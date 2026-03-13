ריאל "הרגה" אותו, הוא נחוש להוכיח לה שהוא חי

מבוכה גדולה נרשמה לריאל מדריד אחרי מותו של דיוגו ז'וטה. מחלקת המדיה של המועדון הכינה סרטון לזכרו של כוכב ליברפול שנהרג ביחד עם אחיו אנדרה סילבה בתאונת דרכים ביולי, והשתמשה בתמונות של אנדרה סילבה אחר לגמרי. במקום הקשר הפורטוגלי ששיחק בפנאפיאל וכלל לא היה מוכר עד שהלך לעולמו, שולבו דיוקניו של החלוץ הפורטוגלי בן ה-30 שחתם הקיץ באלצ'ה.

לקראת המפגש הישיר בין שתי הקבוצות בנובמבר, פרסמה ריאל התנצלות פומבית על המחדל. באופן מעט תמוה, היא לא ביקשה סליחה ממשפחתם של האחים המנוחים, אלא רק מאלצ'ה ומאנדרה סילבה שלה. באופן עקרוני, קרוביו של אנדרה סילבה המת אמורים לכעוס הרבה יותר על כך שריאל כלל לא דאגה לבדוק במי מדובר ועשתה את "המחווה" שלה כדי לצאת מידי חובה. באשר לאנדרה סילבה החי, סביר להניח שהוא חש בעיקר תסכול מכך שמישהו יכול להתבלבל ביניהם.

כי הרי לו שחקן אלמוני כלשהו בשם ויטיניה (ויש הרבה כאלה) היה נהרג, איש לא היה מעלה בדעתו להשתמש בתמונתו של קשר פריז סן ז'רמן בסרטון לזכרו. כולם מכירים אותו. מנקודת מבטו של אנדרה סילבה, הוא היה אמור להיות ידוע לפחות כמו ויטיניה, ואולי אף יותר. כאשר פרץ לתודעה בפורטוגל לפני עשור, הוא הוגדר כעילוי יוצא דופן, והיה מיועד לפתור את הבעיה המתמשכת של נבחרת פורטוגל בעמדת החלוץ המרכזי. זה לא קרה, למרות שבמאזנו 53 הופעות בינלאומיות, וברזומה שלו קדנציות במילאן, סביליה, פרנקפורט, לייפציג וריאל סוסיאדד. לכן, איכשהו, פניו לא אמרו כלום לאחראי על ההפקות של ריאל מדריד. זה עלול להיות מאכזב.

בריאל מדריד נפרדו מדיוגו ז'וטה ואחיו אנדרה סילבה. על המסך הם לא התבלבלו (רויטרס)

חיבור שהיה עשוי להתפתח למשהו מיוחד

למעשה, אנדרה סילבה שיחק לצידו של דיוגו ז'וטה בפורטו, והם כיכבו בחוד צעיר ותוסס במהלך 2016/17. עבור סילבה הייתה זו העונה המלאה הראשונה בסגל הבכיר, אחרי שקודם מהמילואים באמצע העונה הקודמת והפך מיידית ללהיט. הוא כבש אז במספרת מטריפה בגמר הגביע הפורטוגלי וגרם לפרשנים לא מעטים לדרוש לכלול אותו בסגל ליורו 2016, על אף שהרעיון היה אבסורדי למדי. דיוגו ז'וטה עדיין היה אז רחוק מהנבחרת, והגיע לפורטו ב-2016 בהשאלה מאתלטיקו מדריד שרכשה את כרטיסו מפאסוס פריירה הקטנה. השניים מצאו במהרה שפה משותפת, וקיבלו אשראי מהמאמן נונו.

סילבה היה הכוכב המוביל בחוד הדרקונים בעונה המדוברת עם 21 כיבושים ו-8 אסיסטים בכל המסגרות. כאשר פירקה פורטו 0:5 את לסטר בשלב הבתים בליגת האלופות, הוא הבקיע צמד ובישל במסירה חכמה מאוד את השער החמישי שהובקע על ידי דיוגו ז'וטה. גם דיוגו ז'וטה נהנה לבשל לו, כמו למשל בניצחון 0:7 על טונדלה. למעשה, הם שיתפו פעולה גם בשער האחרון בקריירה של אנדרה סילבה במדי פורטו. זה קרה במאי 2017, במחזור הלפני האחרון נגד פאסוס פריירה. דיוגו ז'וטה הוכשל ברחבה במפגש המרגש מול הקבוצה בה גדל, סילבה דייק מהנקודה הלבנה.

החיבור הזה היה עשוי להתפתח למשהו מיוחד, אבל בתום שנה אחת כל אחד הלך לדרכו. דיוגו ז'וטה חזר לאתלטיקו שלא רצתה בו והעבירה אותו בהשאלה לוולבס – וכך הפך בהדרגה לשחקן דומיננטי בפרמייר ליג. סילבה, שנתפס ככוכב על בהתהוות, עשה קפיצת מדרגה גדולה הרבה יותר. מילאן שילמה תמורתו 38 מיליון אירו. הוא קיבל את החולצה מספר 9, והאוהדים בסן סירו קיוו שהמאמן וינצ'נזו מונטלה ישדרג אותו לאחד החלוצים המובילים באיטליה. בפועל, מונטלה פוטר במהרה, סילבה היה שחקן מחליף בלבד, וכבש רק שני שערי ליגה במשך כל העונה. במונחי עלות-תועלת, הוא היה אחד הפלופים הגדולים של האדומים-שחורים.

דיוגו ז'וטה ואנדרה סילבה בפורטו (IMAGO)

הבטחה שעלתה וירדה במהרה

גם בנבחרת ההבטחה דעכה במהרה. סילבה הבקיע 9 שערים במוקדמות מונדיאל 2018, כולל שלושער במחצית הראשונה במשחקו הראשון בהרכב. זה היה אמנם מול איי פארו, ואי אפשר להשוות את ההישג לשלישייה של פדריקו ואלוורדה לזכות ריאל מדריד מול מנצ'סטר סיטי ביום רביעי, אבל האופוריה הייתה אז בשיאה. הפורטוגלים באמת האמינו שהוא האיש שישדרג את אלופת אירופה הטרייה ויהפוך אותה למועמדת מובילה לזכייה בגביע העולם. בפועל, חלקו של סילבה בטורניר עצמו היה זניח, והוא אכזב בדקות שקיבל כאשר פורטוגל הודחה בשמינית הגמר. מאז, הוא כבר לא ממש היה רלוונטי. רובם המכריע של השערים שלו במדים הלאומיים נכבשו לפני 2019, והוא לא זומן כלל מאז 2022.

הפוטנציאל לא נעלם, כמובן. סילבה היה זקוק לסביבה שתאפשר לו להפגין את כישוריו כחיית רחבה, והמעבר לפרנקפורט היה מושלם עבורו. הוא הגיע תחילה בהשאלה, ומצא קבוצה שבאמת רוצה לסמוך עליו ככובש המרכזי. אחרי 12 שערים בעונתו הראשונה, הוא נרכש סופית והפציץ 28 פעמים ב-2020/21. היה זה שיא מועדון בכל הזמנים, ורק רוברט לבנדובסקי הקדים את הפורטוגלי בדירוג הכובשים בבונדסליגה. היה הגיוני להישאר כדי להמשיך בתנופה, אבל הכותרות היו גדולות מדי, והחלוץ רצה יותר. הוא עבר ללייפציג תמורת 23 מיליון אירו, חתם על חוזה ל-5 שנים ולא התאקלם. מאז, הוא היה בנסיגה מתמדת, וזה הגיע למצב בו בריאל מדריד כלל לא מכירים את שותפו לשעבר של כריסטיאנו רונאלדו לנבחרת.

אנדרה סילבה חוגג במדי פרנקפורט. הכותרות משכו אותו יותר מההמשכיות (IMAGO)

רוצה לרשום שער רביעי ברציפות בחוץ

הקיץ, אחרי השאלה עגומה למדי בוורדר ברמן, הגיע הפורטוגלי לאלצ'ה. העולה החדשה הצנועה קיבלה אותו תמורת מיליון אירו בלבד, ובסטנדרטים שלה מדובר בחיזוק לא רע. לא כל יום מגיעים לשורותיה שחקנים שהיו בסגל נבחרותיהם במונדיאל ובאליפות אירופה, ובאופן עקרוני מדובר בהצלחה יחסית עד כה. עם 7 שערים, סילבה הוא הכובש המצטיין של הקבוצה לצידו של רפא מיר, והוא נמצא בכושר הבקעה טוב לאחרונה. בכל משחקי החוץ האחרונים של אלצ'ה – נגד ריאל סוסיאדד, בילבאו ו-ויאריאל – הוא מצא את הרשת.

לצערה של הקבוצה, שערים אלה לא עזרו לה, והיא הפסידה בכל המשחקים המדוברים. אלצ'ה עדיין לא ניצחה כלל בליגה בשנת 2026, ורצף התוצאות הכושלות גרם לה להיגרר לקרבות הישרדות בניגוד לתוכניות. נכון לעכשיו, היא מדורגת נקודה אחת מעל הקו האדום, והפסד לריאל מדריד בשבת עלול להוריד אותה מתחתיו לראשונה העונה.

אנדרה סילבה חוגג במדי פורטוגל. עלה וירד במהרה (IMAGO)

כל זה לא היה צפוי לאור הפתיחה המעודדת. כאשר אירחה אלצ'ה את ריאל מדריד בנובמבר, היא הייתה בתנופה חיובית מאוד, וכלל לא הייתה רחוקה מניצחון. היא הובילה פעמיים, החמיצה לא מעט הזדמנויות, והייתה מתוסכלת מאוד מכך שנאלצה להסתפק בתיקו 2:2 אחרי שער שוויון מאוחר דרמטי של ג'וד בלינגהאם. אנדרה סילבה לא הבקיע אז, אבל היה לו משחק טוב אחרי ההתנצלות של ריאל על כך ש"הרגה" אותו בטעות.

הפעם הציפיות באלצ'ה נמוכות יותר בצל המשבר, אבל היא פוגשת את ריאל בעיתוי נוח מבחינת לוח המשחקים. הלבנים השקיעו מאמץ עליון בניצחון 0:3 על מנצ'סטר סיטי בשמינית גמר ליגת האלופות ביום רביעי, וביום שלישי כבר מצפה להם הגומלין במבצרו של פפ גווארדיולה. מובן כי המאמן אלברו ארבלואה יעניק מנוחה לחלק מהכוכבים, והסגל של ריאל דליל גם כך בגלל פציעות. זו יכולה להיות ההזדמנות לאנדרדוג ללקט עוד נקודה אחת לפחות על חשבון סגנית האלופה, ואנדרה סילבה ישמח מאוד להבקיע במשחק חוץ רביעי ברציפות כדי להוכיח מעבר לכל ספק לכל אנשי ריאל שהוא עדיין חי.