכת הליגה הלאומית, במשחק שנערך באצטדיון בבת ים. האדומים הציגו משחק התקפי טוב, כאשר דניאל דאפה בלט עם צמד וסתיו טוריאל היה מעורב בשני השערים הראשונים.

הפועל פתחה את המשחק בסערה וכבר בדקה החמישית עלתה ליתרון. עומרי אלטמן הוכשל סמוך לרחבה וסחט כדור חופשי במצב נוח. סתיו טוריאל ניגש לבעיטה ושלח כדור נהדר לרשת כדי לקבוע 0:1 להפועל תל אביב.

האדומים המשיכו ללחוץ ובדקה ה-16 הגיע גם השער השני. טוריאל קיבל את הכדור באגף, העביר מסירה חכמה לרחבה ומצא את דניאל דאפה, שבעט מקרוב לרשת וקבע 0:2 להפועל תל אביב. עבור דאפה היה זה שער שמסיים בצורת ארוכה, גם אם מדובר במשחק אימון בלבד.

סתיו טוריאל (ראובן שוורץ)

מכבי פתח תקווה הצליחה בהמשך לצמק את התוצאה, אך בדקה ה-59 הפועל תל אביב סגרה עניין. דאפה השלים צמד אישי לאחר מהלך התקפי נוסף של האדומים וקבע 1:3 לזכות קבוצתו.

הרכב הפועל תל אביב: גד עמוס, שחר פיבן, טל ארצ'ל, פרננד מאיימבו, דורון ליידנר, אל ים קנצפולסקי, רועי אלקוקין, עומרי אלטמן, רוי קורין, סתיו טוריאל ודניאל דאפה.

שותפו במהלך המשחק: גד עמוס, איליי מורי, גיאורגי קופרבה, זיו מורגן, יזן נסאר, ירין שיוביץ', עמית למקין, אלון מוסקוביץ', רון תלמי, רביד אוליצקי ועומרי לוי.