יום שישי, 13.03.2026 שעה 10:39
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

לקראת סוף העונה: הארוחה של שחקני ברצלונה

ביוזמת הקפטן אראוחו, הסגל של הקבוצה הקטלונית התכנס במסעדה בעיר על מנת להתגבש ולחגוג לו יום הולדת. וגם: הסיבה שלאמין ימאל נעדר, ומי הפתיע?

|
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

היישורת האחרונה של העונה כבר מגיעה, וגם שחקני ברצלונה מבינים את זה ולשם כך אתמול (חמישי) בערב, הקפטן של המועדון, רונאלד אראוחו, הזמין לארוחת ערב במסעדה בעיר את השחקנים והצוות, במטרה להתגבש יחד לקראת הפוש האחרון וגם לחגוג את יום הולדתו. גם הפתעה מהעבר חיכתה שם.

לאמין ימאל, שלא התאמן אמש בשל תחושת חולש נעדר גם מארוחת הערב. לעומת זאת, הפתעה בלתי צפויה חיכתה לסגל: מארק אנדרה טר שטגן, שמושאל לג’ירונה ולאחרונה נפצע גם כן הוזמן על ידי האורוגוואי, שהחשיב אותו לחלק בלתי נפרד מהקבוצה.

הראשון להגיע מכולם היה כמובן מאמן הקבוצה, האנזי פליק, מעט אחרי השעה שש בערב. אראוחו הגיע מלווה גם בבני משפחתו וחבריו מהבית. בגלל שלקבוצה חיכה אימון בוקר היום, ארוחת הערב התחילה בשעה מוקדמת וגם לא נגמרה מאוחר.

הילד ענק: כל השערים של ימאל בלה ליגה

אראוחו אוהב לארגן דברים כאלה

כזכור, אראוחו רק לפני זמן קצר הצליח להתגבר על בעיותיו בבריאות הנפש, במה שגם הוביל לביקור פתע בישראל. הבלם הספיק כבר לפצוח במשחק האחרון בניוקאסל והוא תומך גדול במפגשים מהסוג שהוא ארגן אתמול, כשיש לו היסטוריה של יוזמות כאלה עם הסגל של בארסה.

