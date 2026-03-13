לקראת סוף העונה: הארוחה של שחקני ברצלונה

היישורת האחרונה של העונה כבר מגיעה, וגם שחקני ברצלונה מבינים את זה ולשם כך אתמול (חמישי) בערב, הקפטן של המועדון, רונאלד אראוחו, הזמין לארוחת ערב במסעדה בעיר את השחקנים והצוות, במטרה להתגבש יחד לקראת הפוש האחרון וגם לחגוג את יום הולדתו. גם הפתעה מהעבר חיכתה שם.

לאמין ימאל, שלא התאמן אמש בשל תחושת חולש נעדר גם מארוחת הערב. לעומת זאת, הפתעה בלתי צפויה חיכתה לסגל: מארק אנדרה טר שטגן, שמושאל לג’ירונה ולאחרונה נפצע גם כן הוזמן על ידי האורוגוואי, שהחשיב אותו לחלק בלתי נפרד מהקבוצה.

הראשון להגיע מכולם היה כמובן מאמן הקבוצה, האנזי פליק, מעט אחרי השעה שש בערב. אראוחו הגיע מלווה גם בבני משפחתו וחבריו מהבית. בגלל שלקבוצה חיכה אימון בוקר היום, ארוחת הערב התחילה בשעה מוקדמת וגם לא נגמרה מאוחר.

אראוחו אוהב לארגן דברים כאלה

כזכור, אראוחו רק לפני זמן קצר הצליח להתגבר על בעיותיו בבריאות הנפש, במה שגם הוביל לביקור פתע בישראל. הבלם הספיק כבר לפצוח במשחק האחרון בניוקאסל והוא תומך גדול במפגשים מהסוג שהוא ארגן אתמול, כשיש לו היסטוריה של יוזמות כאלה עם הסגל של בארסה.