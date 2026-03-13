יום שישי, 13.03.2026 שעה 13:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

צמד לדאפה, הפועל ת"א גברה 1:3 על מכבי פ"ת

החלוץ קטע בצורת כשניצל בישול של טוריאל, שכבש בעצמו. בהמשך, הוסיף שער נוסף והבטיח לאדומים את הניצחון על מוליכת הליגה הלאומית במשחק אימון

|
דניאל דאפה (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב קיימה הבוקר (שישי) משחק אימון נוסף במסגרת החזרה לשגרה, וגברה 1:3 על מכבי פתח תקווה, מוליכת הליגה הלאומית, במשחק שנערך באצטדיון בבת ים. האדומים הציגו משחק התקפי טוב, כאשר דניאל דאפה בלט עם צמד וסתיו טוריאל היה מעורב בשני השערים הראשונים.

הפועל פתחה את המשחק בסערה וכבר בדקה החמישית עלתה ליתרון. עומרי אלטמן הוכשל סמוך לרחבה וסחט כדור חופשי במצב נוח. סתיו טוריאל ניגש לבעיטה ושלח כדור נהדר לרשת כדי לקבוע 0:1 להפועל תל אביב.

האדומים המשיכו ללחוץ ובדקה ה-16 הגיע גם השער השני. טוריאל קיבל את הכדור באגף, העביר מסירה חכמה לרחבה ומצא את דניאל דאפה, שבעט מקרוב לרשת וקבע 0:2 להפועל תל אביב. עבור דאפה היה זה שער שמסיים בצורת ארוכה, גם אם מדובר במשחק אימון בלבד.

סתיו טוריאל (ראובן שוורץ)סתיו טוריאל (ראובן שוורץ)

מכבי פתח תקווה הצליחה בהמשך לצמק את התוצאה, אך בדקה ה-59 הפועל תל אביב סגרה עניין. דאפה השלים צמד אישי לאחר מהלך התקפי נוסף של האדומים וקבע 1:3 לזכות קבוצתו.

הרכב הפועל תל אביב: גד עמוס, שחר פיבן, טל ארצ'ל, פרננד מאיימבו, דורון ליידנר, אל ים קנצפולסקי, רועי אלקוקין, עומרי אלטמן, רוי קורין, סתיו טוריאל ודניאל דאפה.

שותפו במהלך המשחק: גד עמוס, איליי מורי, גיאורגי קופרבה, זיו מורגן, יזן נסאר, ירין שיוביץ', עמית למקין, אלון מוסקוביץ', רון תלמי, רביד אוליצקי ועומרי לוי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */