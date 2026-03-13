יום שישי, 13.03.2026 שעה 11:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

נערכים לחזרה? מנספורד וקיילי שבו לישראל

המנהל המקצועי של מכבי ת"א ומאמן השוערים הגיעו מקפריסין ויצפו במשחק האימון מול הפועל י-ם בנס ציונה. דיילה ועוזרו נמצאים עם 5 זרים באי השכן

|
בן מנספורד (רועי כפיר)
בן מנספורד (רועי כפיר)

מכבי תל אביב נערכת לחידוש המשחקים בליגת העל כאשר היום (שישי) היא מקיימת משחק אימון מול הפועל ירושלים לטובת השחקנים הישראלים בצוותא עם איסוף סיסוקו וקרווין אנדרדה שנותרו בארץ בעת המלחמה, זאת כאשר המאמן, רוני דיילה, עוזרו, קני מילר, וחמישה שחקנים זרים נמצאים בקפריסין ומתאמנים שם בימים האחרונים. 

בזמן שהנורבגי מדריך את טייריס אסאנטה, עלי קמארה, הייטור, הליו וארלה ואמיר סהיטי באי השכן, כששם נמצא גם המנכ"ל, ג'ק אנגלידיס, מי שעשו את דרכם לארץ ויצפו במשחק האימון מול הפועל ירושלים הם המנהל המקצועי, בן מנספורד, ומאמן השוערים, דין קיילי. השניים יצפו כאמור במשחק בנס ציונה וזוהי עוד אינדיקציה לכך שהצהובים מכינים את עצמם לחידוש המשחקים בישראל. 

המטרה הגדולה היא חזרתם של דיילה והשחקנים לארץ, וכל ההיערכות שנעשתה, כולל שיכונם בקפריסין, הייתה מתוך כוונה שברגע שפיקוד העורף יאשר את חידוש ליגת העל, בין אם תתחדש בסוף השבוע הבא או רק לאחר הפגרה הבינלאומית, הם יעשו את הדרך הקצרה והנוחה בחזרה לישראל. כידוע, יש הרבה יותר אפשרויות טיסה מהאי השכן לישראל מאשר ממקומות אחרים באירופה ולכן הוחלט להתכנס שם.

רוני דיילה (רדאד גרוני דיילה (רדאד ג'בארה)

במשחק האימון נגד הקבוצה של זיו אריה התכנית היא שמבין שמונת שחקני הנוער, ישתתפו בעיקר שחקני ההגנה ועילאי בן סימון שיכול לשחק בכנף, שם מכבי תל אביב חסרה יותר מכל בעקבות העובדה ששלושה בלמים זרים נמצאים בקפריסין, כמו גם שני שחקני הכנף הזרים של הקבוצה. כך שמדובר בעיקר בעידן ויינברג, נועם לוי ולירן שפיגל שאמורים לקבל דקות לצד שחקני הקבוצה של דיילה, אותם מדריך אבי ריקן מאז חודשה פעילות הקבוצות.

